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Парламент поддержит идею Путина об амнистии части женщин, считает Башкин - РИА Новости, 04.12.2023
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23:58 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/amnistiya-1913772282.html
Парламент поддержит идею Путина об амнистии части женщин, считает Башкин
Парламент поддержит идею Путина об амнистии части женщин, считает Башкин - РИА Новости, 04.12.2023
Парламент поддержит идею Путина об амнистии части женщин, считает Башкин
Российский парламент рассматривает предложения главы государства в первоочередном порядке, и если президент Владимир Путин внесет предложение об амнистии... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:58
2023-12-04T23:58
александр башкин
владимир путин
совет федерации рф
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский парламент рассматривает предложения главы государства в первоочередном порядке, и если президент Владимир Путин внесет предложение об амнистии некоторых категорий женщин, парламентарии поддержат эту идею, убежден сенатор Александр Башкин. Путин ранее заявил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. "Предложения главы государства по закону рассматриваются парламентом в первоочередном порядке. Поэтому, если такая инициатива будет рассмотрена, я глубоко убежден, что парламент, естественно, ее поддержит. И я как парламентарий тоже, безусловно, поддержу такое предложение", - сказал Башкин РИА Новости. По его мнению, эта идея объясняется тем, что путь к исправлению связан не только с ограничениями, но и с доверием. "Очень многие люди, впервые оступившиеся, совершившие преступления, не связанные с насилием, не связанные с причинением ущерба, вреда здоровью или жизни, готовы, могут и должны интегрироваться в нормальное общество и жить в мире и согласии со всеми членами общества", - заключил Башкин.
https://ria.ru/20231204/putin-1913762220.html
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александр башкин, владимир путин, совет федерации рф, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Александр Башкин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Общество, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Парламент поддержит идею Путина об амнистии части женщин, считает Башкин

Башкин убежден, что парламент поддержит идею Путина об амнистии части женщин

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Башкин
Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Башкин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский парламент рассматривает предложения главы государства в первоочередном порядке, и если президент Владимир Путин внесет предложение об амнистии некоторых категорий женщин, парламентарии поддержат эту идею, убежден сенатор Александр Башкин.
Путин ранее заявил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
«
"Предложения главы государства по закону рассматриваются парламентом в первоочередном порядке. Поэтому, если такая инициатива будет рассмотрена, я глубоко убежден, что парламент, естественно, ее поддержит. И я как парламентарий тоже, безусловно, поддержу такое предложение", - сказал Башкин РИА Новости.
По его мнению, эта идея объясняется тем, что путь к исправлению связан не только с ограничениями, но и с доверием.
«
"Очень многие люди, впервые оступившиеся, совершившие преступления, не связанные с насилием, не связанные с причинением ущерба, вреда здоровью или жизни, готовы, могут и должны интегрироваться в нормальное общество и жить в мире и согласии со всеми членами общества", - заключил Башкин.
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