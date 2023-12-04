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РКН оштрафовал Google и Telegram на 900 тысяч рублей - РИА Новости, 04.12.2023
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12:45 04.12.2023 (обновлено: 12:49 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/shtraf-1913599364.html
РКН оштрафовал Google и Telegram на 900 тысяч рублей
РКН оштрафовал Google и Telegram на 900 тысяч рублей - РИА Новости, 04.12.2023
РКН оштрафовал Google и Telegram на 900 тысяч рублей
Роскомнадзор (РКН) назначил штрафы Google, Telegram и Twitch в размере 900 тысяч рублей из-за неисполнения закона о самоконтроле социальных сетей, об этом... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:45
2023-12-04T12:49
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) назначил штрафы Google, Telegram и Twitch в размере 900 тысяч рублей из-за неисполнения закона о самоконтроле социальных сетей, об этом сообщил регулятор на своем сайте. "За нарушение требований закона "о самоконтроле" Роскомнадзор составил в отношении владельцев социальных сетей 14 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 и 2 ст. 13.50 КоАП РФ и по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых площадкам назначены штрафы: Twitch (900 тысяч рублей), Google (900 тысяч рублей), Telegram (900 тысяч рублей)", - говорится в сообщении. Регулятор напомнил, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы. По словам ведомства, штраф в размере 900 тысяч рублей также назначен интернет-площадке Pinterest, а также платформам Likee и TikTok - 800 тысяч рублей и 750 тысяч рублей соответственно. "Еще 8 протоколов ожидают рассмотрения в суде", - добавили в РКН. В мае РКН расширил реестр соцсетей для контроля соблюдения ими требований законов РФ, включив в него новые площадки - "Дзен", Rutube и Twitch. Ранее в реестр были включены: "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook*, Instagram*, Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, "Пикабу" и Pinterest.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231128/sayty-1912470445.html
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, google
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Google
РКН оштрафовал Google и Telegram на 900 тысяч рублей

РКН оштрафовал Google и Telegram из-за неисполнения закона о самоконтроле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) назначил штрафы Google, Telegram и Twitch в размере 900 тысяч рублей из-за неисполнения закона о самоконтроле социальных сетей, об этом сообщил регулятор на своем сайте.
"За нарушение требований закона "о самоконтроле" Роскомнадзор составил в отношении владельцев социальных сетей 14 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 и 2 ст. 13.50 КоАП РФ и по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых площадкам назначены штрафы: Twitch (900 тысяч рублей), Google (900 тысяч рублей), Telegram (900 тысяч рублей)", - говорится в сообщении.
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Регулятор напомнил, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.
По словам ведомства, штраф в размере 900 тысяч рублей также назначен интернет-площадке Pinterest, а также платформам Likee и TikTok - 800 тысяч рублей и 750 тысяч рублей соответственно. "Еще 8 протоколов ожидают рассмотрения в суде", - добавили в РКН.
В мае РКН расширил реестр соцсетей для контроля соблюдения ими требований законов РФ, включив в него новые площадки - "Дзен", Rutube и Twitch.
Ранее в реестр были включены: "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook*, Instagram*, Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, "Пикабу" и Pinterest.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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