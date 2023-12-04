РКН оштрафовал Google и Telegram на 900 тысяч рублей
РКН оштрафовал Google и Telegram из-за неисполнения закона о самоконтроле
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) назначил штрафы Google, Telegram и Twitch в размере 900 тысяч рублей из-за неисполнения закона о самоконтроле социальных сетей, об этом сообщил регулятор на своем сайте.
"За нарушение требований закона "о самоконтроле" Роскомнадзор составил в отношении владельцев социальных сетей 14 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 и 2 ст. 13.50 КоАП РФ и по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых площадкам назначены штрафы: Twitch (900 тысяч рублей), Google (900 тысяч рублей), Telegram (900 тысяч рублей)", - говорится в сообщении.
Регулятор напомнил, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.
По словам ведомства, штраф в размере 900 тысяч рублей также назначен интернет-площадке Pinterest, а также платформам Likee и TikTok - 800 тысяч рублей и 750 тысяч рублей соответственно. "Еще 8 протоколов ожидают рассмотрения в суде", - добавили в РКН.
В мае РКН расширил реестр соцсетей для контроля соблюдения ими требований законов РФ, включив в него новые площадки - "Дзен", Rutube и Twitch.
Ранее в реестр были включены: "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook*, Instagram*, Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, "Пикабу" и Pinterest.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.