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ИИ "Жириновский" оценил запрет "наливаек" как защиту здоровья граждан

ИИ "Жириновский" оценил запрет "наливаек" как защиту здоровья граждан - РИА Новости, 05.12.2023

ИИ "Жириновский" оценил запрет "наливаек" как защиту здоровья граждан

Алгоритм ИИ "Жириновский", комментируя инициативу о запрете "наливаек", назвал их "убивайками", а также сообщил, что их запрет является защитой здоровья... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:50

2023-12-05T14:50

2023-12-05T14:51

общество

россия

москва

владимир жириновский

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Алгоритм ИИ "Жириновский", комментируя инициативу о запрете "наливаек", назвал их "убивайками", а также сообщил, что их запрет является защитой здоровья граждан. "Нет, это не наливайки, это убивайки и все вокруг заблевайки! Ваши "наливайки" - это просто грязные притоны, где люди губят себя! Запретить их работу хотя бы по ночам - это не ограничение прав граждан, а защита их жизни и здоровья. Малый бизнес должен заниматься чем-то полезным, а не торговать ядом для населения! А если кто-то считает, что это ограничение прав граждан, значит, он сам хочет пить до упаду и угрожать окружающим своим скотским поведением", - сообщил "Жириновский" в Telegram-канале проекта. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ЛПДР презентовала нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича Жириновского.

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общество, россия, москва, владимир жириновский