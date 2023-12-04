https://ria.ru/20231204/covid-19-1913597955.html

В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2023

В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары, в связи с этим в городе... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:37

2023-12-04T12:37

2023-12-04T12:37

санкт-петербург

общество

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары, в связи с этим в городе наращивается коечный фонд для пациентов с COVID-19 и пневмониями, сообщил городской комитет по здравоохранению. "В Петербурге на прошлой неделе выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары на 16,8% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим комитет по здравоохранению продолжает наращивать коечный фонд для пациентов с COVID-19 и пневмониями", - говорится в сообщении. В частности, полностью перепрофилирована на прием инфекционных больных городская больница №38 имени Семашко – там открылось 250 инфекционных коек. В городской больнице №20 для инфекционных больных число коек увеличено до 430, то есть дополнительно развернуто еще 190 коек. "Всего для COVID-19 и пневмоний в городе развернуто 2237 коек, из них свободны 578 – более 25,8%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231121/kovid-1910865751.html

санкт-петербург

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, общество, коронавирус covid-19