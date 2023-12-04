https://ria.ru/20231204/armeniya-1913597117.html

В МИД Армении рассказали о работе с договором с Азербайджаном

В МИД Армении рассказали о работе с договором с Азербайджаном - РИА Новости, 04.12.2023

В МИД Армении рассказали о работе с договором с Азербайджаном

Азербайджанская сторона пока не ответила на шестой пакет предложений Еревана по проекту мирного договора, заявил в понедельник замглавы армянского МИД Мнацакан... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:33

2023-12-04T12:33

2023-12-04T12:33

в мире

ереван

азербайджан

армения

ильхам алиев

владимир путин

никол пашинян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Азербайджанская сторона пока не ответила на шестой пакет предложений Еревана по проекту мирного договора, заявил в понедельник замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян, его слова приводит армянское госагентство "Арменпресс". "Азербайджан пока не ответил на последние предложения армянской стороны относительно мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Мы сообщим, когда получим ответ", - приводит слова Сафаряна. Ранее в армянском МИД сообщили, что 21 ноября Ереван направил Баку шестой пакет предложений по мирному договору. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Нагорным Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20231113/bronemashiny-1909078176.html

https://ria.ru/20231106/mir-1907726380.html

ереван

азербайджан

армения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, азербайджан, армения, ильхам алиев, владимир путин, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе