https://ria.ru/20231205/blotskiy-1913934337.html

Госдума прекратила полномочия депутата Блоцкого

Госдума прекратила полномочия депутата Блоцкого - РИА Новости, 05.12.2023

Госдума прекратила полномочия депутата Блоцкого

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) на основании письменного... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:09

2023-12-05T17:09

2023-12-05T18:15

политика

госдума рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий. "Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Российской федерации", 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - сказано в проекте постановления ГД. Ранее первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил журналистам, что решение о замещении вакантного мандата Блоцкого Президиум ЦК КПРФ примет в сроки, установленные действующим законодательством - в первой половине декабря.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, кпрф