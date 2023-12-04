https://ria.ru/20231204/covid-19-1913597955.html
В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2023
В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары, в связи с этим в городе... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:37
2023-12-04T12:37
2023-12-04T12:37
санкт-петербург
общество
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары, в связи с этим в городе наращивается коечный фонд для пациентов с COVID-19 и пневмониями, сообщил городской комитет по здравоохранению. "В Петербурге на прошлой неделе выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары на 16,8% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим комитет по здравоохранению продолжает наращивать коечный фонд для пациентов с COVID-19 и пневмониями", - говорится в сообщении. В частности, полностью перепрофилирована на прием инфекционных больных городская больница №38 имени Семашко – там открылось 250 инфекционных коек. В городской больнице №20 для инфекционных больных число коек увеличено до 430, то есть дополнительно развернуто еще 190 коек. "Всего для COVID-19 и пневмоний в городе развернуто 2237 коек, из них свободны 578 – более 25,8%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231121/kovid-1910865751.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, общество, коронавирус covid-19
Санкт-Петербург, Общество, Коронавирус COVID-19
В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
В Петербурге развернули две тысячи коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями