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Валерий Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей - РИА Новости, 04.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:45 04.12.2023 (обновлено: 18:19 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/std-1913701064.html
Валерий Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей
Валерий Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей - РИА Новости, 04.12.2023
Валерий Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей
В секретариат Союза театральных деятелей (СТД) РФ вошли 34 театральных деятеля, среди которых глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, худрук... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:45
2023-12-04T18:19
культура
валерий гергиев
россия
новости культуры
союз театральных деятелей россии
владимир машков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В секретариат Союза театральных деятелей (СТД) РФ вошли 34 театральных деятеля, среди которых глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник проходит внеочередной съезд СТД, на котором выбирают новых руководителей организации. На съезде присутствуют более 150 делегатов союза. Народный артист России, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков стал новым председателем СТД."По результат тайного голосования счетная комиссия считает избранным секретариат СТД в количестве 34 человек", - сказал председатель счетной комиссии Сергей Морозов. В новый состав секретариата вошли 34 человека, среди них как кандидатуры, взявшие самоотвод с должности председателя СТД – директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, – так и другие члены союза: худрук "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов и худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков.Также Гергиева по предложению Машкова избрали сопредседателем СТД. "Утвердить Валерия Абисаловича Гергиева, нашего замечательного художника, великого человека, полного энергией, знанием своего дела, сопредседателем Союза театральных деятелей по музыкальному направлению", - заявил Машков. Он также предложил переименовать должность первого заместителя СТД в должность сопредседателя союза. Также вопрос об изменениях в уставе СТД был внесен в повестку дня. Предложения были поддержаны большинством голосов.Ранее Александр Калягин, возглавлявший СТД, заявил, что вся деятельность союза "требует переосмысления", "нужно осмыслить и выявить все положительное и все имеющиеся недостатки".
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валерий гергиев, россия, новости культуры, союз театральных деятелей россии, владимир машков
Культура, Валерий Гергиев, Россия, Новости культуры, Союз театральных деятелей России, Владимир Машков
Валерий Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей

Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей вместе с Машковым

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанк Валерий Гергиев
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Валерий Гергиев . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В секретариат Союза театральных деятелей (СТД) РФ вошли 34 театральных деятеля, среди которых глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник проходит внеочередной съезд СТД, на котором выбирают новых руководителей организации. На съезде присутствуют более 150 делегатов союза. Народный артист России, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков стал новым председателем СТД.
"По результат тайного голосования счетная комиссия считает избранным секретариат СТД в количестве 34 человек", - сказал председатель счетной комиссии Сергей Морозов. В новый состав секретариата вошли 34 человека, среди них как кандидатуры, взявшие самоотвод с должности председателя СТД – директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, – так и другие члены союза: худрук "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов и худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков.
Также Гергиева по предложению Машкова избрали сопредседателем СТД. "Утвердить Валерия Абисаловича Гергиева, нашего замечательного художника, великого человека, полного энергией, знанием своего дела, сопредседателем Союза театральных деятелей по музыкальному направлению", - заявил Машков. Он также предложил переименовать должность первого заместителя СТД в должность сопредседателя союза. Также вопрос об изменениях в уставе СТД был внесен в повестку дня. Предложения были поддержаны большинством голосов.
Ранее Александр Калягин, возглавлявший СТД, заявил, что вся деятельность союза "требует переосмысления", "нужно осмыслить и выявить все положительное и все имеющиеся недостатки".
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КультураВалерий ГергиевРоссияНовости культурыСоюз театральных деятелей РоссииВладимир Машков
 
 
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