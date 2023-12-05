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Пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после одного вопроса - РИА Новости, 05.12.2023
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03:39 05.12.2023 (обновлено: 10:51 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/brifing-1913782867.html
Пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после одного вопроса
Пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после одного вопроса - РИА Новости, 05.12.2023
Пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после одного вопроса
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила пресс-брифинг после того, как ей задали вопрос, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T03:39
2023-12-05T10:51
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
хантер байден
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила пресс-брифинг после того, как ей задали вопрос, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC, "уклонившись" при этом от ответа, пишет издание The Daily Caller.Надзорный комитет палаты представителей ранее выступил с заявлением, что Owasco PC получала средства от "компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм". По мнению конгрессменов, выплаты Джо Байдену показывают, что президент, вопреки его собственным заявлениям, "знал, участвовал и получал выгоду от практикуемых его семьей схем торговли влиянием".В ходе брифинга в понедельник корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн задал Жан-Пьер вопрос, "принял ли президент оплату" и зачем было заключать такое соглашение, если они не вели совместный бизнес."Я должна вам прояснить: я не видела этот отчет, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу", - ответила Жан-Пьер, после чего закрыла папку с записями и завершила брифинг, сойдя с трибуны.Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявших его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру.
https://ria.ru/20231203/bayden-1913412517.html
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Хантер Байден
Пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после одного вопроса

DC: представитель Белого дома Жан-Пьер завершила брифинг после вопроса о Байдене

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила пресс-брифинг после того, как ей задали вопрос, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC, "уклонившись" при этом от ответа, пишет издание The Daily Caller.
Надзорный комитет палаты представителей ранее выступил с заявлением, что Owasco PC получала средства от "компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм". По мнению конгрессменов, выплаты Джо Байдену показывают, что президент, вопреки его собственным заявлениям, "знал, участвовал и получал выгоду от практикуемых его семьей схем торговли влиянием".
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В ходе брифинга в понедельник корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн задал Жан-Пьер вопрос, "принял ли президент оплату" и зачем было заключать такое соглашение, если они не вели совместный бизнес.
"Я должна вам прояснить: я не видела этот отчет, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу", - ответила Жан-Пьер, после чего закрыла папку с записями и завершила брифинг, сойдя с трибуны.
Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявших его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру.
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