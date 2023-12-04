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"Не смеют". В США раскрыли главный страх НАТО в связи с Украиной - РИА Новости, 04.12.2023
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13:06 04.12.2023 (обновлено: 13:12 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/strakh-1913605332.html
"Не смеют". В США раскрыли главный страх НАТО в связи с Украиной
"Не смеют". В США раскрыли главный страх НАТО в связи с Украиной - РИА Новости, 04.12.2023
"Не смеют". В США раскрыли главный страх НАТО в связи с Украиной
Североатлантический альянс не отравляет сухопутные войска на Украину из-за страха огромных потерь в боях против российских военных, заявил бывший сотрудник ЦРУ... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:06
2023-12-04T13:12
политика
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стивен гарднер
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Североатлантический альянс не отравляет сухопутные войска на Украину из-за страха огромных потерь в боях против российских военных, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.&quot;Украина проиграла, решительно, и со всем, что могла ей предложить НАТО, кроме войск. И НАТО не могла отправить войска по нескольким причинам, одна из которых заключалась в том, что мобилизация заняла бы слишком много времени, но, кроме того, как только они окажутся на поле боя, то их уничтожат, и в огромных количествах, а ни у кого в Европе и США нет смелости нести такие потери&quot;, — утверждает эксперт.Джонсон также добавил, что западные страны недооценивают решимость россиян защищать свою страну от любых внешних угроз, поставив под вопрос способность НАТО сделать то же самое со своими границами.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 4 июня украинская армия потеряла более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружений.Как отмечал Владимир Путин, у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231204/kongress-1913585484.html
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политика, в мире, украина, россия, европа, стивен гарднер, сергей шойгу, владимир путин, нато, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Политика, В мире, Украина, Россия, Европа, Стивен Гарднер, Сергей Шойгу, Владимир Путин, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Не смеют". В США раскрыли главный страх НАТО в связи с Украиной

Джонсон: НАТО боится отправлять войска на Украину из-за риска больших потерь

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Североатлантический альянс не отравляет сухопутные войска на Украину из-за страха огромных потерь в боях против российских военных, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«

"Украина проиграла, решительно, и со всем, что могла ей предложить НАТО, кроме войск. И НАТО не могла отправить войска по нескольким причинам, одна из которых заключалась в том, что мобилизация заняла бы слишком много времени, но, кроме того, как только они окажутся на поле боя, то их уничтожат, и в огромных количествах, а ни у кого в Европе и США нет смелости нести такие потери", — утверждает эксперт.

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Джонсон также добавил, что западные страны недооценивают решимость россиян защищать свою страну от любых внешних угроз, поставив под вопрос способность НАТО сделать то же самое со своими границами.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 4 июня украинская армия потеряла более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружений.
Как отмечал Владимир Путин, у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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ПолитикаВ миреУкраинаРоссияЕвропаСтивен ГарднерСергей ШойгуВладимир ПутинНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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