https://ria.ru/20231204/std-1913701064.html

Валерий Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей

Валерий Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей - РИА Новости, 04.12.2023

Валерий Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей

В секретариат Союза театральных деятелей (СТД) РФ вошли 34 театральных деятеля, среди которых глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, худрук... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:45

2023-12-04T17:45

2023-12-04T18:19

культура

валерий гергиев

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союз театральных деятелей россии

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В секретариат Союза театральных деятелей (СТД) РФ вошли 34 театральных деятеля, среди которых глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник проходит внеочередной съезд СТД, на котором выбирают новых руководителей организации. На съезде присутствуют более 150 делегатов союза. Народный артист России, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков стал новым председателем СТД."По результат тайного голосования счетная комиссия считает избранным секретариат СТД в количестве 34 человек", - сказал председатель счетной комиссии Сергей Морозов. В новый состав секретариата вошли 34 человека, среди них как кандидатуры, взявшие самоотвод с должности председателя СТД – директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, – так и другие члены союза: худрук "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов и худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков.Также Гергиева по предложению Машкова избрали сопредседателем СТД. "Утвердить Валерия Абисаловича Гергиева, нашего замечательного художника, великого человека, полного энергией, знанием своего дела, сопредседателем Союза театральных деятелей по музыкальному направлению", - заявил Машков. Он также предложил переименовать должность первого заместителя СТД в должность сопредседателя союза. Также вопрос об изменениях в уставе СТД был внесен в повестку дня. Предложения были поддержаны большинством голосов.Ранее Александр Калягин, возглавлявший СТД, заявил, что вся деятельность союза "требует переосмысления", "нужно осмыслить и выявить все положительное и все имеющиеся недостатки".

https://ria.ru/20231201/teatr-1913188144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валерий гергиев, россия, новости культуры, союз театральных деятелей россии, владимир машков