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Госдума прекратила полномочия депутата Блоцкого - РИА Новости, 05.12.2023
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17:09 05.12.2023 (обновлено: 18:15 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/blotskiy-1913934337.html
Госдума прекратила полномочия депутата Блоцкого
Госдума прекратила полномочия депутата Блоцкого - РИА Новости, 05.12.2023
Госдума прекратила полномочия депутата Блоцкого
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) на основании письменного... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:09
2023-12-05T18:15
политика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий. "Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Российской федерации", 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - сказано в проекте постановления ГД. Ранее первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил журналистам, что решение о замещении вакантного мандата Блоцкого Президиум ЦК КПРФ примет в сроки, установленные действующим законодательством - в первой половине декабря.
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политика, госдума рф, кпрф
Политика, Госдума РФ, КПРФ
Госдума прекратила полномочия депутата Блоцкого

Госдума прекратила полномочия депутата Блоцкого

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутат Владимир Блоцкий
Депутат Владимир Блоцкий - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Владимир Блоцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Российской федерации", 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - сказано в проекте постановления ГД.
Ранее первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил журналистам, что решение о замещении вакантного мандата Блоцкого Президиум ЦК КПРФ примет в сроки, установленные действующим законодательством - в первой половине декабря.
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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