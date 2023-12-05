https://ria.ru/20231205/bayden-1913797609.html

В Белом доме переадресовали адвокатам вопрос о выплатах Байдену Owasco PC

В Белом доме переадресовали адвокатам вопрос о выплатах Байдену Owasco PC - РИА Новости, 05.12.2023

В Белом доме переадресовали адвокатам вопрос о выплатах Байдену Owasco PC

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не в курсе сообщений о том, что президент США Джо Байден получал ежемесячные выплаты от компании его... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T08:46

2023-12-05T08:46

2023-12-05T08:47

в мире

сша

джо байден

карин жан-пьер

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не в курсе сообщений о том, что президент США Джо Байден получал ежемесячные выплаты от компании его сына Хантера. На регулярном брифинге для журналистов Жан-Пьер попросили подтвердить информацию, опубликованную надзорным комитетом Палаты представителей, которая включает в том числе банковские выплаты, предоставленные по повестке в рамках ведущегося расследование об участии Байдена-старшего в бизнес-делах своих родственниках. "Я буду с вами честна. Я не видела этих сообщений, поэтому вынуждена направить вас к моим коллегам из офиса адвокатов Белого дома", - сказала Жан-Пьер. На этом она завершила брифинг. Как говорится в заявлении комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей, бизнес-структура Хантера Байдена Owasco PC осуществляла прямые ежемесячные платежи Джо Байдену в 2018 году. Сама же структура, как указывается, получала средства от "компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм".

https://ria.ru/20231205/sallivan-1913785552.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер