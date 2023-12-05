https://ria.ru/20231205/blotskiy-1913934337.html
Госдума прекратила полномочия депутата Блоцкого
Госдума прекратила полномочия депутата Блоцкого - РИА Новости, 05.12.2023
Госдума прекратила полномочия депутата Блоцкого
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) на основании письменного... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:09
2023-12-05T17:09
2023-12-05T18:15
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий. "Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Российской федерации", 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - сказано в проекте постановления ГД. Ранее первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил журналистам, что решение о замещении вакантного мандата Блоцкого Президиум ЦК КПРФ примет в сроки, установленные действующим законодательством - в первой половине декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, госдума рф, кпрф
Политика, Госдума РФ, КПРФ
Госдума прекратила полномочия депутата Блоцкого
Госдума прекратила полномочия депутата Блоцкого
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Российской федерации", 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - сказано в проекте постановления ГД.
Ранее первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин
сообщил журналистам, что решение о замещении вакантного мандата Блоцкого Президиум ЦК КПРФ примет в сроки, установленные действующим законодательством - в первой половине декабря.
В ГД внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Кастюкевича