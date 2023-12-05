https://ria.ru/20231205/birzha-1913923986.html

СМИ: Израиль изучит данные о росте активности на бирже накануне атаки ХАМАС

СМИ: Израиль изучит данные о росте активности на бирже накануне атаки ХАМАС - РИА Новости, 05.12.2023

СМИ: Израиль изучит данные о росте активности на бирже накануне атаки ХАМАС

Власти Израиля изучают заявления ученых США, согласно которым инвесторы могли заранее знать о плане ХАМАС совершить нападение на Израиль 7 октября и... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:28

2023-12-05T16:28

2023-12-05T16:32

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти Израиля изучают заявления ученых США, согласно которым инвесторы могли заранее знать о плане ХАМАС совершить нападение на Израиль 7 октября и использовали эту информацию для получения прибыли от продажи израильских ценных бумаг, передает агентство Рейтер. "Власти Израиля расследуют заявления американских исследователей о том, что некоторые инвесторы могли заранее знать о плане ХАМАС атаковать Израиль 7 октября и использовали эту информацию, чтобы получить прибыль от продажи израильских ценных бумаг", - передает агентство. Ученые Роберт Джексон из Нью-Йоркского университета и Джошуа Миттс из Колумбийского университета пишут, что за несколько дней до нападения трейдеры, казалось, ожидали наступления событий, ссылаясь на то, что 2 октября резко возросла продажа акций по стратегии короткой позиции, или так называемых шортов, когда инвесторы продают полученный в долг актив с целью потом выкупить его по более низкой цене и заработать на разнице. В докладе они указывают, что накануне атаки продажа израильских ценных бумаг на Тель-Авивской фондовой бирже стремительно возросла. Ученые добавляют, что объем продаж по стратегии короткой позиции значительно превысил показатели многих кризисных периодов - мирового экономического кризиса в 2008 году, войны между Израилем и ХАМАС в 2014 году и пандемии коронавируса. Представители Тель-Авивской фондовой биржи отметили, что власти Израиля ознакомлены с заявлениями американских исследователей и в настоящее время изучают их с позиции соответствующих сторон.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, сша