https://ria.ru/20231203/sokurov-1913513311.html

Сокуров заявил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать

Сокуров заявил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать - РИА Новости, 03.12.2023

Сокуров заявил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать

Режиссер Александр Сокуров, комментируя сообщения о завершении карьеры в кино, заявил РИА Новости, что в нынешних условиях ему будет сложно работать. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T23:19

2023-12-03T23:19

2023-12-03T23:58

культура

локарно

россия

санкт-петербург

александр сокуров

иосиф сталин (джугашвили)

уинстон черчилль

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров, комментируя сообщения о завершении карьеры в кино, заявил РИА Новости, что в нынешних условиях ему будет сложно работать. "Я могу сказать только одно, что мне заканчивают мою карьеру. Для меня такие условия, что мне будет очень сложно дальше жить, работать и так далее. Вот и все, что я могу сказать", — сказал он.Ранее сегодня портал News.ru сообщил, что Сокуров завершает карьеру. Режиссер рассказал, что больше не работает над новыми проектами.Министерство культуры ранее отказало в выдаче прокатного удостоверения его фильму "Сказка". Сокуров назвал это решение несправедливым и неправомерным. Показ кинокартины также отменили на закрытии фестиваля "Каро.Арт" 15 октября. "Сказка" — фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. В нем поднимаются вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. Картина представляет сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта. Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в швейцарском Локарно в августе прошлого года. В России его представили минувшим летом на I Международном кинофестивале "Пример интонации" в Санкт-Петербурге и на фестивале молодого кино Voices в Вологде.

https://ria.ru/20230123/festival-1846830588.html

локарно

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

локарно, россия, санкт-петербург, александр сокуров, иосиф сталин (джугашвили), уинстон черчилль