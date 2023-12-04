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"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж автомобилей Lada - РИА Новости, 04.12.2023
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10:12 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/lada-1913553527.html
"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж автомобилей Lada
"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж автомобилей Lada - РИА Новости, 04.12.2023
"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж автомобилей Lada
Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре выросли почти на 66% в годовом выражении, до 36 тысяч автомобилей Lada, говорится в сообщении автопроизводителя. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:12
2023-12-04T10:12
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре выросли почти на 66% в годовом выражении, до 36 тысяч автомобилей Lada, говорится в сообщении автопроизводителя. "По итогам ноября 2023 года в России продано 36 054 Lada пассажирских и коммерческих моделей, что на 65,9% выше, чем в ноябре прошлого года", - отметили в "АвтоВАЗе". "Всего за 11 месяцев в РФ официальные дилеры Lada продали 319 518 новых автомобилей, продемонстрировав рост в 94,1% по сравнению с 2022 годом", - уточнили в компании. Однако к октябрю, который был рекордным для компании за последние 10 лет, продажи снизились на 11,9% (согласно официально опубликованным данным). Как отмечал в конце ноября президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, автопроизводитель фиксирует снижение спроса на новые автомобили, в том числе на фоне повышения ставки ЦБ. В сообщении раскрываются детали продаж в ноябре: самой продаваемой моделью бренда традиционно остается Lada Granta - 17,3 тысячи автомобилей (рост на 32,7% в годовом выражении). Следом идут Vesta - 7,98 тысячи машин, Niva Legend - 4,97 тысячи автомобилей (+54,3%) и Niva Travel - 5,2 тысячи автомобилей (+40,8%). Также в ноябре продано 505 коммерческих машин Lada (+43,9%). "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20231201/avto-1913082100.html
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экономика, россия, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, центральный банк рф (цб рф), renault s.a, lada vesta, renault clio
Экономика, Россия, Тольятти, Ижевск, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
"АвтоВАЗ" сообщил о росте продаж автомобилей Lada

Продажи автомобилей Lada в России в ноябре выросли почти на 66 процентов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5
Церемония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Церемония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре выросли почти на 66% в годовом выражении, до 36 тысяч автомобилей Lada, говорится в сообщении автопроизводителя.
"По итогам ноября 2023 года в России продано 36 054 Lada пассажирских и коммерческих моделей, что на 65,9% выше, чем в ноябре прошлого года", - отметили в "АвтоВАЗе".
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"Всего за 11 месяцев в РФ официальные дилеры Lada продали 319 518 новых автомобилей, продемонстрировав рост в 94,1% по сравнению с 2022 годом", - уточнили в компании.
Однако к октябрю, который был рекордным для компании за последние 10 лет, продажи снизились на 11,9% (согласно официально опубликованным данным). Как отмечал в конце ноября президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, автопроизводитель фиксирует снижение спроса на новые автомобили, в том числе на фоне повышения ставки ЦБ.
В сообщении раскрываются детали продаж в ноябре: самой продаваемой моделью бренда традиционно остается Lada Granta - 17,3 тысячи автомобилей (рост на 32,7% в годовом выражении). Следом идут Vesta - 7,98 тысячи машин, Niva Legend - 4,97 тысячи автомобилей (+54,3%) и Niva Travel - 5,2 тысячи автомобилей (+40,8%). Также в ноябре продано 505 коммерческих машин Lada (+43,9%).
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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