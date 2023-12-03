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Сокуров заявил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать - РИА Новости, 03.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:19 03.12.2023 (обновлено: 23:58 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/sokurov-1913513311.html
Сокуров заявил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать
Сокуров заявил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать - РИА Новости, 03.12.2023
Сокуров заявил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать
Режиссер Александр Сокуров, комментируя сообщения о завершении карьеры в кино, заявил РИА Новости, что в нынешних условиях ему будет сложно работать. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T23:19
2023-12-03T23:58
культура
локарно
россия
санкт-петербург
александр сокуров
иосиф сталин (джугашвили)
уинстон черчилль
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров, комментируя сообщения о завершении карьеры в кино, заявил РИА Новости, что в нынешних условиях ему будет сложно работать. &quot;Я могу сказать только одно, что мне заканчивают мою карьеру. Для меня такие условия, что мне будет очень сложно дальше жить, работать и так далее. Вот и все, что я могу сказать&quot;, — сказал он.Ранее сегодня портал News.ru сообщил, что Сокуров завершает карьеру. Режиссер рассказал, что больше не работает над новыми проектами.Министерство культуры ранее отказало в выдаче прокатного удостоверения его фильму "Сказка". Сокуров назвал это решение несправедливым и неправомерным. Показ кинокартины также отменили на закрытии фестиваля "Каро.Арт" 15 октября. "Сказка" — фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. В нем поднимаются вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. Картина представляет сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта. Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в швейцарском Локарно в августе прошлого года. В России его представили минувшим летом на I Международном кинофестивале "Пример интонации" в Санкт-Петербурге и на фестивале молодого кино Voices в Вологде.
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локарно
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локарно, россия, санкт-петербург, александр сокуров, иосиф сталин (джугашвили), уинстон черчилль
Культура, Локарно, Россия, Санкт-Петербург, Александр Сокуров, Иосиф Сталин (Джугашвили), Уинстон Черчилль
Сокуров заявил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать

Режиссер Сокуров заявил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Сокуров
Режиссер Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Режиссер Александр Сокуров . Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров, комментируя сообщения о завершении карьеры в кино, заявил РИА Новости, что в нынешних условиях ему будет сложно работать.
«

"Я могу сказать только одно, что мне заканчивают мою карьеру. Для меня такие условия, что мне будет очень сложно дальше жить, работать и так далее. Вот и все, что я могу сказать", — сказал он.

Ранее сегодня портал News.ru сообщил, что Сокуров завершает карьеру. Режиссер рассказал, что больше не работает над новыми проектами.
Министерство культуры ранее отказало в выдаче прокатного удостоверения его фильму "Сказка". Сокуров назвал это решение несправедливым и неправомерным. Показ кинокартины также отменили на закрытии фестиваля "Каро.Арт" 15 октября.
"Сказка" — фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. В нем поднимаются вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. Картина представляет сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта.
Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в швейцарском Локарно в августе прошлого года. В России его представили минувшим летом на I Международном кинофестивале "Пример интонации" в Санкт-Петербурге и на фестивале молодого кино Voices в Вологде.
Берлинский международный кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Фильм ученицы Сокурова попал в программу Берлинского кинофестиваля
23 января, 15:53
 
КультураЛокарноРоссияСанкт-ПетербургАлександр СокуровИосиф Сталин (Джугашвили)Уинстон Черчилль
 
 
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