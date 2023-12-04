https://ria.ru/20231204/lada-1913553527.html

"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж автомобилей Lada

"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж автомобилей Lada - РИА Новости, 04.12.2023

"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж автомобилей Lada

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре выросли почти на 66% в годовом выражении, до 36 тысяч автомобилей Lada, говорится в сообщении автопроизводителя. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:12

2023-12-04T10:12

2023-12-04T10:12

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автоваз

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре выросли почти на 66% в годовом выражении, до 36 тысяч автомобилей Lada, говорится в сообщении автопроизводителя. "По итогам ноября 2023 года в России продано 36 054 Lada пассажирских и коммерческих моделей, что на 65,9% выше, чем в ноябре прошлого года", - отметили в "АвтоВАЗе". "Всего за 11 месяцев в РФ официальные дилеры Lada продали 319 518 новых автомобилей, продемонстрировав рост в 94,1% по сравнению с 2022 годом", - уточнили в компании. Однако к октябрю, который был рекордным для компании за последние 10 лет, продажи снизились на 11,9% (согласно официально опубликованным данным). Как отмечал в конце ноября президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, автопроизводитель фиксирует снижение спроса на новые автомобили, в том числе на фоне повышения ставки ЦБ. В сообщении раскрываются детали продаж в ноябре: самой продаваемой моделью бренда традиционно остается Lada Granta - 17,3 тысячи автомобилей (рост на 32,7% в годовом выражении). Следом идут Vesta - 7,98 тысячи машин, Niva Legend - 4,97 тысячи автомобилей (+54,3%) и Niva Travel - 5,2 тысячи автомобилей (+40,8%). Также в ноябре продано 505 коммерческих машин Lada (+43,9%). "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20231201/avto-1913082100.html

https://ria.ru/20231130/lada-1913005753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, центральный банк рф (цб рф), renault s.a, lada vesta, renault clio