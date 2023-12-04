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В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2023
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12:37 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/covid-19-1913597955.html
В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 04.12.2023
В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары, в связи с этим в городе... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:37
2023-12-04T12:37
санкт-петербург
общество
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары, в связи с этим в городе наращивается коечный фонд для пациентов с COVID-19 и пневмониями, сообщил городской комитет по здравоохранению. "В Петербурге на прошлой неделе выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары на 16,8% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим комитет по здравоохранению продолжает наращивать коечный фонд для пациентов с COVID-19 и пневмониями", - говорится в сообщении. В частности, полностью перепрофилирована на прием инфекционных больных городская больница №38 имени Семашко – там открылось 250 инфекционных коек. В городской больнице №20 для инфекционных больных число коек увеличено до 430, то есть дополнительно развернуто еще 190 коек. "Всего для COVID-19 и пневмоний в городе развернуто 2237 коек, из них свободны 578 – более 25,8%", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, общество, коронавирус covid-19
Санкт-Петербург, Общество, Коронавирус COVID-19
В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Петербурге развернули две тысячи коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары, в связи с этим в городе наращивается коечный фонд для пациентов с COVID-19 и пневмониями, сообщил городской комитет по здравоохранению.
"В Петербурге на прошлой неделе выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары на 16,8% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим комитет по здравоохранению продолжает наращивать коечный фонд для пациентов с COVID-19 и пневмониями", - говорится в сообщении.
В частности, полностью перепрофилирована на прием инфекционных больных городская больница №38 имени Семашко – там открылось 250 инфекционных коек. В городской больнице №20 для инфекционных больных число коек увеличено до 430, то есть дополнительно развернуто еще 190 коек.
"Всего для COVID-19 и пневмоний в городе развернуто 2237 коек, из них свободны 578 – более 25,8%", - говорится в сообщении.
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