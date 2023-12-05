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СМИ: Израиль изучит данные о росте активности на бирже накануне атаки ХАМАС - РИА Новости, 05.12.2023
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16:28 05.12.2023 (обновлено: 16:32 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/birzha-1913923986.html
СМИ: Израиль изучит данные о росте активности на бирже накануне атаки ХАМАС
СМИ: Израиль изучит данные о росте активности на бирже накануне атаки ХАМАС - РИА Новости, 05.12.2023
СМИ: Израиль изучит данные о росте активности на бирже накануне атаки ХАМАС
Власти Израиля изучают заявления ученых США, согласно которым инвесторы могли заранее знать о плане ХАМАС совершить нападение на Израиль 7 октября и... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:28
2023-12-05T16:32
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
сша
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти Израиля изучают заявления ученых США, согласно которым инвесторы могли заранее знать о плане ХАМАС совершить нападение на Израиль 7 октября и использовали эту информацию для получения прибыли от продажи израильских ценных бумаг, передает агентство Рейтер. "Власти Израиля расследуют заявления американских исследователей о том, что некоторые инвесторы могли заранее знать о плане ХАМАС атаковать Израиль 7 октября и использовали эту информацию, чтобы получить прибыль от продажи израильских ценных бумаг", - передает агентство. Ученые Роберт Джексон из Нью-Йоркского университета и Джошуа Миттс из Колумбийского университета пишут, что за несколько дней до нападения трейдеры, казалось, ожидали наступления событий, ссылаясь на то, что 2 октября резко возросла продажа акций по стратегии короткой позиции, или так называемых шортов, когда инвесторы продают полученный в долг актив с целью потом выкупить его по более низкой цене и заработать на разнице. В докладе они указывают, что накануне атаки продажа израильских ценных бумаг на Тель-Авивской фондовой бирже стремительно возросла. Ученые добавляют, что объем продаж по стратегии короткой позиции значительно превысил показатели многих кризисных периодов - мирового экономического кризиса в 2008 году, войны между Израилем и ХАМАС в 2014 году и пандемии коронавируса. Представители Тель-Авивской фондовой биржи отметили, что власти Израиля ознакомлены с заявлениями американских исследователей и в настоящее время изучают их с позиции соответствующих сторон.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, сша
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, США
СМИ: Израиль изучит данные о росте активности на бирже накануне атаки ХАМАС

Reuters: Израиль изучит данные о подозрительной игре на бирже перед атакой ХАМАС

© AP Photo / Richard DrewРабота фондовой биржи
Работа фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Richard Drew
Работа фондовой биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти Израиля изучают заявления ученых США, согласно которым инвесторы могли заранее знать о плане ХАМАС совершить нападение на Израиль 7 октября и использовали эту информацию для получения прибыли от продажи израильских ценных бумаг, передает агентство Рейтер.
"Власти Израиля расследуют заявления американских исследователей о том, что некоторые инвесторы могли заранее знать о плане ХАМАС атаковать Израиль 7 октября и использовали эту информацию, чтобы получить прибыль от продажи израильских ценных бумаг", - передает агентство.
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Ученые Роберт Джексон из Нью-Йоркского университета и Джошуа Миттс из Колумбийского университета пишут, что за несколько дней до нападения трейдеры, казалось, ожидали наступления событий, ссылаясь на то, что 2 октября резко возросла продажа акций по стратегии короткой позиции, или так называемых шортов, когда инвесторы продают полученный в долг актив с целью потом выкупить его по более низкой цене и заработать на разнице. В докладе они указывают, что накануне атаки продажа израильских ценных бумаг на Тель-Авивской фондовой бирже стремительно возросла. Ученые добавляют, что объем продаж по стратегии короткой позиции значительно превысил показатели многих кризисных периодов - мирового экономического кризиса в 2008 году, войны между Израилем и ХАМАС в 2014 году и пандемии коронавируса.
Представители Тель-Авивской фондовой биржи отметили, что власти Израиля ознакомлены с заявлениями американских исследователей и в настоящее время изучают их с позиции соответствующих сторон.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраильВ миреСША
 
 
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