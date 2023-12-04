https://ria.ru/20231204/putin-1913723217.html

Путин сообщил, что встретится с Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ

Путин сообщил, что встретится с Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ - РИА Новости, 04.12.2023

Путин сообщил, что встретится с Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ

Президент России Владимир Путин сообщил, что в конце декабря встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:45

2023-12-04T18:45

2023-12-04T18:58

евразийский экономический союз

снг

владимир путин

политика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в конце декабря встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ."Важный импульс дальнейшему развитию всех направлений двусторонних связей придал наш недавний визит в Астану. Вновь увидимся с президентом (Казахстана - ред.) Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в конце месяца в Петербурге на традиционных встречах лидеров ЕврАзЭС и СНГ", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Он отметил, что взаимодействие России с Казахстаном выстраивается в конструктивном ключе в рамках ЕАЭС, СНГ и на других международных площадках. Россия будет всячески способствовать выполнению Казахстаном функций председателя в следующем году в организации договора о гарантированной безопасности и в Шанхайской организации сотрудничества.

https://ria.ru/20231204/torgovlya-1913720827.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евразийский экономический союз, снг, владимир путин, политика