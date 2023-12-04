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В аэропорту Воронежа появится терминал на солнечных батареях - РИА Новости, 04.12.2023
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Туризм
 
14:05 04.12.2023 (обновлено: 15:03 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/voronezh-1913634584.html
В аэропорту Воронежа появится терминал на солнечных батареях
В аэропорту Воронежа появится терминал на солнечных батареях - РИА Новости, 04.12.2023
В аэропорту Воронежа появится терминал на солнечных батареях
Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Воронеж", строительство которого находится на завершающем этапе, будет использовать для выработки... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:05
2023-12-04T15:03
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ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Воронеж", строительство которого находится на завершающем этапе, будет использовать для выработки электроэнергии солнечные панели отечественного производства, говорится в Telegram-канале аэропорта. "На кровле установлены солнечные панели. 320 монокристаллических электрических модулей в светлое время суток будут преобразовывать солнечный свет в электроэнергию. Воронежский аэропорт первый в холдинге "Новапорт" учел тенденции зеленой энергетики", – говорится в сообщении. Установленная система позволит уменьшить количество потребляемой энергии от центральной электросети, а также увеличить ее суммарную мощность. Отмечается, что аэропорт уже получил первую электроэнергию от солнечной электростанции. "Все солнечные панели отечественные, завод по их производству находится в Калининградской области, проблем с импортозамещением нет", – говорится в сообщении. С появлением нового терминала аэропорт сможет принимать до двух миллионов человек в год, а аэровокзал станет одним из крупнейших в ЦФО. Строительство комплекса началось в декабре 2021 года. Как информировали областные власти, инвестором проекта выступил холдинг "Новапорт", в чей сетевой аэропортовый проект входит аэропорт "Воронеж". Новый терминал будет обслуживать внутренние рейсы с пропускной способностью 600 пассажиров в час. Это будет отдельно стоящее здание с трехуровневой схемой по прилету и вылету. Объем частных инвестиций в проект составит более шести миллиардов рублей. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Воронежа позволила ему с апреля 2014 года принимать воздушные суда класса Boeing 737 и Airbus А319. До введения ограничений на полеты аэропорт работал с 34 авиакомпаниями и обслуживал регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Калининград, Норильск, Стамбул, Минск, Ереван, Бишкек, Ош, Душанбе, Ташкент.Аэропорт Воронежа не принимает и не отправляет рейсы в связи с введенными с 24 февраля 2022 года ограничениями полетов в центральных и южных регионах РФ.
https://ria.ru/20231130/omsk-1912826188.html
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туризм, новости - туризм, туристы, воронеж, новапорт, аэропорт
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Воронеж, Новапорт, Аэропорт
В аэропорту Воронежа появится терминал на солнечных батареях

Новый терминал аэропорта Воронежа будет использовать солнечные батареи

© Фото : InsiderМеждународный аэропорт Воронеж
Международный аэропорт Воронеж - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Insider
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ВОРОНЕЖ, 4 дек – РИА Новости. Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Воронеж", строительство которого находится на завершающем этапе, будет использовать для выработки электроэнергии солнечные панели отечественного производства, говорится в Telegram-канале аэропорта.
"На кровле установлены солнечные панели. 320 монокристаллических электрических модулей в светлое время суток будут преобразовывать солнечный свет в электроэнергию. Воронежский аэропорт первый в холдинге "Новапорт" учел тенденции зеленой энергетики", – говорится в сообщении.
Установленная система позволит уменьшить количество потребляемой энергии от центральной электросети, а также увеличить ее суммарную мощность. Отмечается, что аэропорт уже получил первую электроэнергию от солнечной электростанции. "Все солнечные панели отечественные, завод по их производству находится в Калининградской области, проблем с импортозамещением нет", – говорится в сообщении.
С появлением нового терминала аэропорт сможет принимать до двух миллионов человек в год, а аэровокзал станет одним из крупнейших в ЦФО.
Строительство комплекса началось в декабре 2021 года. Как информировали областные власти, инвестором проекта выступил холдинг "Новапорт", в чей сетевой аэропортовый проект входит аэропорт "Воронеж". Новый терминал будет обслуживать внутренние рейсы с пропускной способностью 600 пассажиров в час. Это будет отдельно стоящее здание с трехуровневой схемой по прилету и вылету. Объем частных инвестиций в проект составит более шести миллиардов рублей.
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Воронежа позволила ему с апреля 2014 года принимать воздушные суда класса Boeing 737 и Airbus А319. До введения ограничений на полеты аэропорт работал с 34 авиакомпаниями и обслуживал регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Калининград, Норильск, Стамбул, Минск, Ереван, Бишкек, Ош, Душанбе, Ташкент.
Аэропорт Воронежа не принимает и не отправляет рейсы в связи с введенными с 24 февраля 2022 года ограничениями полетов в центральных и южных регионах РФ.
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30 ноября, 11:43
 
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