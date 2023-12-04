https://ria.ru/20231204/it-1913578610.html

Чернышенко рассказал о разработке отечественных IT-решений в 2023 году

Чернышенко рассказал о разработке отечественных IT-решений в 2023 году - РИА Новости, 04.12.2023

Чернышенко рассказал о разработке отечественных IT-решений в 2023 году

В отечественные IT-решения было вложено более 300 миллиардов рублей в 2023 году, а число сотрудников в IT-отрасли превысило 820 тысяч человек, заявил... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:29

2023-12-04T11:29

2023-12-04T11:29

дмитрий чернышенко

россия

технологии

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В отечественные IT-решения было вложено более 300 миллиардов рублей в 2023 году, а число сотрудников в IT-отрасли превысило 820 тысяч человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В этом году в отечественные IT-решения было вложено свыше 300 миллиардов рублей. Сегодня в IT-отрасли задействовано более 820 тысяч человек, и это число будет только расти", - сообщил Чернышенко на открытой конференции Института системного программирования РАН. Он отметил, что оборот российских компаний, которые занимаются разработкой и созданием программного обеспечения, в текущем году составил 1,7 триллиона рублей. По словам вице-премьера, правительство формирует новый национальный проект по экономике данных по поручению президента Владимира Путина, который охватит широкий спектр направлений: от разработки программного обеспечения до развития квантовых вычислений. Чернышенко также добавил, что IT-специальности в этом году стали одними из самых популярных среди абитуриентов российских вузов. В свою очередь для того, чтобы Россия оставалась лидирующей IT-страной, "нужна синергия усилий науки, бизнеса и государства".

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, россия, технологии