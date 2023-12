Биография Владимира Машкова

https://ria.ru/20231204/mashkov-1913636795.html

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Львович Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. Его отец был актером, мать – режиссером кукольного театра. Когда Машкову было четыре года, семья переехала в Новокузнецк.Его детство и юность прошли за кулисами Новокузнецкого театра кукол, где работали его родители. В конце 1970-х годов они переехали в Новосибирск.Владимир Машков учился на факультете естественных наук Новосибирского государственного университета (ныне Новосибирский национальный исследовательский государственный университет), однако бросил учебу и поступил Новосибирское театральное училище (ныне Новосибирский государственный театральный институт), но был отчислен за хулиганство. В 1984 году в Москве поступил в Школу-студию им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького (ныне "Школа-студия (институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени А.П. Чехова") в мастерскую Михаила Тарханова, но был исключен за драку. В 1990 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). С марта 1987 года начал играть в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова). Среди ролей Машкова в "Табакерке" – Абрам Шварц в "Матросской Тишине" Александра Галича, Городничий в "Ревизоре" по Николаю Гоголю, сержант Туми в "Билокси-Блюз" Нила Саймона, Попов в "Учителе русского" Александра Буравского, Дон-Жуан в "Мифе о Дон-Жуане" по мотивам пьесы Мольера, Платонов в "Механическом пианино" Антона Чехова, Иван Иванович и Угаров в "Анекдотах" Федора Достоевского и Александра Вампилова, Иван Денисович Свечнин в "Норд-осте" Алексея Богдановича. В настоящее время занят в спектаклях театра "Матросская тишина" и "Ревизор". В 1989-1990 годах был актером МХАТа (ныне МХТ) имени А.П. Чехова, где играл рыцаря Ганса в "Ундине" Жана Жироду. В 1992 году Машков в качестве театрального режиссера начал работу над своей первой постановкой "Звездный час по местному времени" с Евгением Мироновым в главной роли. Спектакль шел с успехом восемь лет. Следующая работа Машкова "Страсти по Бумбарашу" (1993) по ранним произведениям Аркадия Гайдара со стихами Юлия Кима и музыкой Владимира Дашкевича стал театральным хитом и шла 18 лет.Не менее популярной стала третья постановка Машкова – "Смертельный номер" (2006) по пьесе Олега Антонова, где играли актеры Андрей Смоляков, Сергей Беляев, Виталий Егоров, Андрей Панин, Сергей Угрюмов.В Театре "Сатирикон" Машков поставил "Трехгрошовую оперу" (1996) по Бертольду Брехту. В МХТ имени А.П. Чехова в 2001 году Машков поставил "№ 13" Рэя Куни. Спектакль считается одним из самых коммерчески успешных. В 2014 году вышла его вторая версия – "№ 13D". В кино Владимир Машков дебютировал в 1989 году в фильме "Зеленый огонь козы". Звездным стал для него 1994 год, когда он исполнил главные роли в картинах "Лимита" Дениса Евстигнеева и "Подмосковные вечера" Валерия Тодоровского.В 1990-х годах исполнил главные роли в фильмах "Я – Иван, ты – Абрам" (1993) Иоланды Зоберман, "Американская дочь" (1995) Карена Шахназарова, "Вор" (1997) Павла Чухрая, "Две луны, три солнца" (1998) Романа Балаяна, снимался в кинолентах "Сочинение ко Дню Победы" (1998), "Мама" (1999), "Русский бунт" (1999).В 1998 году картина "Вор" была номинирована на американскую кинопремию "Оскар", благодаря чему Машков стал известен за рубежом.В начале 2000-х годов Машков снимался в США в голливудских фильмах "Танцы в "Голубой игуане" (Dancing at the Blue Iguana, 2000), "15 минут славы" (15 Minuten Ruhm, 2001), "Американская рапсодия" (An American Rhapsody, 2001), "В тылу врага" (Behind Enemy Lines, 2001), а также в боевике "Миссия невыполнима: Протокол фантом" (Mission: Impossible - Ghost Protocol, 2011). Партнерами Машкова были звезды мирового кино Роберт Де Ниро, Настасья Кински, Том Круз, Жерар Депардье, Фанни Ардан.