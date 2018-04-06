Машков прокомментировал назначение на пост худрука "Табакерки"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков. Он пообещал продолжить дело Станиславского и руководить театром согласно традициям, которые заложил Табаков.

Он приступит к своим обязанностям после 23 апреля.

Машков заявил, что планирует продолжить и актерскую карьеру.

"Актеры должны работать в театре, актеры обязаны сниматься в кино", — считает он. По его словам, от каких-то "долгоиграющих вещей" ему все же придется отказаться.

Он признался, что новый пост — это огромная ответственность, но он чувствует не волнение, а крайнюю степень собранности.

"Волнение — это прекрасно для любого актера, но как меня учил мой великий учитель Олег Павлович Табаков, дело надо делать", — сказал Машков.

Продолжить дело Табакова

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский в пятницу представили его труппе театра.

"Судя по аплодисментам, для вас это не было неожиданностью, и вы это назначение воспринимаете благожелательно, и нам это нравится", — сказал Печатников.

Он отметил, что давно идёт спор о том, кто должен возглавлять театр — актер или режиссер, но у Машкова есть опыт и актерский, и режиссерский.

"Это история, когда художественный руководитель "Табакерки", уж извините за каламбур, не выпрыгнул, как черт из табакерки", — пошутил Печатников.

По мнению Кибовского, что Машков сможет стать лидером для коллектива театра.

"Причем не формально, по приказу, а именно по той творческой концепции, которая была в него заложена его учителем", — сказал он.

Кибовский отметил, что нет задачи заменить Табакова, так как это невозможно, но есть цель продолжить его дело.

"Этот театр — он особенный. Он задуман и создан, и выращен, и обустроен Олегом Павловичем по своему пониманию и созерцанию. Он не только художественный и общественный деятель, он еще и великий организатор", — подчеркнул глава департамента культуры.

Возглавлявший МХТ имени Чехова и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.

Московский театр под руководством Табакова, известный как "Табакерка", был основан в 1987 году. Его директор — Александр Стульев.

Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и "Табакерка" для него родной театр. Здесь он поставил три спектакля: "Звездный час по местному времени", "Бумбараш" и "Смертельный номер". Машков также режиссер двух фильмов — "Сирота казанская" и "Папа". В качестве актера снялся более чем в 60 картинах. Лауреат премий "НИКА", "Золотой орел" и "ТЭФИ".