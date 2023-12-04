https://ria.ru/20231204/ukraina-1913671069.html

СМИ: украинские военные признают, что конфликт зашел в тупик

СМИ: украинские военные признают, что конфликт зашел в тупик - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ: украинские военные признают, что конфликт зашел в тупик

Украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт на Украине "зашел в тупик", пишет газета Washington Post. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:58

2023-12-04T15:58

2023-12-04T15:58

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Украинские военные чиновники с наступлением зимы признают, что конфликт на Украине "зашел в тупик", пишет газета Washington Post. "С наступлением зимы, когда линия фронта застывает на месте, самые высокопоставленные военные чиновники Украины признают, что война зашла в тупик", - пишет издание. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр