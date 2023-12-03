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СМИ: хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе - РИА Новости, 03.12.2023
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17:48 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/sudno-1913480106.html
СМИ: хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе
СМИ: хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе - РИА Новости, 03.12.2023
СМИ: хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе
Сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, военные корабли США и Израиля... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T17:48
2023-12-03T17:48
в мире
израиль
красное море
сша
ансар алла
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники. Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявляло, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива. "Хуситы напали на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал отмечает, что американские и израильские военные корабли противостояли атаке хуситов, совершенной с помощью БПЛА. В воскресенье хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю после прекращения перемирия в секторе Газа За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет по израильскому городу Эйлат, а 11 дней назад они захватили в Красном море сухогруз под флагом Багамских островов, который, предположительно, принадлежит израильскому бизнесмену. На судне находились около 2 тысяч новых автомобилей.
https://ria.ru/20231120/ekipazh-1910697407.html
https://ria.ru/20231122/obstrel-1911207826.html
израиль
красное море
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в мире, израиль, красное море, сша, ансар алла
В мире, Израиль, Красное море, США, Ансар Алла
СМИ: хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе

Al-Hadath: хуситы атаковали торговое судно Британии в Баб-эль-Мандебском проливе

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкМоре
Море - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.
Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявляло, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива.
"Хуситы напали на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе", - говорится в сообщении телеканала.
Телеканал отмечает, что американские и израильские военные корабли противостояли атаке хуситов, совершенной с помощью БПЛА.
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За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет по израильскому городу Эйлат, а 11 дней назад они захватили в Красном море сухогруз под флагом Багамских островов, который, предположительно, принадлежит израильскому бизнесмену. На судне находились около 2 тысяч новых автомобилей.
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В миреИзраильКрасное мореСШААнсар Алла
 
 
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