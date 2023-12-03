https://ria.ru/20231203/sudno-1913480106.html

СМИ: хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе

СМИ: хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе - РИА Новости, 03.12.2023

СМИ: хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе

Сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, военные корабли США и Израиля... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T17:48

2023-12-03T17:48

2023-12-03T17:48

в мире

израиль

красное море

сша

ансар алла

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники. Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявляло, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива. "Хуситы напали на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал отмечает, что американские и израильские военные корабли противостояли атаке хуситов, совершенной с помощью БПЛА. В воскресенье хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю после прекращения перемирия в секторе Газа За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет по израильскому городу Эйлат, а 11 дней назад они захватили в Красном море сухогруз под флагом Багамских островов, который, предположительно, принадлежит израильскому бизнесмену. На судне находились около 2 тысяч новых автомобилей.

https://ria.ru/20231120/ekipazh-1910697407.html

https://ria.ru/20231122/obstrel-1911207826.html

израиль

красное море

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, красное море, сша, ансар алла