https://ria.ru/20231204/ugroza-1913665018.html

Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России

Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России - РИА Новости, 04.12.2023

Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России

Совет национальной безопасности Израиля повысил уровень угрозы для соотечественников, желающих посетить Россию, следует из заявления, распространенного... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:41

2023-12-04T15:41

2023-12-04T16:19

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек — РИА Новости. Совет национальной безопасности Израиля повысил уровень угрозы для соотечественников, желающих посетить Россию, следует из заявления, распространенного канцелярией премьера страны."Уровень угрозы для многих стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию ​​и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также для Австралии и России повышен до второго уровня с рекомендацией проявлять повышенную осторожность", — говорится в документе.Кроме того, третий уровень угрозы присвоили странам Африки, включая ЮАР и Эритрею, а также Центральной Азии, в числе которых Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркмения. Израильтянам посоветовали пересмотреть планы в случае поездок "по несущественным причинам".В Совете нацбезопасности добавили, что с начала операции "Железные мечи" в секторе Газа власти и силовые структуры Израиля регулярно оценивают обстановку с безопасностью в различных странах. Исходя из этого, они скорректировали уровни угрозы для них.При максимальном, четвертом уровне опасности израильтянам рекомендуют срочно покинуть то или иное государство. В этой категории сейчас находятся почти все страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки, кроме Саудовской Аравии и ОАЭ.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.

https://ria.ru/20231204/izrail-1913576252.html

https://ria.ru/20231204/evakuatsiya-1913646819.html

https://ria.ru/20231111/nebenzya-1908795970.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, россия