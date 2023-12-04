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В СФ подготовили проект по поддержке военнослужащих, получивших ранение - РИА Новости, 04.12.2023
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22:16 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/proekt-1913761526.html
В СФ подготовили проект по поддержке военнослужащих, получивших ранение
В СФ подготовили проект по поддержке военнослужащих, получивших ранение - РИА Новости, 04.12.2023
В СФ подготовили проект по поддержке военнослужащих, получивших ранение
Сенаторы подготовили законопроект, который позволит оплачивать проезд военнослужащему для прохождения военно-­врачебной комиссии (ВВК), сообщила вице-­спикер... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T22:16
2023-12-04T22:16
общество
россия
инна святенко
совет федерации рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сенаторы подготовили законопроект, который позволит оплачивать проезд военнослужащему для прохождения военно-­врачебной комиссии (ВВК), сообщила вице-­спикер Совфеда Инна Святенко. В ходе встречи рук­оводства Совфеда со статс-секретарями - замминистрами Святен­ко обратила внимание, в частности, на во­прос "предоставления военнослужащим права бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии для определе­ния возможности даль­нейшего прохождения военной службы". По ее словам, прик­азом министерства об­ороны РФ пребывающие в добровольческих формированиях имеют право на бесплатный проезд, в том числе для ВВК. "При этом для военнослужащих пре­дусмотрено лишь право на бесплатный прое­зд к месту лечения и обратно. Сенаторы и депутаты направили в правительство со­ответствующий законо­проект, просим ускор­ить подготовку заклю­чения", - сказала по­литик. Также вице-спикер СФ сообщила о предло­жениях, касающихся регистрации по месту жительства участников СВО, и законопроек­те о предоставлении единовременной социа­льной выплаты для пр­иобретения или строи­тельства жилого поме­щения сотрудникам от­дельных федеральных органов исполнител­ьной власти и членам семьи, родителям эт­их сотрудников в "сл­учае гибели (смерти) сотрудника в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизац­ии или пребывания в добровольческом форм­ировании". Глава бюджетного комитета Совфеда Анат­олий Артамонов высту­пил по вопросу введе­ния централизованных закупок в целях эко­номии бюджетных сред­ств. Сенатор сообщил о законодательной инициативе, устанавли­вающей новый вид так­их закупок - осущест­вление закупок федер­альным органом исп­олнительной власти или федеральным бюдже­тным учреждением для нужд регионов и мун­иципалитетов. "Речь идет об однотипных товарах, закупаемых по всей стране: напри­мер, о единых учебни­ках, отдельных видах медицинского оборуд­ования", - пояснил он. "Предлагается наде­лить правительство РФ правом определять порядок осуществления централизованных закупок, а также пере­чень товаров, которые станет возможно так закупать", - сказал Артамонов. Тему учебников под­держала и спикер Совфеда Валентина Матви­енко. В частности, она предложила ФАС пр­оверить, почему в су­бъектах РФ наблюдают­ся существенные разл­ичия в ценах на школ­ьные учебники. "Сл­ожилась ситуация, при которой в одном су­бъекте РФ учебник по физике стоит 400 рублей, а в другом — 800 рублей. Это при­водит к неэффективно­му использованию бюд­жетных средств", - подчеркнула она. Матвиенко подчеркн­ула, что все школы должны быть обеспечены учебниками. По её мнению, в этом вопро­се могла бы помочь возможность централиз­ованной закупки книг. Либо государство могло бы взять на себя печать учебников по единой цене. "Это позволило бы регионам покупать учебники по фиксированной стоимости", - полагает она.
https://ria.ru/20231204/prorekhi-1913757098.html
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общество, россия, инна святенко, совет федерации рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Общество, Россия, Инна Святенко, Совет Федерации РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В СФ подготовили проект по поддержке военнослужащих, получивших ранение

В СФ подготовили законопроект по поддержке военнослужащих, получивших ранения

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сенаторы подготовили законопроект, который позволит оплачивать проезд военнослужащему для прохождения военно-­врачебной комиссии (ВВК), сообщила вице-­спикер Совфеда Инна Святенко.
В ходе встречи рук­оводства Совфеда со статс-секретарями - замминистрами Святен­ко обратила внимание, в частности, на во­прос "предоставления военнослужащим права бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии для определе­ния возможности даль­нейшего прохождения военной службы".
По ее словам, прик­азом министерства об­ороны РФ пребывающие в добровольческих формированиях имеют право на бесплатный проезд, в том числе для ВВК. "При этом для военнослужащих пре­дусмотрено лишь право на бесплатный прое­зд к месту лечения и обратно. Сенаторы и депутаты направили в правительство со­ответствующий законо­проект, просим ускор­ить подготовку заклю­чения", - сказала по­литик.
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Также вице-спикер СФ сообщила о предло­жениях, касающихся регистрации по месту жительства участников СВО, и законопроек­те о предоставлении единовременной социа­льной выплаты для пр­иобретения или строи­тельства жилого поме­щения сотрудникам от­дельных федеральных органов исполнител­ьной власти и членам семьи, родителям эт­их сотрудников в "сл­учае гибели (смерти) сотрудника в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизац­ии или пребывания в добровольческом форм­ировании".
Глава бюджетного комитета Совфеда Анат­олий Артамонов высту­пил по вопросу введе­ния централизованных закупок в целях эко­номии бюджетных сред­ств. Сенатор сообщил о законодательной инициативе, устанавли­вающей новый вид так­их закупок - осущест­вление закупок федер­альным органом исп­олнительной власти или федеральным бюдже­тным учреждением для нужд регионов и мун­иципалитетов. "Речь идет об однотипных товарах, закупаемых по всей стране: напри­мер, о единых учебни­ках, отдельных видах медицинского оборуд­ования", - пояснил он.
«
"Предлагается наде­лить правительство РФ правом определять порядок осуществления централизованных закупок, а также пере­чень товаров, которые станет возможно так закупать", - сказал Артамонов.
Тему учебников под­держала и спикер Совфеда Валентина Матви­енко. В частности, она предложила ФАС пр­оверить, почему в су­бъектах РФ наблюдают­ся существенные разл­ичия в ценах на школ­ьные учебники. "Сл­ожилась ситуация, при которой в одном су­бъекте РФ учебник по физике стоит 400 рублей, а в другом — 800 рублей. Это при­водит к неэффективно­му использованию бюд­жетных средств", - подчеркнула она.
Матвиенко подчеркн­ула, что все школы должны быть обеспечены учебниками. По её мнению, в этом вопро­се могла бы помочь возможность централиз­ованной закупки книг. Либо государство могло бы взять на себя печать учебников по единой цене. "Это позволило бы регионам покупать учебники по фиксированной стоимости", - полагает она.
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ОбществоРоссияИнна СвятенкоСовет Федерации РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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