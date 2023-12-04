https://ria.ru/20231204/lukashenko-1913531257.html

В Китае проходит встреча Лукашенко и Си Цзиньпина

В Китае проходит встреча Лукашенко и Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.12.2023

В Китае проходит встреча Лукашенко и Си Цзиньпина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в правительственной резиденции Дяоюйтай в Китае, сообщает близкий к... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T06:42

2023-12-04T06:42

2023-12-04T10:18

китай

белоруссия

си цзиньпин

александр лукашенко

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в правительственной резиденции Дяоюйтай в Китае, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "В правительственной резиденции Дяоюйтай проходит встреча лидера Беларуси с председателем КНР", - говорится в сообщении."Историческое повышение уровня отношений придало мощный импульс углублению традиционных направлений, старту новых векторов и механизмов нашего сотрудничества... Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.По его словам, Белоруссия давно определилась, что будет "сотрудничать, жить и дружить с Китаем". "Этой дружбе более 30 лет и с этого пути ни разу не свернули. Ни влево, ни вправо", - цитирует белорусского президента Telegram-канал.Ранее госагенство Белта сообщало, что Лукашенко 3-4 декабря посетит Китай с рабочим визитом, встретится с Си Цзиньпином. Отмечалось, что в повестке будут вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества, также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направления. В прошлый раз Лукашенко посетил Китай 28 февраля - 2 марта этого года. По оценке первого вице-премьера белорусского правительства Николая Снопкова, экономический эффект от договоренностей, достигнутых и формализованных в рамках визита, превысил 3,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231204/si_tszinpin-1913530576.html

китай

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китай, белоруссия, си цзиньпин, александр лукашенко