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Культура

Машков прокомментировал назначение на пост худрука "Табакерки"

Сюжет:
Назначение Владимира Машкова худруком "Табакерки" (11)
13:0306.04.2018
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Владимир Машков. Архивное фотоАктер Владимир Машков. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков. Он пообещал продолжить дело Станиславского и руководить театром согласно традициям, которые заложил Табаков.

Назначенный Художественным руководителем Московского театра-студии О. Табакова, народный артист России Владимир Машков во время сбора труппы Табакерки. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова
Он приступит к своим обязанностям после 23 апреля.

Машков заявил, что планирует продолжить и актерскую карьеру.

"Актеры должны работать в театре, актеры обязаны сниматься в кино", — считает он. По его словам, от каких-то "долгоиграющих вещей" ему все же придется отказаться.

Он признался, что новый пост — это огромная ответственность, но он чувствует не волнение, а крайнюю степень собранности.

"Волнение — это прекрасно для любого актера, но как меня учил мой великий учитель Олег Павлович Табаков, дело надо делать", — сказал Машков.

Продолжить дело Табакова

Назначенный Художественным руководителем Московского театра-студии Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков во время сбора труппы Табакерки
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Евгений Миронов рад, что Машков возглавил "Табакерку"
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский в пятницу представили его труппе театра.

"Судя по аплодисментам, для вас это не было неожиданностью, и вы это назначение воспринимаете благожелательно, и нам это нравится", — сказал Печатников.

Он отметил, что давно идёт спор о том, кто должен возглавлять театр — актер или режиссер, но у Машкова есть опыт и актерский, и режиссерский.

"Это история, когда художественный руководитель "Табакерки", уж извините за каламбур, не выпрыгнул, как черт из табакерки", — пошутил Печатников.

По мнению Кибовского, что Машков сможет стать лидером для коллектива театра.

"Причем не формально, по приказу, а именно по той творческой концепции, которая была в него заложена его учителем", — сказал он.

Прогон спектакля Малгил в московском театре-студии под руководством Олега Табакова. 19 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Табакерка" выпускает первую премьеру без Олега Табакова
Кибовский отметил, что нет задачи заменить Табакова, так как это невозможно, но есть цель продолжить его дело.

"Этот театр — он особенный. Он задуман и создан, и выращен, и обустроен Олегом Павловичем по своему пониманию и созерцанию. Он не только художественный и общественный деятель, он еще и великий организатор", — подчеркнул глава департамента культуры.

Возглавлявший МХТ имени Чехова и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.

Московский театр под руководством Табакова, известный как "Табакерка", был основан в 1987 году. Его директор — Александр Стульев.

Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и "Табакерка" для него родной театр. Здесь он поставил три спектакля: "Звездный час по местному времени", "Бумбараш" и "Смертельный номер". Машков также режиссер двух фильмов — "Сирота казанская" и "Папа". В качестве актера снялся более чем в 60 картинах. Лауреат премий "НИКА", "Золотой орел" и "ТЭФИ".

