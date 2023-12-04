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Путин попросил послов отнестись с пониманием к переносу церемонии - РИА Новости, 04.12.2023
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18:25 04.12.2023 (обновлено: 18:54 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/posly-1913715789.html
Путин попросил послов отнестись с пониманием к переносу церемонии
Путин попросил послов отнестись с пониманием к переносу церемонии - РИА Новости, 04.12.2023
Путин попросил послов отнестись с пониманием к переносу церемонии
Президент России Владимир Путин попросил послов отнестись с пониманием, что пришлось сдвинуть церемонию вручения верительных грамот. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:25
2023-12-04T18:54
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил послов отнестись с пониманием, что пришлось сдвинуть церемонию вручения верительных грамот.Путин в понедельник принимает верительные грамоты у вновь прибывших послов, среди них представители Великобритании, Германии, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана."Я прошу вас отнестись с пониманием к тому, что нам пришлось сдвинуть немножко нашу торжественную церемонию вручения верительных грамот. В первой половине дня мне нужно было принять участие в публичных мероприятиях, прежде всего, конечно, речь идет о посещении выставки на ВДНХ", - сказал Путин. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.Верительные грамоты вручают Жозеф Нкурунзиза (Бурунди), Чам Угала Урят (Эфиопия), Даурен Абаев (Казахстан), Сейду Камиссоко (Мали), Ли До Хун (Южная Корея), Ибрайма Сисей (Гамбия), Александр Граф Ламбсдорфф (ФРГ), Марк Бенг Эк Нео (Сингапур), Карин Ульрика Улофсдоттер (Швеция), Дарья Бавдаж-Курет (Словения), Томас Райзен (Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжир), Рашед Хаммад Аль-Адвани (Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Мавритания), Танжу Бильгич (Турция), Найджел Филип Кейси (Великобритания), Эсен Айдогдыев (Туркмения), Екатерини Ксагорари (Греция), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя.Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД.
https://ria.ru/20230405/politika-1863210445.html
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
Путин попросил послов отнестись с пониманием к переносу церемонии

Путин попросил отнестись с пониманием к переносу вручения верительных грамот

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил послов отнестись с пониманием, что пришлось сдвинуть церемонию вручения верительных грамот.
Путин в понедельник принимает верительные грамоты у вновь прибывших послов, среди них представители Великобритании, Германии, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
"Деградация отношений". Что Путин рассказал новым послам в России
5 апреля, 17:34
"Я прошу вас отнестись с пониманием к тому, что нам пришлось сдвинуть немножко нашу торжественную церемонию вручения верительных грамот. В первой половине дня мне нужно было принять участие в публичных мероприятиях, прежде всего, конечно, речь идет о посещении выставки на ВДНХ", - сказал Путин. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Верительные грамоты вручают Жозеф Нкурунзиза (Бурунди), Чам Угала Урят (Эфиопия), Даурен Абаев (Казахстан), Сейду Камиссоко (Мали), Ли До Хун (Южная Корея), Ибрайма Сисей (Гамбия), Александр Граф Ламбсдорфф (ФРГ), Марк Бенг Эк Нео (Сингапур), Карин Ульрика Улофсдоттер (Швеция), Дарья Бавдаж-Курет (Словения), Томас Райзен (Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжир), Рашед Хаммад Аль-Адвани (Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Мавритания), Танжу Бильгич (Турция), Найджел Филип Кейси (Великобритания), Эсен Айдогдыев (Туркмения), Екатерини Ксагорари (Греция), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).
По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя.
Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.
Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД.
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