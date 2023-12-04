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Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки из провинции Хунань - РИА Новости, 04.12.2023
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12:09 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/si-1913590650.html
Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки из провинции Хунань
Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки из провинции Хунань - РИА Новости, 04.12.2023
Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки из провинции Хунань
Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко китайские яблоки из провинции Хунань. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:09
2023-12-04T12:09
в мире
китай
белоруссия
хунань
александр лукашенко
си цзиньпин
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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко китайские яблоки из провинции Хунань. Как сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого", лидеры Китая и Белоруссии обменялись в Пекине подарками. Лукашенко 3-4 декабря находится в Китае с рабочим визитом. Младшему сыну Лукашенко Николаю Си Цзиньпин подарил спортивный костюм красного цвета с надписью "Китай" на английском языке. По данным Telegram-канала "Пул первого", в ходе обмена подарками председатель КНР заинтересовался белорусским шоколадом.
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в мире, китай, белоруссия, хунань, александр лукашенко, си цзиньпин
В мире, Китай, Белоруссия, Хунань, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки из провинции Хунань

Си Цзиньпин во время визита Лукашенко в Китай обменялся с ним подарками

© Фото : сайт Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : сайт Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко китайские яблоки из провинции Хунань.
Как сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого", лидеры Китая и Белоруссии обменялись в Пекине подарками. Лукашенко 3-4 декабря находится в Китае с рабочим визитом.
Младшему сыну Лукашенко Николаю Си Цзиньпин подарил спортивный костюм красного цвета с надписью "Китай" на английском языке.
По данным Telegram-канала "Пул первого", в ходе обмена подарками председатель КНР заинтересовался белорусским шоколадом.
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В миреКитайБелоруссияХунаньАлександр ЛукашенкоСи Цзиньпин
 
 
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