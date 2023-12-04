https://ria.ru/20231204/sklady-1913570839.html
В Петербурге и Ленинградской области проверили склады по делу о миграции
В Петербурге и Ленинградской области проверили склады по делу о миграции - РИА Новости, 04.12.2023
В Петербурге и Ленинградской области проверили склады по делу о миграции
Полиция проверила склады и предприятия по делу о незаконной миграции, выявлено 25 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:03
2023-12-04T11:03
2023-12-04T12:57
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Полиция проверила склады и предприятия по делу о незаконной миграции, выявлено 25 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Проверке подверглись крупные региональные производства, пользующиеся услугами организаторов незаконной миграции под прикрытием аутстаффинга (использование внештатных сотрудников - ред.)", - говорится в сообщении. В их число вошли производства по изготовлению продуктов питания, готовой еды, заморозки, склады продовольственных и цветочных магазинов, предприятие по переработке вторсырья. География проводимых мероприятий распространилась на Московский и Кировский районы Петербурга, города Пушкин и Колпино, а также поселок Ковалево и город Мурино в Ленинградской области. "Все указанные организации - крупные предприятия с многомиллионным оборотом, являлись клиентами группы компаний, владельцы которой под видом оказания консультационных услуг в сфере миграции и аутстаффинга, аренды рабочей силы организовали канал нелегальной миграции", - отмечают в ГУМВД. Полиция изъяла документы и носители информации, отражающие взаимодействие этих фирм с юридическими лицами, подконтрольными участникам канала незаконной миграции. Также выявлено 25 иностранных граждан, находящихся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. Добавляется, что противоправную схему полиция выявила еще летом 2021 года и возбудила уголовное дело по статье 322.1 (Организация незаконной миграции) УК РФ. В качестве обвиняемых полицейские привлекли девять человек. По версии следствия, за деньги оформлялись фиктивные трудовые договоры с мигрантами в фирмах-однодневках. "Масштабные обыски на предприятиях, использующих иностранный труд, подтвердили связь этих предприятий с организаторами незаконной деятельности по легализации мигрантов", - резюмировали в полиции.Всего в ходе проверочных мероприятий выявлено более 180 граждан, нахождение которых было незаконно легализовано на территории РФ. По уголовному делу в качестве свидетелей допрошено 155 человек.
https://ria.ru/20231128/migranty-1912410837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге и Ленинградской области проверили склады по делу о миграции
Полиция проверила склады в Петербурге и Ленобласти по делу о незаконной миграции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Полиция проверила склады и предприятия по делу о незаконной миграции, выявлено 25 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"Проверке подверглись крупные региональные производства, пользующиеся услугами организаторов незаконной миграции под прикрытием аутстаффинга (использование внештатных сотрудников - ред.)", - говорится в сообщении.
В их число вошли производства по изготовлению продуктов питания, готовой еды, заморозки, склады продовольственных и цветочных магазинов, предприятие по переработке вторсырья. География проводимых мероприятий распространилась на Московский и Кировский районы
Петербурга, города Пушкин
и Колпино
, а также поселок Ковалево и город Мурино в Ленинградской области.
"Все указанные организации - крупные предприятия с многомиллионным оборотом, являлись клиентами группы компаний, владельцы которой под видом оказания консультационных услуг в сфере миграции и аутстаффинга, аренды рабочей силы организовали канал нелегальной миграции", - отмечают в ГУМВД.
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Полиция изъяла документы и носители информации, отражающие взаимодействие этих фирм с юридическими лицами, подконтрольными участникам канала незаконной миграции. Также выявлено 25 иностранных граждан, находящихся на территории России
с различными нарушениями миграционного законодательства.
Добавляется, что противоправную схему полиция выявила еще летом 2021 года и возбудила уголовное дело по статье 322.1 (Организация незаконной миграции) УК РФ. В качестве обвиняемых полицейские привлекли девять человек. По версии следствия, за деньги оформлялись фиктивные трудовые договоры с мигрантами в фирмах-однодневках.
"Масштабные обыски на предприятиях, использующих иностранный труд, подтвердили связь этих предприятий с организаторами незаконной деятельности по легализации мигрантов", - резюмировали в полиции.
Всего в ходе проверочных мероприятий выявлено более 180 граждан, нахождение которых было незаконно легализовано на территории РФ. По уголовному делу в качестве свидетелей допрошено 155 человек.
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