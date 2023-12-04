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Машков остался единственным кандидатом на пост председателя СТД - РИА Новости, 04.12.2023
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Культура
 
14:52 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/std-1913651138.html
Машков остался единственным кандидатом на пост председателя СТД
Машков остался единственным кандидатом на пост председателя СТД - РИА Новости, 04.12.2023
Машков остался единственным кандидатом на пост председателя СТД
Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин выдвинул кандидатуру народного артист РФ Александра Лазарева на должность нового главы союза. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:52
2023-12-04T14:52
культура
россия
александр калягин
владимир машков
александр лазарев (актер)
новости культуры
союз театральных деятелей россии
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин выдвинул кандидатуру народного артист РФ Александра Лазарева на должность нового главы союза. В понедельник проходит внеочередной съезд СТД, на котором выберут новых руководителей организации. Ранее Калягин заявил, что вся деятельность союза "требует переосмысления", "нужно осмыслить и выявить все положительное и все имеющиеся недостатки", он предложил созвать экстренный внеочередной съезд союза и переизбрать председателя и секретарей. "У меня есть кандидатура (на пост председателя СТД - ред.), это мой ученик Александр Александрович Лазарев", - сказал Калягин на съезде. Членами СТД также были выдвинуты кандидатуры директора Вахтанговского театра Кирилла Крока, народного артиста РФ Андрея Борисова, гендиректора Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева, худрука Театра Табакова Владимира Машкова. Самоотводы взяли все, кроме Машкова. "Я действительно беру самоотвод… Дело в том, что мне поступило предложение несколько раньше на должность главного режиссера, и я не смогу совмещать такую колоссальную ответственную работу и новый театр", - сказал Лазарев. В приветственном слове Калягин также обратился к еще не выбранному секретариату союза с просьбой не ломать традиции организации. "Я верю, что жизнь союза будет продолжаться… Я передаю союз в боеспособном, отлаженном состоянии. Я этим горжусь. Союз, который всегда был востребованным. В нем должны произойти изменения, безусловно. Но я очень прошу следующий выбранный секретариат ничего не ломать. Можно углублять, расширять, но ничего не ломать", - подчеркнул Калягин. Он отметил, что в СТД за почти 150 лет сложились традиции, которые стоит бережно хранить. "Мы все болеем за союз. Я отдал Союзу театральных деятелей 27 лет. Это родная для меня организация. Я уверен, что до вас всех союз тоже – родной дом", - сказал Калягин.
https://ria.ru/20231127/mashkov-1912046490.html
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россия, александр калягин, владимир машков, александр лазарев (актер), новости культуры, союз театральных деятелей россии
Культура, Россия, Александр Калягин, Владимир Машков, Александр Лазарев (актер), Новости культуры, Союз театральных деятелей России
Машков остался единственным кандидатом на пост председателя СТД

Машков единственным не взял самоотвод при выборах нового председателя СТД

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин выдвинул кандидатуру народного артист РФ Александра Лазарева на должность нового главы союза.
В понедельник проходит внеочередной съезд СТД, на котором выберут новых руководителей организации. Ранее Калягин заявил, что вся деятельность союза "требует переосмысления", "нужно осмыслить и выявить все положительное и все имеющиеся недостатки", он предложил созвать экстренный внеочередной съезд союза и переизбрать председателя и секретарей.
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"У меня есть кандидатура (на пост председателя СТД - ред.), это мой ученик Александр Александрович Лазарев", - сказал Калягин на съезде. Членами СТД также были выдвинуты кандидатуры директора Вахтанговского театра Кирилла Крока, народного артиста РФ Андрея Борисова, гендиректора Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева, худрука Театра Табакова Владимира Машкова. Самоотводы взяли все, кроме Машкова.
"Я действительно беру самоотвод… Дело в том, что мне поступило предложение несколько раньше на должность главного режиссера, и я не смогу совмещать такую колоссальную ответственную работу и новый театр", - сказал Лазарев.
В приветственном слове Калягин также обратился к еще не выбранному секретариату союза с просьбой не ломать традиции организации. "Я верю, что жизнь союза будет продолжаться… Я передаю союз в боеспособном, отлаженном состоянии. Я этим горжусь. Союз, который всегда был востребованным. В нем должны произойти изменения, безусловно. Но я очень прошу следующий выбранный секретариат ничего не ломать. Можно углублять, расширять, но ничего не ломать", - подчеркнул Калягин.
Он отметил, что в СТД за почти 150 лет сложились традиции, которые стоит бережно хранить. "Мы все болеем за союз. Я отдал Союзу театральных деятелей 27 лет. Это родная для меня организация. Я уверен, что до вас всех союз тоже – родной дом", - сказал Калягин.
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