Олег Табаков: легендарный современник в театре, жизни и кино
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОлег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.Актер и режиссер Олег Табаков и его супруга актриса Марина Зудина на презентации книги Табаков русской сцены, приуроченной к открытию нового юбилейного сезона в Театре под руководством Олега Табакова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервое выступление будущего народного артиста произошло на соленом озере Эльтон, где во время Великой Отечественной войны мать Табакова работала терапевтом в госпитале. Семилетний Лелик принял участие в постановке самодеятельного военного скетча. На фото: кадр из фильма "Аплодисменты, аплодисменты..." 1985 год.Народные артисты СССР Людмила Гурченко и Олег Табаков
© РИА Новости
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Первое выступление будущего народного артиста произошло на соленом озере Эльтон, где во время Великой Отечественной войны мать Табакова работала терапевтом в госпитале. Семилетний Лелик принял участие в постановке самодеятельного военного скетча. На фото: кадр из фильма "Аплодисменты, аплодисменты..." 1985 год.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПараллельно с обучением в средней школе Табаков ходил в шахматный кружок во Дворце пионеров. Именно там его заметила руководитель детского театра "Молодая гвардия" Наталья Иосифовна Сухостав и пригласила участвовать в новой постановке. С тех пор вплоть до окончания школы Табаков трижды в неделю ходил на занятия в театр и сыграл там главные роли во всех постановках. На фото: президент России Владимир Путин и Олег Табаков перед началом торжественного вечера, посвященного открытию Года литературы в России. 2015 год.Президент России Владимир Путин и художественный руководитель Московского художественного театра имени А.П. Чехова Олег Табаков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Параллельно с обучением в средней школе Табаков ходил в шахматный кружок во Дворце пионеров. Именно там его заметила руководитель детского театра "Молодая гвардия" Наталья Иосифовна Сухостав и пригласила участвовать в новой постановке. С тех пор вплоть до окончания школы Табаков трижды в неделю ходил на занятия в театр и сыграл там главные роли во всех постановках. На фото: президент России Владимир Путин и Олег Табаков перед началом торжественного вечера, посвященного открытию Года литературы в России. 2015 год.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВ 1953 году Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Василия Топоркова. Вместе с ним учились Евгений Урбанский, Валентин Гафт, Майя Менглет, Владлен Паулус. Самой заметной студенческой работой Табакова стала роль Хлестакова в "Ревизоре". Успехи на сцене позволили молодому артисту получать Качаловскую стипендию, которая была в два раза выше обычной. На фото: Игорь Верник и Олег Табаков в сцене из спектакля по пьесе Евгения Шварца "Дракон" в постановке Константина Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова. 2017 год.Игорь Верник и Олег Табаков на показе спектакля по пьесе Евгения Шварца Дракон в постановке Константина Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В 1953 году Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Василия Топоркова. Вместе с ним учились Евгений Урбанский, Валентин Гафт, Майя Менглет, Владлен Паулус. Самой заметной студенческой работой Табакова стала роль Хлестакова в "Ревизоре". Успехи на сцене позволили молодому артисту получать Качаловскую стипендию, которая была в два раза выше обычной. На фото: Игорь Верник и Олег Табаков в сцене из спектакля по пьесе Евгения Шварца "Дракон" в постановке Константина Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова. 2017 год.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 1955 году в недрах Школы-студии МХАТ появилась Студия молодых актеров, которую возглавил ученик Топоркова Олег Ефремов. Он поставил несколько дипломных спектаклей на курсе 1955 года выпуска, на котором учились Галина Волчек и Игорь Кваша, а позже, в 1957 году, на выпускном курсе, где учился Табаков. Студия и успех ее спектакля "Вечно живые", в котором Табаков начал играть в 1957 году, стали предвестниками создания театра "Современник". На фото: Олег Табаков во время вручения премии "Лица-2005" в номинации "Лицо года". 2005 год.Олег Табаков и Надежда Бабкина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В 1955 году в недрах Школы-студии МХАТ появилась Студия молодых актеров, которую возглавил ученик Топоркова Олег Ефремов. Он поставил несколько дипломных спектаклей на курсе 1955 года выпуска, на котором учились Галина Волчек и Игорь Кваша, а позже, в 1957 году, на выпускном курсе, где учился Табаков. Студия и успех ее спектакля "Вечно живые", в котором Табаков начал играть в 1957 году, стали предвестниками создания театра "Современник". На фото: Олег Табаков во время вручения премии "Лица-2005" в номинации "Лицо года". 2005 год.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкОсновали "Современник" в 1958 году семь выпускников Школы-студии МХАТ разных лет: Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачев. Это был первый театр в стране, созданный творческим объединением единомышленников. На фото: артисты Московского художественного театра имени А. П. Чехова поздравляют Олега Табакова с 75-летием на юбилейном вечере "Признание в любви". 2010 год.Юбилейный вечер Олега Табакова в МХТ имени А.П. Чехова
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Основали "Современник" в 1958 году семь выпускников Школы-студии МХАТ разных лет: Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачев. Это был первый театр в стране, созданный творческим объединением единомышленников. На фото: артисты Московского художественного театра имени А. П. Чехова поздравляют Олега Табакова с 75-летием на юбилейном вечере "Признание в любви". 2010 год.
