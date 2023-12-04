https://ria.ru/20231204/lukashenko-1913534886.html

Лукашенко назвал главный вопрос, который хочет обсудить с Си Цзиньпином

Лукашенко назвал главный вопрос, который хочет обсудить с Си Цзиньпином - РИА Новости, 04.12.2023

Лукашенко назвал главный вопрос, который хочет обсудить с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином назвал единственный главный вопрос, который хотел бы... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T07:51

2023-12-04T07:51

2023-12-04T10:10

белоруссия

в мире

китай

пекин

александр лукашенко

си цзиньпин

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МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином назвал единственный главный вопрос, который хотел бы обсудить, - это скорость в реализации намеченных планов по развитию двустороннего сотрудничества. "Когда я готовился к этом визиту и своих коллег допрашивал о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать председателю об этом, мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с Вами обсудить сегодня, - это скорость", - заявил глава государства, слова которого приводит госагентство Белта. По словам Лукашенко, время "настолько спрессовано, что мы порой отстаем, не успеваем". "Это не только Китай, Беларусь… Везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине", - добавил Лукашенко. Он отметил, что "развитие всестороннего и всепогодного стратегического сотрудничества Беларуси и Китая определено единством наших идеологий и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня". "Наша встреча 1 марта стала во многом судьбоносной и задала динамику на весь год. С марта организовано более 120 взаимных визитов. Это разные визиты. И больше всего, что радует, - это визиты, которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями", - сказал белорусский президент. Лукашенко также отметил многолетнее знакомство с Си Цзиньпином и совместную работу над развитием двусторонних отношений "У нас большой опыт, мы знаем, что нужно нашим странам. И мы очень много в этом плане сделали", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20231201/lukashenko-1913191919.html

белоруссия

китай

пекин

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белоруссия, в мире, китай, пекин, александр лукашенко, си цзиньпин