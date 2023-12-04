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Единые принципы премирования победителей олимпиады школьников введут в РФ

Единые принципы премирования победителей олимпиады школьников введут в РФ - РИА Новости, 04.12.2023

Единые принципы премирования победителей олимпиады школьников введут в РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Фондом "Талант и успех" и региональными властями до 1 марта 2024 года проработать единые... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:23

2023-12-04T18:23

2023-12-04T18:23

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Фондом "Талант и успех" и региональными властями до 1 марта 2024 года проработать единые принципы премирования победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству России подготовить совместно с Образовательным Фондом "Талант и успех" и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и представить предложения по определению единых принципов премирования победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников", - говорится в тексте поручений. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и региональные власти. Путин также поручил до 1 апреля и до 1 ноября 2024 года представить предложения по созданию условий для получения общего образования теми, кто осваивает дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и спортивной подготовки, в том числе путем их перевода на обучение по индивидуальному учебному плану. Ответственными назначены главы Минпросвещения, Минкультуры и Минспорта, а также руководство Фонда "Талант и успех". Добавляется, что до 1 апреля 2024 года поручено обеспечить реализацию на базе региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи дополнительных образовательных программ в области музыкального искусства и получение дополнительного профессионального образования педагогами этих региональных центров, а также педагогами детских школ искусств (в том числе на базе таких региональных центров). Ответственными назначены региональные власти и руководство Фонда "Талант и успех".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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