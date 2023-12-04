https://ria.ru/20231204/promyshlennost-1913600122.html

Новые идеи и тенденции: в Москве обсудили будущее легкой промышленности

Новые идеи и тенденции: в Москве обсудили будущее легкой промышленности - РИА Новости, 04.12.2023

Новые идеи и тенденции: в Москве обсудили будущее легкой промышленности

Московская часть форума "Мануфактура 4.0" прошла в РГУ имени А.Н. Косыгина и была адресована, в первую очередь, студенческой аудитории РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:34

2023-12-04T13:34

2023-12-04T13:34

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

дмитрий шишкин

олег бочаров (политик)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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Московская часть форума "Мануфактура 4.0" прошла в РГУ имени А.Н. Косыгина и была адресована, в первую очередь, студенческой аудитории В столице прошла московская часть форума "Мануфактура 4.0" – крупного отраслевого события, которое ежегодно собирает представителей ведущих предприятий легкой промышленности, ассоциаций и финансовых институтов. По традиции форум поделили между собой Иваново и Москва, встречи прошли 17 и 22 ноября. По данным министерства промышленности и торговли РФ, в 2023 году отрасль справилась с существующими вызовами. На открытии форума в Иваново замглавы Минпромторга Олег Бочаров сообщил, что за восемь месяцев текущего года рост отрасли в денежном выражении составил 20%, в производстве одежды – 28%, текстильных изделий – 10,6%, синтетических тканей – 12,6%. Площадкой для проведения московской части форума стал Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина – учебное заведение, которое, как отметил на открытии форума его ректор Валерий Белгородский, уже более 100 лет занимается подготовкой кадров для легкой и текстильной промышленности. Неудивительно, что пленарная часть была адресована, прежде всего, студентам университета. Главными темами выступлений участников стали перспективы развития отрасли, возможности самореализации для молодых специалистов. Как отметили спикеры, сегодня структура взаимоотношений работодателей и сотрудников меняется в принципе: государство, как и предприятия, поддерживает различные программы перепрофилирования. В пленарной части форума участвовали представители различных компаний отрасли – многие из них сами молодые предприниматели. По мысли директора "Портновской мануфактуры SHISHKIN" Дмитрия Шишкина, одна из главных задач отрасли – привлечение "пассионарных кадров". "Нужно чтобы у молодежи горели глаза, чтобы им было интересно заниматься этим направлением, поэтому важны условия труда: нужно создавать лаборатории и экспериментальные цеха, активно вовлекать молодежь не только в линейные процессы, но и в творческие. Часто молодым не доверяют, а ведь в плане дизайна и креатива возраст не является важной константой. Иногда молодые придумывают то, что не делают корифеи индустрии", – отметил молодой руководитель портновской мануфактуры, который успешно развивается свой бизнес, базирующийся в Екатеринбурге, с 2009 года. Шишкин поделился собственным опытом: на своих предприятиях он уделяет внимание поддержке сотрудников, ввел систему различных финансовых стимулов, как квартальных, так и годовых. Особое внимание уделяется и поиску кадров, а популяризацию рабочих и инженерных профессий отрасли, а также конкурентоспособные зарплаты он считает залогом успеха. О внедрении новых модных трендов на форуме говорили Яна и Кайсын Кулиевы – ГК BOSCO, руководители проекта строительства и введения в эксплуатацию большого производственного комплекса в Калуге "Мануфактуры Bosco". "Мы – пример того, как молодые люди пришли в компанию и выросли в ней, интегрировались практически во все ее процессы. С момента создания в основу стратегии ее развития была заложена семейственность, и именно это характеризует ее как российскую. У нас есть ценность семьи и общего дела", – отметил Кайсын Кулиев. В качестве одного из успешных примеров нового модного тренда, который ввел в обиход Bosco, Кулиев привел спортивную одежду. Поводом в начале 2000-х стало желание одеть российских спортсменов, которые выходили на мировые подиумы, в форму именно отечественного, а не зарубежного производителя. "Было решено сделать свой бренд, и это было выполнено. Наша компания стала трендсеттером, введя в моду государственную символику. Мы много лет экипировали олимпийскую сборную России, и триколор на плече стал предметом гордости!", – сказал Кулиев. По его словам, следующим этапом стала организация производства преимущественно внутри страны. "Контрактное производство на аутсорсинге, тем