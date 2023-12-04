https://ria.ru/20231204/komanduyuschiy-1913730147.html

СМИ: командующий силами НАТО не мог связаться с Залужным в важный момент

СМИ: командующий силами НАТО не мог связаться с Залужным в важный момент - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ: командующий силами НАТО не мог связаться с Залужным в важный момент

Командующий объединенными силами НАТО в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи во время "критической фазы контрнаступления"... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:03

2023-12-04T19:03

2023-12-04T19:03

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нато

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Командующий объединенными силами НАТО в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи во время "критической фазы контрнаступления" Украины не мог связаться с главкомом ВСУ Валерием Залужным, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "Каволи, однако, не мог связаться с Залужным в течение части лета - критической фазы контрнаступления", - пишет газета со ссылкой на источники. Как отмечает издание, Каволи курировал большую часть усилий Пентагона по обучению и оснащению армии Украины. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231204/zaluzhnyy-1913692247.html

https://ria.ru/20231203/opros-1913498255.html

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россия, украина, европа, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато, сергей шойгу