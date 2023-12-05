https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

Слишком поздно: США надо остановить войну, но ничего не получится

Слишком поздно: США надо остановить войну, но ничего не получится - РИА Новости, 05.12.2023

Слишком поздно: США надо остановить войну, но ничего не получится

США проигрывают на Украине и в Израиле — несмотря на всю разницу между двумя зонами боевых действий. Военная поддержка Киева и карт-бланш Израилю позволяют... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T08:00

2023-12-05T08:00

2023-12-05T12:08

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США проигрывают на Украине и в Израиле — несмотря на всю разницу между двумя зонами боевых действий. Военная поддержка Киева и карт-бланш Израилю позволяют обоим американским клиентам отказываться от переговоров и пытаться достичь недостижимого — вернуть потерянные Украиной земли и ликвидировать ХАМАС в Газе. Но если в первом случае у Вашингтона и Киева все-таки совпадает глобальная цель — нанести поражение России, то есть заставить ее отступиться и смириться с уходом Украины на Запад, то во втором у США и Израиля нет общего видения будущего. Более того: даже если бы Израиль мог достичь своей задачи-максимум — выдавить палестинцев из половины Газы и передать контроль над оставшейся неким представителям "международного сообщества", это стало бы сильнейшим ударом по и так уже слабеющим позициям США в арабском и мусульманском мире.То есть Америке нужна победа на Украине, но она недостижима. И США не нужна гипотетически возможная победа Израиля в Газе, потому что она не только станет пирровой для самого Израиля, но и принесет новые и нерешаемые проблемы в отношения Соединенных Штатов с почти двухмиллиардным исламским миром. И понимание этого растет в США — вместе с попытками найти выход из двойного тупика. Самым логичным решением в этих условиях могут показаться мирные переговоры, то есть Вашингтон должен принудить обе зависимые от него страны к прекращению боевых действий. В подобной логике нет ничего от гуманизма, русофилии или антисемитизма — в ней есть только некое подобие реализма.Реализма — потому что Америке выгодно прекращение боевых действий, потому что продолжение войны несет в себе огромный риск ухудшения позиций США. То есть просто невыгодно Вашингтону. Поддерживать способность Украины сопротивляться России еще год-два-три? Но даже среди "ястребов" в Вашингтоне уже растет понимание того, что шансы отвоевать утраченные территории у Киева призрачные, а вот риск потери новых становится все более ощутимым. А если украинская армия начнет отступать, резко вырастет возможность коллапса всей Незалежной — и обрушающуюся Украину уже не удастся не то что использовать в войне для ослабления России, но и забрать в НАТО. А вера в возможность атлантизации Украины все еще жива у части атлантических элит.В случае с Израилем Штаты вообще не понимают, чего хочет Нетаньяху. Решение "проблемы ХАМАС" через выдавливание населения Газы многомесячными бомбежками с десятками тысяч убитых палестинцев? Но только безумец может считать, что подобный итог усилит безопасность Израиля, а это единственная официальная цель Тель-Авива. Все будет ровно наоборот — выселение палестинцев с части территории Газы, установление военного контроля Израиля над другой ее частью вкупе с десятками тысяч убитых женщин и детей очень быстро разрушит все выстраиваемые американцами на протяжении полувека арабо-израильские договоренности. Израиль будет окончательно заклеймен как государство, осуществляющее геноцид, и окажется в изоляции — и не только от арабского и мусульманского миров. Его статус в мировом сообществе будет хуже статуса осуждаемой в 60-80-е годы за апартеид ЮАР. И как долго Штаты смогут сохранять в этих условиях поддержку Израиля — ведь и их заклеймят как пособника "государства-убийцы"? Никакое еврейское лобби в США не сможет долго обеспечивать поддержку израильского государства, потому что на кону будет стоять американское влияние в мире как таковое (а значит, и глобальные позиции американского истеблишмента, включая и его еврейскую часть). Так зачем же Штатам доводить ситуацию до этого?Может ли Вашингтон принудить Израиль к прекращению уничтожения Газы? Сейчас кажется, что нет, но в реальности Штаты могут перекрыть поставки оружия, выставить жесткий ультиматум в отношении финансовой помощи и заставить Нетаньяху остановиться. Пока что Байден не идет на это, но еще пару месяцев избиения Газы — и у него не останется выбора. Его администрации придется спасать не только то, что останется к этому времени от арабо-американских отношений, но и самих себя. Ведь палестинский фактор играет все большую роль и на предстоящих в ноябре президентских выборах: Байден теряет поддержку молодежи и левого крыла собственной партии. Его шансы на победу и так были слабыми, а с каждым месяцем продолжения бомбежек Газы они еще больше уменьшаются.То есть у США нет разумной и выгодной альтернативы принуждению Зеленского и Нетаньяху к прекращению войны. Но почему же тогда мы называем реализм в отношении Украины и Израиля ненастоящим, фальшивым? Потому что никакой "реализм" не существует в отрыве от исторического контекста, от всей предшествующей стратегии. И то, что сейчас для Вашингтона является реализмом, сильно противоречит его предыдущей политике, которая, собственно говоря, и привела к катастрофе на Украине и в Израиле. США сознательно делали ставку на отрыв Украины от России, на раскол русского мира, на передвижение границы Запада и России на восток, то есть вели дело к войне на Украине. Поэтому если сейчас, опасаясь проиграть ее, они попытаются признать "реальность" и остановить ее, то это не сработает. Потому что нельзя выдавать сиюминутную реальность за стратегическую, историческую.И точно так же невозможно спасти репутацию США в мире, призывая Израиль "подумать над сохранением жизней гражданского населения Газы" — притом что уже несколько десятков тысяч детей и женщин убиты и ранены, сотни тысяч стали беженцами, а выдавливание палестинцев с их земли (остававшейся малой частью того, чего их лишили за предыдущие десятилетия) продолжается. Невозможно говорить о необходимости создания двух государств — притом что вся политика Штатов на протяжении многих десятилетий поощряла израильскую экспансию на палестинские территории, включая Западный берег. Никто не верит в способность и искренность США изменить свою позицию и начать добиваться реального создания независимой Палестины — причем не верят не только арабы, но и израильские элиты.Поэтому США не смогут сделать то единственное, что им сейчас было бы выгодно, — ни на Украине, ни в Израиле. Им придется пройти на обоих этих направлениях до конца — краха, который станет логическим следствием их глобалистских амбиций и веры в собственное превосходство и безнаказанность.

https://ria.ru/20231204/destabilizatsiya-1913478410.html

https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913504241.html

https://ria.ru/20231202/politika-1913265089.html

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в мире, сша, хамас, израиль, нато, украина, аналитика