более за границей, всегда несет риски потери качества. Взаимодействие через языковой барьер не гарантирует выполнения стандартов. Поэтому мы перешли к другой модели, и в 2019 году в Калуге запустили "Мануфактуры Bosco". Помимо технологического оснащения мы постарались добавить туда и философию – речь о достоинстве и красоте труда", – рассказал руководитель проекта. Он отметил, что в итоге получились не просто красивые рабочие помещения, а настоящий арт-объект с приятными "фишками" для сотрудников, как, например, мороженное в начале и в конце смены или гидромассаж для рук. Все это способствует высокому уровню работы и качеству выпускаемой продукции, а также "нулевую" толерантность к браку на производстве. В качестве возможностей для реализации своих идей Кулиев привел в пример студентам магазин "Секция" в ГУМе, где сейчас продаются коллекции российских дизайнеров. "Это проект, в котором уже есть прямой путь на прилавок для работ российских дизайнеров. Это может быть совсем небольшая серия. Не сомневаюсь, что у каждого из вас есть идеи и желание реализовать что-то новое. Не стесняйтесь, приходите к нам", – сказал он. Иногда новые проекты возникают благодаря или вопреки обстоятельствам. Исполнительный директор "БТК Групп" Андрей Подопригорин рассказал, как пандемия коронавируса изменила работу компании. История предприятия уходит в начало XIX века, когда в Петербурге была организована первая мануфактура по пошиву одежды. Конечно, за годы существования предприятие менялось и расширялось. Сегодня, по словам Подопригорина, в компании работает порядка 10 тысяч человек. "В марте 2020 года Минпромторг поставил перед нами задачу: реализовать производство средств защиты для медицинских учреждений. Мы подняли все технические условия, как эти маски делали раньше, и начали работу. Гораздо сложнее оказалось наладить производство комбинезонов для красных ковидных зон, требовалось срочно изготовить большой объем продукции. Наше производство в городе Шахты Ростовской области оказалось к этому готово и в течение недели наладило выпуск. Позже подключились и другие наши предприятия", – рассказал исполнительный директор компании. Он отметил, что эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием. "Кто-то думает, как выжить в этом, а мы задумались, как повысить нашу компетентность, оснащенность, найти новые источники поставок сырья. Несмотря на все ограничения в 2020 году, мы выполнили все свои обязательства перед заказчиками", – отметил Подопригорин. Он рассказал, что, начиная с 2020 года, все предприятия компании были переоснащены практически на 50% – закуплено новое оборудование, в том числе автоматизированные комплексы пошива. Каждый год "БТК Групп" открывает 2-3 новых фабрики, на которые нужны новые технологи, сотрудники и руководители. "Нам есть чем заняться и куда развиваться. Планируем расширять свои мощности, например, в Таджикистане мы начали выращивать свой хлопок. То есть мы минимизировали зависимость от внешнего рынка", – резюмировал исполнительный директор "БТК Групп". Важной частью форума на площадке РГУ имени Косыгина стал модный показ, в рамках которого свои коллекции показали как уже состоявшиеся модельеры, так и студенты вуза. Среди тем, которые интересуют молодых дизайнеров, можно отметить поиски национальной идентичности и работу с русскими народными мотивами (кстати, современное прочтение традиций народных промыслов обсуждалось и на форуме в Иваново). Еще одна важная тенденция – переработка материалов и "зеленая повестка". Сохраняются и такие традиционные, излюбленные зрителями всех показов направления, как событийная мода: вечерние, свадебные и концертные платья. В рамках показа на площадке университета вместе со студентами свои коллекции показали бренд CEPHEYA, дизайнеры Вадим Мерлис (бренд Vadim Merlis), Фаррух Болтабаев (бренд Farrdi) и Виктория Спирина – одно из платьев ее вечерней коллекции создано совместно со студенткой вуза Аленой Москвиной, которая проходит стажировку у дизайнера. Вторая половина дня была посвящена дискуссии о контрактном производстве, когда бренды обращаются к сторонним производителям. Сложности взаимодействия с чужим производством и пути решения этих проблем обсудили участники отрасли. Еще одной важной темой стал выход брендов на рынок: поиск каналов торговли, работа с площадками и помощь государства. В завершении дня прошла деловая игра "Пять шагов к массовому производству", в рамках которой студенты вместе с экспертами изучили и обсудили основные тренды отрасли и применение их в своих будущих проектах.

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, дмитрий шишкин, олег бочаров (политик), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)