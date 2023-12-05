Рейтинг@Mail.ru
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о поставках Lada дилерам в декабре - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 05.12.2023 (обновлено: 14:26 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/avtovaz-1913877137.html
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о поставках Lada дилерам в декабре
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о поставках Lada дилерам в декабре - РИА Новости, 05.12.2023
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о поставках Lada дилерам в декабре
"АвтоВАЗ" планирует поставить в дилерскую сеть в декабре более 40 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:25
2023-12-05T14:26
экономика
авто
тольятти
ижевск
максим соколов
автоваз
центральный банк рф (цб рф)
renault s.a
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817262476_0:73:3170:1856_1920x0_80_0_0_0f719994416af985ba2f137c9c87dd23.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует поставить в дилерскую сеть в декабре более 40 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "То, что реализация будет более 40 тысяч автомобилей, у меня сомнений нет. С площадки "АвтоВАЗа" в адрес дилеров поедут 40 тысяч автомобилей. А значит за счет механизма факторинга "АвтоВАЗ" уже себе зачтет эти машины и получит деньги для того, чтобы рассчитаться с поставщиками и по всей цепочке положить эти средства в актив", - сказал он в кулуарах People Forum, отвечая на вопрос о поставах Lada дилерам в декабре. Топ-менеджер напомнил, что "АвтоВАЗ" фиксирует снижение спроса на авторынке на фоне высокой ключевой ставки ЦБ. Соколов также рассчитывает, что меры господдержки и собственные маркетинговые программы компании смогут поддержать спрос. "Скорость работы конвейера "АвтоВАЗа" не изменится, и мы произведем все, что мы задумали по нашему плану. А уже если мы произвели, то, поверьте, мы продадим это", - уточнил он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20231205/avtovaz-1913872803.html
https://ria.ru/20231201/niva-1913195922.html
тольятти
ижевск
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817262476_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_6beb4df07bdd5026046a91e4e83236c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, центральный банк рф (цб рф), renault s.a, lada vesta, renault clio, санкт-петербург
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio, Санкт-Петербург
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о поставках Lada дилерам в декабре

"АвтоВАЗ" планирует поставить дилерам в декабре более 40 тысяч Lada

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta Cross
Автомобиль Lada Granta Cross - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Granta Cross. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует поставить в дилерскую сеть в декабре более 40 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
«
"То, что реализация будет более 40 тысяч автомобилей, у меня сомнений нет. С площадки "АвтоВАЗа" в адрес дилеров поедут 40 тысяч автомобилей. А значит за счет механизма факторинга "АвтоВАЗ" уже себе зачтет эти машины и получит деньги для того, чтобы рассчитаться с поставщиками и по всей цепочке положить эти средства в актив", - сказал он в кулуарах People Forum, отвечая на вопрос о поставах Lada дилерам в декабре.
Автомобиль Lada Granta Classic - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
"АвтоВАЗ" планирует выпустить около 200 тысяч Lada Granta в 2023 году
Вчера, 14:04
Топ-менеджер напомнил, что "АвтоВАЗ" фиксирует снижение спроса на авторынке на фоне высокой ключевой ставки ЦБ. Соколов также рассчитывает, что меры господдержки и собственные маркетинговые программы компании смогут поддержать спрос.
«
"Скорость работы конвейера "АвтоВАЗа" не изменится, и мы произведем все, что мы задумали по нашему плану. А уже если мы произвели, то, поверьте, мы продадим это", - уточнил он.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Автомобиль Lada Niva Legend - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск внедорожников Niva с "Евро-5" и ABS
1 декабря, 15:15
 
ЭкономикаАвтоТольяттиИжевскМаксим СоколовАвтоВАЗЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Renault S.ALada VestaRenault ClioСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала