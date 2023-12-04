https://ria.ru/20231204/proekt-1913761526.html
В СФ подготовили проект по поддержке военнослужащих, получивших ранение
В СФ подготовили проект по поддержке военнослужащих, получивших ранение - РИА Новости, 04.12.2023
В СФ подготовили проект по поддержке военнослужащих, получивших ранение
Сенаторы подготовили законопроект, который позволит оплачивать проезд военнослужащему для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), сообщила вице-спикер... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T22:16
2023-12-04T22:16
2023-12-04T22:16
общество
россия
инна святенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сенаторы подготовили законопроект, который позволит оплачивать проезд военнослужащему для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), сообщила вице-спикер Совфеда Инна Святенко. В ходе встречи руководства Совфеда со статс-секретарями - замминистрами Святенко обратила внимание, в частности, на вопрос "предоставления военнослужащим права бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии для определения возможности дальнейшего прохождения военной службы". По ее словам, приказом министерства обороны РФ пребывающие в добровольческих формированиях имеют право на бесплатный проезд, в том числе для ВВК. "При этом для военнослужащих предусмотрено лишь право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Сенаторы и депутаты направили в правительство соответствующий законопроект, просим ускорить подготовку заключения", - сказала политик. Также вице-спикер СФ сообщила о предложениях, касающихся регистрации по месту жительства участников СВО, и законопроекте о предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам отдельных федеральных органов исполнительной власти и членам семьи, родителям этих сотрудников в "случае гибели (смерти) сотрудника в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании". Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов выступил по вопросу введения централизованных закупок в целях экономии бюджетных средств. Сенатор сообщил о законодательной инициативе, устанавливающей новый вид таких закупок - осуществление закупок федеральным органом исполнительной власти или федеральным бюджетным учреждением для нужд регионов и муниципалитетов. "Речь идет об однотипных товарах, закупаемых по всей стране: например, о единых учебниках, отдельных видах медицинского оборудования", - пояснил он. "Предлагается наделить правительство РФ правом определять порядок осуществления централизованных закупок, а также перечень товаров, которые станет возможно так закупать", - сказал Артамонов. Тему учебников поддержала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В частности, она предложила ФАС проверить, почему в субъектах РФ наблюдаются существенные различия в ценах на школьные учебники. "Сложилась ситуация, при которой в одном субъекте РФ учебник по физике стоит 400 рублей, а в другом — 800 рублей. Это приводит к неэффективному использованию бюджетных средств", - подчеркнула она. Матвиенко подчеркнула, что все школы должны быть обеспечены учебниками. По её мнению, в этом вопросе могла бы помочь возможность централизованной закупки книг. Либо государство могло бы взять на себя печать учебников по единой цене. "Это позволило бы регионам покупать учебники по фиксированной стоимости", - полагает она.
https://ria.ru/20231204/prorekhi-1913757098.html
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общество, россия, инна святенко, совет федерации рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Общество, Россия, Инна Святенко, Совет Федерации РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В СФ подготовили проект по поддержке военнослужащих, получивших ранение
В СФ подготовили законопроект по поддержке военнослужащих, получивших ранения
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сенаторы подготовили законопроект, который позволит оплачивать проезд военнослужащему для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), сообщила вице-спикер Совфеда Инна Святенко.
В ходе встречи руководства Совфеда со статс-секретарями - замминистрами Святенко обратила внимание, в частности, на вопрос "предоставления военнослужащим права бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии для определения возможности дальнейшего прохождения военной службы".
По ее словам, приказом министерства обороны РФ
пребывающие в добровольческих формированиях имеют право на бесплатный проезд, в том числе для ВВК. "При этом для военнослужащих предусмотрено лишь право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Сенаторы и депутаты направили в правительство соответствующий законопроект, просим ускорить подготовку заключения", - сказала политик.
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Также вице-спикер СФ сообщила о предложениях, касающихся регистрации по месту жительства участников СВО, и законопроекте о предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам отдельных федеральных органов исполнительной власти и членам семьи, родителям этих сотрудников в "случае гибели (смерти) сотрудника в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании".
Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов выступил по вопросу введения централизованных закупок в целях экономии бюджетных средств. Сенатор сообщил о законодательной инициативе, устанавливающей новый вид таких закупок - осуществление закупок федеральным органом исполнительной власти или федеральным бюджетным учреждением для нужд регионов и муниципалитетов. "Речь идет об однотипных товарах, закупаемых по всей стране: например, о единых учебниках, отдельных видах медицинского оборудования", - пояснил он.
«
"Предлагается наделить правительство РФ правом определять порядок осуществления централизованных закупок, а также перечень товаров, которые станет возможно так закупать", - сказал Артамонов.
Тему учебников поддержала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В частности, она предложила ФАС
проверить, почему в субъектах РФ наблюдаются существенные различия в ценах на школьные учебники. "Сложилась ситуация, при которой в одном субъекте РФ учебник по физике стоит 400 рублей, а в другом — 800 рублей. Это приводит к неэффективному использованию бюджетных средств", - подчеркнула она.
Матвиенко подчеркнула, что все школы должны быть обеспечены учебниками. По её мнению, в этом вопросе могла бы помочь возможность централизованной закупки книг. Либо государство могло бы взять на себя печать учебников по единой цене. "Это позволило бы регионам покупать учебники по фиксированной стоимости", - полагает она.
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