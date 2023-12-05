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В Белом доме переадресовали адвокатам вопрос о выплатах Байдену Owasco PC - РИА Новости, 05.12.2023
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08:46 05.12.2023 (обновлено: 08:47 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/bayden-1913797609.html
В Белом доме переадресовали адвокатам вопрос о выплатах Байдену Owasco PC
В Белом доме переадресовали адвокатам вопрос о выплатах Байдену Owasco PC - РИА Новости, 05.12.2023
В Белом доме переадресовали адвокатам вопрос о выплатах Байдену Owasco PC
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не в курсе сообщений о том, что президент США Джо Байден получал ежемесячные выплаты от компании его... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T08:46
2023-12-05T08:47
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не в курсе сообщений о том, что президент США Джо Байден получал ежемесячные выплаты от компании его сына Хантера. На регулярном брифинге для журналистов Жан-Пьер попросили подтвердить информацию, опубликованную надзорным комитетом Палаты представителей, которая включает в том числе банковские выплаты, предоставленные по повестке в рамках ведущегося расследование об участии Байдена-старшего в бизнес-делах своих родственниках. "Я буду с вами честна. Я не видела этих сообщений, поэтому вынуждена направить вас к моим коллегам из офиса адвокатов Белого дома", - сказала Жан-Пьер. На этом она завершила брифинг. Как говорится в заявлении комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей, бизнес-структура Хантера Байдена Owasco PC осуществляла прямые ежемесячные платежи Джо Байдену в 2018 году. Сама же структура, как указывается, получала средства от "компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм".
https://ria.ru/20231205/sallivan-1913785552.html
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
В Белом доме переадресовали адвокатам вопрос о выплатах Байдену Owasco PC

Белый дом не в курсе сообщений о ежемесячных выплатах Байдену компанией сына

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не в курсе сообщений о том, что президент США Джо Байден получал ежемесячные выплаты от компании его сына Хантера.
На регулярном брифинге для журналистов Жан-Пьер попросили подтвердить информацию, опубликованную надзорным комитетом Палаты представителей, которая включает в том числе банковские выплаты, предоставленные по повестке в рамках ведущегося расследование об участии Байдена-старшего в бизнес-делах своих родственниках.
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"Я буду с вами честна. Я не видела этих сообщений, поэтому вынуждена направить вас к моим коллегам из офиса адвокатов Белого дома", - сказала Жан-Пьер. На этом она завершила брифинг.
Как говорится в заявлении комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей, бизнес-структура Хантера Байдена Owasco PC осуществляла прямые ежемесячные платежи Джо Байдену в 2018 году. Сама же структура, как указывается, получала средства от "компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм".
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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