В 2000-х годах также сыграл главные роли в картинах и сериалах "Давай сделаем это по-быстрому" (2001), "Олигарх" (2002), "Идиот" (2003), "Охота на пиранью" (2006), "Домовой" (2008), "Кандагар" (2009), "Край" (2010), "Григорий Р." (2014).Из множества киногероев Машкова зрителям особо запомнилась роль Давида Гоцмана из многосерийного телефильма Сергея Урсуляка "Ликвидация" (2007). Среди других известных работ актера – главные роли в сериале Павла Лунгина "Родина" (2015), триллере Алексея Мизгирева "Дуэлянт" (2016), фильме-катастрофе Николая Лебедева "Экипаж" (2016), спортивной драме Антона Мегердичева "Движение вверх" (2017).В числе последних киноработ Машкова – шпионский фильм "Герой" (2019), комедия "Одесский пароход" (2019), триллер "Кто там?" (2022), космическая драма "Вызов" (2023). Всего сыграл главные роли в более чем 50 фильмах. В качестве кинорежиссера дебютировал в 1997 году в новогодней лирической комедии "Сирота казанская". В 2004 году выступил как режиссер, сценарист, продюсер и исполнитель главной роли в фильме "Папа" по мотивам пьесы Александра Галича "Матросская тишина".В 2013 году актер учредил специальную премию "Золотой Львенок" им. Н.И. Никифоровой в память о своей матери. Она вручается лучшим детям артистам-кукольникам. В 2013-2018 годах был помощником художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова.В апреле 2018 года после смерти народного артиста СССР Олега Табакова (1935-2018) Владимир Машков был назначен на пост художественного руководителя Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В новой должности Машков переименовал "Табакерку" в "Московский Театр Олега Табакова", вернул на сцену театра легендарный спектакль "Матросская тишина". В афишу также вернулся и "Ревизор" Сергея Газарова. В декабре 2019 года Машков представил зрителям свою первую постановку в статусе худрука театра – "Ночь в отеле" по пьесе Терри Джонсона. В сентябре 2020 года прошла премьера спектакля Машкова "И никого не стало" по пьесе Агаты Кристи, известной в России как "Десять негритят". В 2022 году Машков поставил спектакль "Схватка" по комедии американского драматурга Дэвида Линдси-Эбера.В 2018 году Машков стал художественным руководителем Московской театральной школы Олега Табакова. Владимир Машков ведет большую общественную деятельность.Член Совета при президенте России по культуре и искусству. Член Высшего совета партии "Единая Россия". Член Общественного совета при МВД России. Член Гильдии актеров Союз кинематографистов России. Член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Владимир Машков – народный артист России (2010). Удостоен ордена Почета (2019). Лауреат премии правительства РФ 2019 года в области культуры, премии Министерства обороны в области культуры и искусства (2023), премии ФСБ РФ в номинации "Актерская работа" (2008), премии Федерации еврейских общин "Человек года" в номинации "за достижения в области кинематографии" (2004). Дважды лауреат театральной премии "Чайка", Первой театральной премии "Хрустальная Турандот" (2001, 2019), кинопремий "Золотой Овен" (1997), "Ника" (1997, 2010), "Золотой орел" (2008, 2010, 2018), телепремии ТЭФИ (2008) и других.Машков является лауреатом призов кинофестивалей "Кинотавр" (Сочи, 1994), кинофестиваля русского кино в Сан-Рафаэле (Франция, 1994), "Молодые звезды Европы" (Женева, 1994), ОРФК стран СНГ и стран Балтики "Киношок" (Анапа, 1997), "Балтийская жемчужина-98" (Рига), ММКФ (Москва, 2001), "Окно в Европу"(Выборг, 2004). Многократный лауреат премии Олега Табакова (1995, 1999, 2008, 2011, 2014).Машков – Почетный гражданин Кемеровской области (2010), почетный гражданин города Новокузнецка (2023) и др.В мае 2018 года на Площади звезд российского кинематографа рядом с Мосфильмом была заложена именная звезда актера. 4 декабря 2023 года народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелейУ Владимира Машкова есть дочь – актриса Мария Машкова (1985).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

