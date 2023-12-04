https://ria.ru/20231204/putin-1913723217.html
Путин сообщил, что встретится с Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ
Путин сообщил, что встретится с Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ - РИА Новости, 04.12.2023
Путин сообщил, что встретится с Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ
Президент России Владимир Путин сообщил, что в конце декабря встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:45
2023-12-04T18:45
2023-12-04T18:58
евразийский экономический союз
снг
владимир путин
политика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в конце декабря встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ."Важный импульс дальнейшему развитию всех направлений двусторонних связей придал наш недавний визит в Астану. Вновь увидимся с президентом (Казахстана - ред.) Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в конце месяца в Петербурге на традиционных встречах лидеров ЕврАзЭС и СНГ", - сказал Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Он отметил, что взаимодействие России с Казахстаном выстраивается в конструктивном ключе в рамках ЕАЭС, СНГ и на других международных площадках. Россия будет всячески способствовать выполнению Казахстаном функций председателя в следующем году в организации договора о гарантированной безопасности и в Шанхайской организации сотрудничества.
https://ria.ru/20231204/torgovlya-1913720827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, снг, владимир путин, политика
Евразийский экономический союз, СНГ, Владимир Путин, Политика
Путин сообщил, что встретится с Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ
Путин сообщил, что в конце декабря встретится с Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