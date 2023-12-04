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Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей - РИА Новости, 04.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:59 04.12.2023 (обновлено: 18:10 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/std-1913652829.html
Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей
Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей - РИА Новости, 04.12.2023
Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей
Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:59
2023-12-04T18:10
культура
новости культуры
россия
владимир машков
александр калягин
союз театральных деятелей россии
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей, передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу глубоко поблагодарить уважаемый съезд за доверие и такую высокую честь. Это будет огромная ответственность — возглавлять театральное общество России, которому на данный момент без малого 150 лет", — сказал он на съезде.По словам Машкова, основная задача союза заключается в сохранении и развитии национальных региональных театров, приумножении российской культуры, а также поддержке коллективов и сотрудников. Кроме того, необходимо готовить образованный кадровый резерв, который "будет своим талантом отвечать на все вызовы времени", добавил он.Новый председатель СТД также призвал членов Союза быть органичными, разделять общие замыслы и всегда быть готовыми к импровизационному поиску.На посту сопредседателя по музыкальному направлению утвердили Валерия Гергиева.Сегодня проходит внеочередной съезд организации, на котором выбирали ее новых руководителей. Помимо Машкова, в список для тайного голосования выдвинули кандидатуры:В итоге самоотводы взяли все, кроме Машкова.Ранее народный артист РСФСР Александр Калягин, возглавлявший СТД, заявил, что вся деятельность союза "требует переосмысления". По его словам, "нужно осмыслить и выявить все положительное и все имеющиеся недостатки". Калягин предложил созвать экстренный внеочередной съезд и переизбрать председателя и секретарей. Владимир Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. В 1990 году он окончил курс Олега Табакова в Школе-студии МХАТ. С 1989 по 1990 год актер играл в МХТ имени Чехова. Он снялся почти в 60 фильмах, в числе которых "Лимита", "Подмосковные вечера", "Экипаж", "Движение вверх" и "Вызов". С 2018 года после смерти народного артиста СССР Олега Табакова Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова.
https://ria.ru/20230918/akter-1896989924.html
https://ria.ru/20230324/teatr-1860447957.html
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новости культуры, россия, владимир машков, александр калягин, союз театральных деятелей россии
Культура, Новости культуры, Россия, Владимир Машков, Александр Калягин, Союз театральных деятелей России
Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей

Владимир Машков стал главой Союза театральных деятелей вместо Калягина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского театра О. Табакова Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра О. Табакова Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Художественный руководитель Московского театра О. Табакова Владимир Машков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Я хочу глубоко поблагодарить уважаемый съезд за доверие и такую высокую честь. Это будет огромная ответственность — возглавлять театральное общество России, которому на данный момент без малого 150 лет", — сказал он на съезде.
По словам Машкова, основная задача союза заключается в сохранении и развитии национальных региональных театров, приумножении российской культуры, а также поддержке коллективов и сотрудников. Кроме того, необходимо готовить образованный кадровый резерв, который "будет своим талантом отвечать на все вызовы времени", добавил он.
Новый председатель СТД также призвал членов Союза быть органичными, разделять общие замыслы и всегда быть готовыми к импровизационному поиску.
На посту сопредседателя по музыкальному направлению утвердили Валерия Гергиева.
Новое здание театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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Сегодня проходит внеочередной съезд организации, на котором выбирали ее новых руководителей. Помимо Машкова, в список для тайного голосования выдвинули кандидатуры:
  • народного артиста России Александра Лазарева;
  • директора Театра Вахтангова Кирилла Крока;
  • народного артиста России Андрея Борисова;
  • генерального директора Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева.
В итоге самоотводы взяли все, кроме Машкова.
Ранее народный артист РСФСР Александр Калягин, возглавлявший СТД, заявил, что вся деятельность союза "требует переосмысления". По его словам, "нужно осмыслить и выявить все положительное и все имеющиеся недостатки". Калягин предложил созвать экстренный внеочередной съезд и переизбрать председателя и секретарей.
Владимир Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. В 1990 году он окончил курс Олега Табакова в Школе-студии МХАТ. С 1989 по 1990 год актер играл в МХТ имени Чехова. Он снялся почти в 60 фильмах, в числе которых "Лимита", "Подмосковные вечера", "Экипаж", "Движение вверх" и "Вызов". С 2018 года после смерти народного артиста СССР Олега Табакова Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова.
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