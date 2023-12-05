https://ria.ru/20231205/arest-1913793271.html

Следствие запросило арест фигурантов дела об убийстве школьника в Иркутске

Следствие запросило арест фигурантов дела об убийстве школьника в Иркутске - РИА Новости, 05.12.2023

Следствие запросило арест фигурантов дела об убийстве школьника в Иркутске

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых по делу об убийстве школьника в Иркутске, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T07:42

2023-12-05T07:42

2023-12-05T07:42

иркутск

ленинский район

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ИРКУТСК, 5 дек - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых по делу об убийстве школьника в Иркутске, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска. В данный суд поступили материалы об избрании меры пресечения по уголовному делу по факту убийства 15-летнего подростка, произошедшего 2 декабря на остановке общественного транспорта "Лисиха" в Иркутске. В убийстве обвиняется несовершеннолетний житель Ленинского района Иркутска. Кроме того, по уголовному делу проходят пять обвиняемых в совершении хулиганства. Возраст обвиняемых - от 15 лет до 21 года. "Орган предварительного расследования в отношении всех шестерых обвиняемых ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу" - говорится в сообщении. Уголовное дело расследуется по статьям "убийство" и "хулиганство" и находится на контроле центрального аппарата СК.

https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913792628.html

иркутск

ленинский район

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иркутск, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия