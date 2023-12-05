https://ria.ru/20231205/avtovaz-1913877137.html

Президент "АвтоВАЗа" рассказал о поставках Lada дилерам в декабре

Президент "АвтоВАЗа" рассказал о поставках Lada дилерам в декабре - РИА Новости, 05.12.2023

Президент "АвтоВАЗа" рассказал о поставках Lada дилерам в декабре

"АвтоВАЗ" планирует поставить в дилерскую сеть в декабре более 40 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:25

2023-12-05T14:25

2023-12-05T14:26

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ижевск

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует поставить в дилерскую сеть в декабре более 40 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "То, что реализация будет более 40 тысяч автомобилей, у меня сомнений нет. С площадки "АвтоВАЗа" в адрес дилеров поедут 40 тысяч автомобилей. А значит за счет механизма факторинга "АвтоВАЗ" уже себе зачтет эти машины и получит деньги для того, чтобы рассчитаться с поставщиками и по всей цепочке положить эти средства в актив", - сказал он в кулуарах People Forum, отвечая на вопрос о поставах Lada дилерам в декабре. Топ-менеджер напомнил, что "АвтоВАЗ" фиксирует снижение спроса на авторынке на фоне высокой ключевой ставки ЦБ. Соколов также рассчитывает, что меры господдержки и собственные маркетинговые программы компании смогут поддержать спрос. "Скорость работы конвейера "АвтоВАЗа" не изменится, и мы произведем все, что мы задумали по нашему плану. А уже если мы произвели, то, поверьте, мы продадим это", - уточнил он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20231205/avtovaz-1913872803.html

https://ria.ru/20231201/niva-1913195922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, центральный банк рф (цб рф), renault s.a, lada vesta, renault clio, санкт-петербург