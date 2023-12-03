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"Миллион человек": украинцы шокировали приехавшего в Киев журналиста
"Миллион человек": украинцы шокировали приехавшего в Киев журналиста - РИА Новости, 03.12.2023
"Миллион человек": украинцы шокировали приехавшего в Киев журналиста
Украинцы жалуются на большие потери в ВСУ и тяжелые условия на передовой, рассказал репортер Daily Mail Ян Биррелл, посетивший в Киев. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T06:23
2023-12-03T06:23
2023-12-03T06:23
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украинцы жалуются на большие потери в ВСУ и тяжелые условия на передовой, рассказал репортер Daily Mail Ян Биррелл, посетивший в Киев."Нам потребуются еще миллион человек, чтобы продолжить сражаться", — заявила жительница украинской столицы Наталья Драпак.Она рассказала журналисту, что многие ее знакомые погибли на фронте, и среди людей накапливается усталость. Репортер отметил, что подобная ситуация наблюдалась со всеми, с кем он разговаривал."Сейчас я устал. Иногда мы оказываемся в критических ситуациях, невообразимых ситуациях, справиться с ними очень трудно", — поделился украинский военный Кирилл Бабий.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 4 июня украинская армия потеряла более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружений.Как отмечал Владимир Путин, у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231203/trevoga-1913408920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, украина, киев
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
"Миллион человек": украинцы шокировали приехавшего в Киев журналиста
Украинцы пожаловались журналисту Daily Mail Бирреллу на большие потери в ВСУ