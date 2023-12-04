https://ria.ru/20231204/si-1913590650.html

Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки из провинции Хунань

Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки из провинции Хунань - РИА Новости, 04.12.2023

Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки из провинции Хунань

Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко китайские яблоки из провинции Хунань. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:09

2023-12-04T12:09

2023-12-04T12:09

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белоруссия

хунань

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си цзиньпин

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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко китайские яблоки из провинции Хунань. Как сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого", лидеры Китая и Белоруссии обменялись в Пекине подарками. Лукашенко 3-4 декабря находится в Китае с рабочим визитом. Младшему сыну Лукашенко Николаю Си Цзиньпин подарил спортивный костюм красного цвета с надписью "Китай" на английском языке. По данным Telegram-канала "Пул первого", в ходе обмена подарками председатель КНР заинтересовался белорусским шоколадом.

https://ria.ru/20230131/zimbabve-1848708779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, белоруссия, хунань, александр лукашенко, си цзиньпин