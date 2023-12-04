https://ria.ru/20231204/briks-1913521473.html

В МИД назвали приоритет российского председательства в БРИКС

В МИД назвали приоритет российского председательства в БРИКС - РИА Новости, 04.12.2023

В МИД назвали приоритет российского председательства в БРИКС

Россия во время своего председательства в БРИКС в 2024 году намерена сосредоточиться на развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T02:07

2023-12-04T02:07

2023-12-04T10:17

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия во время своего председательства в БРИКС в 2024 году намерена сосредоточиться на развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах, сообщил МИД на своем сайте по итогам состоявшейся встречи шерп и су-шерп объединения."Российская делегация провела развернутую презентацию планов работы объединения на 2024 год. В соответствии с решением Йоханнесбургского саммита пристальное внимание в ходе российской "вахты" будет уделено органичному встраиванию новых участников БРИКС в архитектуру многостороннего сотрудничества", — отметили в ведомстве.Кроме того, планируется доработать модальности новой категории "государств-партнеров" объединения.Как подчеркнули в МИД, особое внимание Россия будет уделять повышению роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах."Среди других приоритетов — наращивание внешнеполитической координации в формате БРИКС, прежде всего на ключевых международных площадках, укрепление взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом, отмыванием денег, международной информационной безопасности, а также возвращения активов, полученных преступным путем", — добавили в министерстве. С 30 ноября по 3 декабря в Дурбане в ЮАР прошло итоговое в уходящем году заседание шерп и су-шерп стран — членов БРИКС с участием заместителя министра иностранных дел России, шерпы нашей страны в объединении Сергея Рябкова. Срок полномочий Претории на посту председателя БРИКС истекает 31 декабря, с 1 января они перейдут к Москве.Как отметили в МИД, участники встречи обсудили развитие и укрепление стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе с учетом предстоящего расширения БРИКС. Южноафриканская сторона представила отчет об итогах своего председательства в объединении в области политики и безопасности, экономики и финансов, культуры и гуманитарных обменов.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20231202/briks-1913289978.html

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