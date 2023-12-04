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Чернышенко рассказал о разработке отечественных IT-решений в 2023 году - РИА Новости, 04.12.2023
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11:29 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/it-1913578610.html
Чернышенко рассказал о разработке отечественных IT-решений в 2023 году
Чернышенко рассказал о разработке отечественных IT-решений в 2023 году - РИА Новости, 04.12.2023
Чернышенко рассказал о разработке отечественных IT-решений в 2023 году
В отечественные IT-решения было вложено более 300 миллиардов рублей в 2023 году, а число сотрудников в IT-отрасли превысило 820 тысяч человек, заявил... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:29
2023-12-04T11:29
дмитрий чернышенко
россия
технологии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В отечественные IT-решения было вложено более 300 миллиардов рублей в 2023 году, а число сотрудников в IT-отрасли превысило 820 тысяч человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В этом году в отечественные IT-решения было вложено свыше 300 миллиардов рублей. Сегодня в IT-отрасли задействовано более 820 тысяч человек, и это число будет только расти", - сообщил Чернышенко на открытой конференции Института системного программирования РАН. Он отметил, что оборот российских компаний, которые занимаются разработкой и созданием программного обеспечения, в текущем году составил 1,7 триллиона рублей. По словам вице-премьера, правительство формирует новый национальный проект по экономике данных по поручению президента Владимира Путина, который охватит широкий спектр направлений: от разработки программного обеспечения до развития квантовых вычислений. Чернышенко также добавил, что IT-специальности в этом году стали одними из самых популярных среди абитуриентов российских вузов. В свою очередь для того, чтобы Россия оставалась лидирующей IT-страной, "нужна синергия усилий науки, бизнеса и государства".
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дмитрий чернышенко, россия, технологии
Дмитрий Чернышенко, Россия, Технологии
Чернышенко рассказал о разработке отечественных IT-решений в 2023 году

Чернышенко: в отечественные IT-решения вложили более 300 млрд рублей в 2023 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В отечественные IT-решения было вложено более 300 миллиардов рублей в 2023 году, а число сотрудников в IT-отрасли превысило 820 тысяч человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В этом году в отечественные IT-решения было вложено свыше 300 миллиардов рублей. Сегодня в IT-отрасли задействовано более 820 тысяч человек, и это число будет только расти", - сообщил Чернышенко на открытой конференции Института системного программирования РАН.
Он отметил, что оборот российских компаний, которые занимаются разработкой и созданием программного обеспечения, в текущем году составил 1,7 триллиона рублей.
По словам вице-премьера, правительство формирует новый национальный проект по экономике данных по поручению президента Владимира Путина, который охватит широкий спектр направлений: от разработки программного обеспечения до развития квантовых вычислений.
Чернышенко также добавил, что IT-специальности в этом году стали одними из самых популярных среди абитуриентов российских вузов. В свою очередь для того, чтобы Россия оставалась лидирующей IT-страной, "нужна синергия усилий науки, бизнеса и государства".
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