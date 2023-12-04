Ресторатор заявил о росте популярности блюд без сахара и глютена у россиян
Лосев: россияне чаще смотрят на калорийность, просят блюда без сахара и глютена
© Depositphotos.com / frantic00Девушка ест суп в кафе
© Depositphotos.com / frantic00
Девушка ест суп в кафе. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посетители российских ресторанов стали чаще запрашивать информацию о количестве калорий в блюдах, а также просить приготовить блюда без лактозы, сахара и глютена, рассказал ресторатор, шеф-повар Ava, Patriki, Loona Артем Лосев.
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"Снижение калорийности - повсеместный тренд. Посетители стали намного чаще спрашивать журнал калорийности. Если раньше он лежал и пылился на полке, и было хорошо, если про него раз в год кто-то вспоминал, то сейчас он на видном месте. Многие рестораны стали предлагать больше блюд со сниженной калорийностью и сразу указывать калории в меню", - рассказал Лосев на Форуме лидеров фуд-индустрии, который прошел в рамках премии "Пальмовая ветвь".
Он отметил, что, помимо роста запросов на низкокалорийные блюда, "посетители просят сделать блюда без лактозы, без глютена, без сахара". Эксперт добавил, что в России еще больше укрепился тренд на правильное питание. "Мы при составлении меню стали добавлять больше овощей. Сегодня 20-30% занимают овощные позиции, в том числе как самостоятельные блюда", - уточнил ресторатор.
Наряду с модой на здоровое питание Лосев отметил, что в отрасли намечен тренд на мультикультурные блюда. "Мир идет к глобализации, еда становится мультикультурной, и мы тоже пользуемся тем, что есть на рынке... Плюс гости стали более искушенными, приходится больше миксовать, добавлять, например, в Азию немного Италии или Франции. Все идет к тому, что нужно искать новые вкусы", - рассказал эксперт.
Лосев также считает, что в 2024 году сильные представители ресторанной отрасли еще активнее начнут выходить на международные рынки. "Чтобы поддерживать свою компанию в тонусе, нужно выходить на зарубежные рынки. Следующие два года, кроме Дубая, будут развиваться в этом плане страны СНГ. Многие смотрят на рынок Казахстана (Алматы, Астану), Узбекистана, Таджикистана, Турции, Катара, Дохи", - считает он.
"Это рынки, где для нашей отрасли создаются нормальные условия с точки зрения налогообложения. Там просто вести бизнес, в отличие от Европы, где не так легко получить все разрешающие документы, где высокие налоги и жесткие соцпакеты", - добавил Лосев, уточнив, что и внутри России в ближайшие два года будет активная "миграция": крупных ресторанов Москвы в города-миллионники и в обратном направлении.