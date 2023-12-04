https://ria.ru/20231204/std-1913651138.html

Машков остался единственным кандидатом на пост председателя СТД

Машков остался единственным кандидатом на пост председателя СТД - РИА Новости, 04.12.2023

Машков остался единственным кандидатом на пост председателя СТД

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин выдвинул кандидатуру народного артист РФ Александра Лазарева на должность нового главы союза. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:52

2023-12-04T14:52

2023-12-04T14:52

культура

россия

александр калягин

владимир машков

александр лазарев (актер)

новости культуры

союз театральных деятелей россии

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин выдвинул кандидатуру народного артист РФ Александра Лазарева на должность нового главы союза. В понедельник проходит внеочередной съезд СТД, на котором выберут новых руководителей организации. Ранее Калягин заявил, что вся деятельность союза "требует переосмысления", "нужно осмыслить и выявить все положительное и все имеющиеся недостатки", он предложил созвать экстренный внеочередной съезд союза и переизбрать председателя и секретарей. "У меня есть кандидатура (на пост председателя СТД - ред.), это мой ученик Александр Александрович Лазарев", - сказал Калягин на съезде. Членами СТД также были выдвинуты кандидатуры директора Вахтанговского театра Кирилла Крока, народного артиста РФ Андрея Борисова, гендиректора Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева, худрука Театра Табакова Владимира Машкова. Самоотводы взяли все, кроме Машкова. "Я действительно беру самоотвод… Дело в том, что мне поступило предложение несколько раньше на должность главного режиссера, и я не смогу совмещать такую колоссальную ответственную работу и новый театр", - сказал Лазарев. В приветственном слове Калягин также обратился к еще не выбранному секретариату союза с просьбой не ломать традиции организации. "Я верю, что жизнь союза будет продолжаться… Я передаю союз в боеспособном, отлаженном состоянии. Я этим горжусь. Союз, который всегда был востребованным. В нем должны произойти изменения, безусловно. Но я очень прошу следующий выбранный секретариат ничего не ломать. Можно углублять, расширять, но ничего не ломать", - подчеркнул Калягин. Он отметил, что в СТД за почти 150 лет сложились традиции, которые стоит бережно хранить. "Мы все болеем за союз. Я отдал Союзу театральных деятелей 27 лет. Это родная для меня организация. Я уверен, что до вас всех союз тоже – родной дом", - сказал Калягин.

https://ria.ru/20231127/mashkov-1912046490.html

https://ria.ru/20230918/akter-1896989924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр калягин, владимир машков, александр лазарев (актер), новости культуры, союз театральных деятелей россии