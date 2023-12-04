https://ria.ru/20231204/ssha-1913772447.html

Белый дом: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев

Белый дом: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев - РИА Новости, 04.12.2023

Белый дом: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев

Власти США в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине ожидали, что российские военные возьмут Киев, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:59

2023-12-04T23:59

2023-12-04T23:59

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карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Власти США в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине ожидали, что российские военные возьмут Киев, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят", - сказала она на брифинге. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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в мире, россия, украина, киев, карин жан-пьер, владимир путин, нато