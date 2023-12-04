https://ria.ru/20231204/std-1913652829.html

Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей

Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей - РИА Новости, 04.12.2023

Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей

Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:59

2023-12-04T14:59

2023-12-04T18:10

культура

новости культуры

россия

владимир машков

александр калягин

союз театральных деятелей россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845776719_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_1344e2a63a0282b911caa47253f743c5.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей, передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу глубоко поблагодарить уважаемый съезд за доверие и такую высокую честь. Это будет огромная ответственность — возглавлять театральное общество России, которому на данный момент без малого 150 лет", — сказал он на съезде.По словам Машкова, основная задача союза заключается в сохранении и развитии национальных региональных театров, приумножении российской культуры, а также поддержке коллективов и сотрудников. Кроме того, необходимо готовить образованный кадровый резерв, который "будет своим талантом отвечать на все вызовы времени", добавил он.Новый председатель СТД также призвал членов Союза быть органичными, разделять общие замыслы и всегда быть готовыми к импровизационному поиску.На посту сопредседателя по музыкальному направлению утвердили Валерия Гергиева.Сегодня проходит внеочередной съезд организации, на котором выбирали ее новых руководителей. Помимо Машкова, в список для тайного голосования выдвинули кандидатуры:В итоге самоотводы взяли все, кроме Машкова.Ранее народный артист РСФСР Александр Калягин, возглавлявший СТД, заявил, что вся деятельность союза "требует переосмысления". По его словам, "нужно осмыслить и выявить все положительное и все имеющиеся недостатки". Калягин предложил созвать экстренный внеочередной съезд и переизбрать председателя и секретарей. Владимир Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. В 1990 году он окончил курс Олега Табакова в Школе-студии МХАТ. С 1989 по 1990 год актер играл в МХТ имени Чехова. Он снялся почти в 60 фильмах, в числе которых "Лимита", "Подмосковные вечера", "Экипаж", "Движение вверх" и "Вызов". С 2018 года после смерти народного артиста СССР Олега Табакова Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова.

https://ria.ru/20230918/akter-1896989924.html

https://ria.ru/20230324/teatr-1860447957.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, владимир машков, александр калягин, союз театральных деятелей россии