© РИА Новости / Александр ГладштейнПерейти в фотобанкТабаков был одним из ведущих артистов "Современника". На его счету роли в спектаклях "В поисках радости", "Обыкновенная история","Всегда в продаже", "Баллада о невеселом кабачке", "Четвертый", "Назначение", "С вечера до полудня", "Декабристы" и другие. В 1968 году по приглашению театра "Чиногерны клуб" Табаков сыграл в Праге Хлестакова. На фото: Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны в сатирической фантазии Василия Аксенова "Всегда в продаже" в постановке Московского театра-студии "Современник". 1965 год.Артист Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны в сатирической фантазии В. Аксенова «Всегда в продаже» в постановке Московского театра-студии «Современник»
© РИА Новости / Александр Гладштейн
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Табаков был одним из ведущих артистов "Современника". На его счету роли в спектаклях "В поисках радости", "Обыкновенная история","Всегда в продаже", "Баллада о невеселом кабачке", "Четвертый", "Назначение", "С вечера до полудня", "Декабристы" и другие. В 1968 году по приглашению театра "Чиногерны клуб" Табаков сыграл в Праге Хлестакова. На фото: Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны в сатирической фантазии Василия Аксенова "Всегда в продаже" в постановке Московского театра-студии "Современник". 1965 год.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ 1970 году после назначения Ефремова худруком МХАТа, Табаков стал директором "Современника" и способствовал утверждению Волчек на должность главного режиссера театра. В качестве актера Табаков играл в "Современнике" вплоть до 1983 года, когда перешел во МХАТ, где был занят в спектаклях "Амадей", "Скамейка", "Кабала святош", "Горе от ума", и "Тартюф" На фото: Олег Табаков на репетиции. 1982 год.Народный артист РСФСР, директор театра Современник Олег Табаков на репетиции
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В 1970 году после назначения Ефремова худруком МХАТа, Табаков стал директором "Современника" и способствовал утверждению Волчек на должность главного режиссера театра. В качестве актера Табаков играл в "Современнике" вплоть до 1983 года, когда перешел во МХАТ, где был занят в спектаклях "Амадей", "Скамейка", "Кабала святош", "Горе от ума", и "Тартюф" На фото: Олег Табаков на репетиции. 1982 год.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ 1976-1986 годах Табаков выпустил два курса в ГИТИСе, ставших основой знаменитой "Табакерки". Премьерный спектакль в подвале на Чаплыгина сыграли в 1978 году. Лишь спустя шесть лет замминистра культуры подписал приказ о создании Театра-студии под руководством Олега Табакова. На фото: Олег Табаков стреляет из пушки с Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости в честь 25-летнего юбилея "Табакерки". 2012 год.Юбилей Московского театра под руководством Олега Табакова
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В 1976-1986 годах Табаков выпустил два курса в ГИТИСе, ставших основой знаменитой "Табакерки". Премьерный спектакль в подвале на Чаплыгина сыграли в 1978 году. Лишь спустя шесть лет замминистра культуры подписал приказ о создании Театра-студии под руководством Олега Табакова. На фото: Олег Табаков стреляет из пушки с Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости в честь 25-летнего юбилея "Табакерки". 2012 год.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС 1986 по 2000 год Табаков занимал пост ректора Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1992 году он основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне, а в 2009 году открыл собственную Московскую театральную школу и учредил премию своего имени. На фото: Олег Табаков объявляет лауреатов учрежденной им премии. 2016 год.Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков на церемонии вручения премии Олега Табакова в Московском театре под руководством О.Табакова в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С 1986 по 2000 год Табаков занимал пост ректора Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1992 году он основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне, а в 2009 году открыл собственную Московскую театральную школу и учредил премию своего имени. На фото: Олег Табаков объявляет лауреатов учрежденной им премии. 2016 год.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкС 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ (с 2004 года — МХТ) имени А.П. Чеxова, с 2004 года исполнял и обязанности директора театра. Параллельно с административной работой Табаков играл в спектаклях "Копенгаген", "Последняя жертва", "Юбилей ювелира" и других. На фото: Олег Табаков поздравляет артистов после окончания премьерного спектакля "Событие" по Владимиру Набокову в постановке Константина Богомолова. 2012 год.Актеры на поклоне (слева направо) Марина Зудина, Александр Семчев, Игорь Верник и Андрей Давыдов, которых поздравляет художественный руководитель и директор театра Олег Табаков после окончания премьерного спектакля Событие по В.Набокову в постановке Константина Богомолова на сцене МХТ им. А.П.Чехова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ (с 2004 года — МХТ) имени А.П. Чеxова, с 2004 года исполнял и обязанности директора театра. Параллельно с административной работой Табаков играл в спектаклях "Копенгаген", "Последняя жертва", "Юбилей ювелира" и других. На фото: Олег Табаков поздравляет артистов после окончания премьерного спектакля "Событие" по Владимиру Набокову в постановке Константина Богомолова. 2012 год.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ России, Европе и США Табаков поставил более 40 спектаклей по произведениям Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Нила Саймона и других драматургов. На фото: Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной и сыном Павлом на премьере фильма Алексея Учителя "Край" в кинотеатре "Пушкинский". 2010 год.Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной и сыном Павлом на премьере фильма Алексея Учителя Край, которая состоялась в кинотеатре Пушкинский
