https://ria.ru/20231204/si-1913590650.html
Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки из провинции Хунань
Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки из провинции Хунань - РИА Новости, 04.12.2023
Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки из провинции Хунань
Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко китайские яблоки из провинции Хунань. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:09
2023-12-04T12:09
2023-12-04T12:09
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си цзиньпин
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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко китайские яблоки из провинции Хунань. Как сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого", лидеры Китая и Белоруссии обменялись в Пекине подарками. Лукашенко 3-4 декабря находится в Китае с рабочим визитом. Младшему сыну Лукашенко Николаю Си Цзиньпин подарил спортивный костюм красного цвета с надписью "Китай" на английском языке. По данным Telegram-канала "Пул первого", в ходе обмена подарками председатель КНР заинтересовался белорусским шоколадом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, белоруссия, хунань, александр лукашенко, си цзиньпин
В мире, Китай, Белоруссия, Хунань, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки из провинции Хунань
Си Цзиньпин во время визита Лукашенко в Китай обменялся с ним подарками