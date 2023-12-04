https://ria.ru/20231204/fond-1913537458.html

Дорожный фонд в Приамурье в 2024 году превысит семь миллиардов рублей

Дорожный фонд в Приамурье в 2024 году превысит семь миллиардов рублей - РИА Новости, 04.12.2023

Дорожный фонд в Приамурье в 2024 году превысит семь миллиардов рублей

Дорожная кампания текущего года прошла успешно, считает губернатор Приамурья Василий Орлов, на будущий год дорожный фонд превысит 7 миллиардов рублей, уже... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T08:24

2023-12-04T08:24

2023-12-04T08:24

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек - РИА Новости. Дорожная кампания текущего года прошла успешно, считает губернатор Приамурья Василий Орлов, на будущий год дорожный фонд превысит 7 миллиардов рублей, уже законтрактованы свыше 40 километров региональных дорог, сообщает правительство Амурской области. На ремонт, освещение и содержание амурских дорог, а также ремонт и строительство мостов в Приамурье в этом году выделено 10,8 миллиарда рублей. Практически все работы завершены. В 2024 планируется сдать двухкилометровый участок дороги "Благовещенск – Свободный" с опережением на год. Приоритетными направлениями в следующем году станут строительство путепроводов, реконструкция аварийного моста Зея – Тыгда, а также ремонты опорных трасс региона. "В целом дорожная кампания текущего года прошла успешно. По планам на будущие периоды активно взаимодействуем с Федерацией, есть несколько поручений президента в части ремонта основных дорог региона. В частности, на особом контроле ремонт трасс Благовещенск - Свободный, Благовещенск - Гомелевка и Благовещенск - Бибиково – это аэропортовская трасса. Успешно реализуется также региональная программа по освещению населенных пунктов и ремонту сельских дорог. Её также поручил держать на особом контроле", - рассказал Орлов. По данным правительства, в следующем году в порядок приведут центральные улицы в девяти селах региона. Муниципальные образования области в следующем году получат 931 миллион на приведение в порядок местных дорог и установку автобусных павильонов. По итогам дорожной кампании 2023 года в порядок привели почти 254 километров трасс, на это потратили почти треть объема дорожного фонда - 3,3 миллиарда рублей. Самые протяженные участки ремонта в этом году велись по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в пяти районах области — Серышевском, Михайловском, Благовещенском, Константиновском и Тамбовском. Так, в порядок привели 10-километровый участок дороги, соединяющей Серышево и Новокиевский Увал, отремонтирован 11-километровый участок трассы Ерковцы - Среднебелая, 15 километров дороги между Тамбовкой и Константиновкой и 13,1 километра дороги Белогорье - Марково. Отдельно финансировалась программа по ремонту дорог, проходящих через населенные пункты. В ее рамках в этом году отремонтировано 15,2 километра дорог в шести амурских селах. По многочисленным просьбам амурчан в этом году также привели в порядок дороги, поврежденные в результате строительства моста через реку Зея, - подъезд к селу Владимировка и участок от Заречного до Кани-Кургана. "В этом году начали строительство путепровода в Новобурейском, заключен контракт на строительство путепровода в Серышево – активные работы здесь начнутся в следующем году. Также приводим в порядок мостовые сооружения. В текущем году завершена реконструкция двух мостов в Мазановском и Октябрьском районах, в завершающей стадии ремонты мостов в Благовещенском округе и Октябрьском районе. Эту работу продолжим в следующем году. Уже заключены два контракта на ремонт мостов в Архаринском районе и Тамбовском округе", - рассказал заместитель главы амурского минтранса Дмитрий Лучников.

https://ria.ru/20231128/gazifikatsiya-1912268293.html

https://ria.ru/20231125/priamure-1911780399.html

амурская область

благовещенск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор), благовещенск