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В России, Европе и США Табаков поставил более 40 спектаклей по произведениям Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Нила Саймона и других драматургов. На фото: Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной и сыном Павлом на премьере фильма Алексея Учителя "Край" в кинотеатре "Пушкинский". 2010 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСвою первую роль в кино Табаков сыграл еще на третьем курсе Школы-студии МХАТ, однако эта лента Михаила Швейцера "Тугой узел" пролежала на полках в запасниках порядка 30 лет. В 1960-1980-х годах он снимался в таких фильмах, как "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965-1967), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1972-1973), "Каштанка" (1975), "Двенадцать стульев" (1976), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Полеты во сне и наяву" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987). На фото: Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее "Война и мир". 1965 год.Олег Табаков в фильме Война и мир
© РИА Новости
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Свою первую роль в кино Табаков сыграл еще на третьем курсе Школы-студии МХАТ, однако эта лента Михаила Швейцера "Тугой узел" пролежала на полках в запасниках порядка 30 лет. В 1960-1980-х годах он снимался в таких фильмах, как "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965-1967), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1972-1973), "Каштанка" (1975), "Двенадцать стульев" (1976), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Полеты во сне и наяву" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987). На фото: Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее "Война и мир". 1965 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСреди заметных работ Табакова 1990-2000-х годов фильмы "Ближний круг" (1991), "Сирота казанская" (1997), "Президент и его внучка" (2000), "Статский советник" (2005), "Поклонница" (2012), "Тот еще Карлсон" (2012), "Вечное возвращение" (2012), "Кухня. Последняя битва" (2017). На данный момент в активе Олега Павловича более 150 ролей в кино. На фото: Олег Табаков в роли Шелленберга и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телефильме "Семнадцать мгновений весны". 1974 год.Актеры Олег Табаков и Вячеслав Тихонов в фильме Семнадцать мгновений весны
© РИА Новости
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Среди заметных работ Табакова 1990-2000-х годов фильмы "Ближний круг" (1991), "Сирота казанская" (1997), "Президент и его внучка" (2000), "Статский советник" (2005), "Поклонница" (2012), "Тот еще Карлсон" (2012), "Вечное возвращение" (2012), "Кухня. Последняя битва" (2017). На данный момент в активе Олега Павловича более 150 ролей в кино. На фото: Олег Табаков в роли Шелленберга и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телефильме "Семнадцать мгновений весны". 1974 год.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкОлег Табаков много работал на радио и часто озвучивал мультипликационные фильмы. Особою любовь публики завоевал его кот Матроскин из историй про Простоквашино. Кроме того, в копилке актера озвучка мультфильмов "Бобик в гостях у Барбоса" (1977), "Ежик плюс черепаха" (1981), "Волк и теленок" (1984) и других. На фото: Олег Табаков вручает Андрею Звягинцеву приз за лучшую режиссуру на XIII Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". 2015 год.Художественный руководитель Московского художественного театра имени А.П. Чехова Олег Табаков (слева) вручает приз режиссеру Андрею Звягинцеву на XIII торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой орел
© РИА Новости / Владимир Песня
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Олег Табаков много работал на радио и часто озвучивал мультипликационные фильмы. Особою любовь публики завоевал его кот Матроскин из историй про Простоквашино. Кроме того, в копилке актера озвучка мультфильмов "Бобик в гостях у Барбоса" (1977), "Ежик плюс черепаха" (1981), "Волк и теленок" (1984) и других. На фото: Олег Табаков вручает Андрею Звягинцеву приз за лучшую режиссуру на XIII Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". 2015 год.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВсего в театре, кино, на радио и телевидении Табаков сыграл около 200 ролей. На фото: художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева РАМН, главный кардиохирург России Лео Бокерия и художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков перед началом встречи членов правительства и администрации президента с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина. 2012 год.Художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева РАМН, академик РАМН, главный кардиохирург России Лео Бокерия и художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков (слева направо) перед началом встречи членов правительства и администрации президента с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Всего в театре, кино, на радио и телевидении Табаков сыграл около 200 ролей. На фото: художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева РАМН, главный кардиохирург России Лео Бокерия и художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков перед началом встречи членов правительства и администрации президента с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина. 2012 год.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкОлег Табаков удостоен многочисленных профессиональных премий и наград. Он лауреат Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". На фото: Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии "Фигаро" на сцене театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. 2013 год.Художественный руководитель-директор МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова ФИГАРО на сцене театра имени А.Миронова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Олег Табаков удостоен многочисленных профессиональных премий и наград. Он лауреат Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". На фото: Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии "Фигаро" на сцене театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. 2013 год.
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  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
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