Сокуров заявил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать
Режиссер Сокуров заявил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать
Режиссер Александр Сокуров . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров, комментируя сообщения о завершении карьеры в кино, заявил РИА Новости, что в нынешних условиях ему будет сложно работать.
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"Я могу сказать только одно, что мне заканчивают мою карьеру. Для меня такие условия, что мне будет очень сложно дальше жить, работать и так далее. Вот и все, что я могу сказать", — сказал он.
Ранее сегодня портал News.ru сообщил, что Сокуров завершает карьеру. Режиссер рассказал, что больше не работает над новыми проектами.
Министерство культуры ранее отказало в выдаче прокатного удостоверения его фильму "Сказка". Сокуров назвал это решение несправедливым и неправомерным. Показ кинокартины также отменили на закрытии фестиваля "Каро.Арт" 15 октября.
"Сказка" — фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. В нем поднимаются вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. Картина представляет сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта.
Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в швейцарском Локарно в августе прошлого года. В России его представили минувшим летом на I Международном кинофестивале "Пример интонации" в Санкт-Петербурге и на фестивале молодого кино Voices в Вологде.