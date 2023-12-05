https://ria.ru/20231205/avtovaz-1913877137.html
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о поставках Lada дилерам в декабре
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о поставках Lada дилерам в декабре - РИА Новости, 05.12.2023
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о поставках Lada дилерам в декабре
"АвтоВАЗ" планирует поставить в дилерскую сеть в декабре более 40 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:25
2023-12-05T14:25
2023-12-05T14:26
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует поставить в дилерскую сеть в декабре более 40 тысяч автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "То, что реализация будет более 40 тысяч автомобилей, у меня сомнений нет. С площадки "АвтоВАЗа" в адрес дилеров поедут 40 тысяч автомобилей. А значит за счет механизма факторинга "АвтоВАЗ" уже себе зачтет эти машины и получит деньги для того, чтобы рассчитаться с поставщиками и по всей цепочке положить эти средства в актив", - сказал он в кулуарах People Forum, отвечая на вопрос о поставах Lada дилерам в декабре. Топ-менеджер напомнил, что "АвтоВАЗ" фиксирует снижение спроса на авторынке на фоне высокой ключевой ставки ЦБ. Соколов также рассчитывает, что меры господдержки и собственные маркетинговые программы компании смогут поддержать спрос. "Скорость работы конвейера "АвтоВАЗа" не изменится, и мы произведем все, что мы задумали по нашему плану. А уже если мы произвели, то, поверьте, мы продадим это", - уточнил он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20231205/avtovaz-1913872803.html
https://ria.ru/20231201/niva-1913195922.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, центральный банк рф (цб рф), renault s.a, lada vesta, renault clio, санкт-петербург
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio, Санкт-Петербург
Президент "АвтоВАЗа" рассказал о поставках Lada дилерам в декабре
"АвтоВАЗ" планирует поставить дилерам в декабре более 40 тысяч Lada