https://ria.ru/20231203/skate-1913354691.html

Как нам деколонизировать фигурное катание

Как нам деколонизировать фигурное катание - РИА Новости, 03.12.2023

Как нам деколонизировать фигурное катание

Несколько дней со страниц новостных агентств и СМИ не сходила новость, что двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков якобы высказался, что отстранение от... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T08:00

2023-12-03T08:00

2023-12-03T08:01

аналитика

спорт

россия

татьяна тарасова

александра трусова

петр чайковский

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Несколько дней со страниц новостных агентств и СМИ не сходила новость, что двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков якобы высказался, что отстранение от международных соревнований убивает наше фигурное катание. А потому, подталкивали к выводу комментаторы, нам надо хоть тушкой, хоть чучелком проситься обратно.На самом деле Траньков сказал нечто почти противоположное. Он отметил, что и в изоляции наше фигурное катание не только остается сильнейшим в мире, но и развивается: скажем, по сравнению с эпохой до отстранения серьезно подтянулся уровень у мужчин.Так что сопротивление чиновников ISU возвращению русских спортсменов продиктовано прежде всего страхом: мы снова займем почти весь пьедестал. И не надо им помогать — разумеется, нам не следует самим искусственно поддерживать такую изоляцию, но и униженно лизать попирающий нас чужой конек тоже не следует.С Траньковым и согласилась, и поспорила Татьяна Тарасова: "Безусловно, нам будет тяжело развиваться, если отстранение будет продолжаться долго. Но на данный момент у нас очень хороший уровень. Вчера смотрела соревнования — у нас в каждом виде очень сильные фигуристы. На международном уровне мы бы в каждом из видов были на пьедестале".Это мы с Татьяной Анатольевной и Максимом Леонидовичем смотрели на один и тот же лед московского этапа Гран-при неделю назад. Они — как профессионалы, я — как обычный зритель. И впечатления в целом схожие. Вынужденная изоляция нашего фигурного катания — это и вызов, и угроза, но и возможность.Начнем с того, что большие зрелищные соревнования поехали по всей огромной стране — Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара. И только потом — Москва, а дальше финал в Магнитогорске. Причем есть фанаты, которые реально летают посмотреть соревнования через пять часовых поясов.Еще одно из последствий недобровольной самоизоляции — известных фигуристов у нас стало на порядок больше. Если раньше неспециалист в лучшем случае помнил учениц Этери Тутберидзе, которые и соревновались между собой в финалах всех крупнейших соревнований, то теперь помнишь наизусть куда больше имен. Узнаешь индивидуальный стиль, достоинства и недостатки фигуристов.Впрочем, все эти восторги — лишь прелюдия к крайне неприятному разговору. О музыке, под которую наши фигуристы катаются. Два дня на трибунах "Мегаспорта" я ощущал себя в Пуэрто-Рико или какой-нибудь другой американской колонии.Примерно 85 процентов музыкального материала, под который катаются наши спортсмены на внутреннем соревновании, которым является российский Гран-при, — это американская попса. В лучшем случае — музыка к популярным фильмам и сериалам, в худшем — совершенно затасканные или, напротив, уже позабытые на самом Западе мелодии. Лет сто я не слышал позднего Пресли или дискотеку 80-х, устроенную в короткой программе танцев на льду.Причем ладно бы только мелодии. Хорошим тоном считается вставить в музыку слова, которые окажутся непременно на английском. И вот над московским Дворцом спорта раздается словесное скрипение, доносящееся из другого мира, который только и думает, как бы подогнать побольше убивающего русских оружия и какие бы санкции еще наложить на ту же Валиеву и других наших спортсменов.Возникло впечатление, что с отлучением наших фигуристов от международных соревнований американизированность музыки их программ стала не меньше, а больше. Раньше Камила Валиева каталась под "Болеро" Равеля и "In memoriam" российского композитора Кирилла Рихтера. Теперь — под "Мулен Руж" и "Черную пантеру".Один случай был вообще из ряда вон. Не буду называть фигуристку, она тут не виновата, откатавшую под знаковую и стопроцентно узнаваемую во всем мире русскую мелодию "Улетай" из "Князя Игоря" Бородина… с вокалом на английском языке. То есть мы даже свое родное американизируем. Зачем?Главный аргумент, который я слышал: "Наши фигуристы стремятся к международным стартам и международному признанию, поэтому берут известную у них музыку". Начнем с того, что наших программ этого года "они" точно не увидят (разве что посмотрят по интернету). И этот прогиб никакой другой реакции на Западе, кроме желания прогнуть и унизить нас еще сильнее, не вызовет.Русская классика, включая весь ХХ век, русский фольклор — все это стало неотъемлемой частью мировой культуры, международного культурного кода. Минимально образованный американец знает, кто такие Чайковский, Мусоргский, кто такой Прокофьев. "Катись, Бетховен и передай то же Чайковскому", — голосил Чак Берри, а вслед за ним "Битлз" на заре рок-н-ролла. То есть русский композитор был одним из символов классической музыкальной культуры.Чайковский кажется устаревшим? У Прокофьева есть мелодии для всех наших фигуристов на несколько сезонов вперед. Это доказала Александра Трусова на чемпионате России в 2021-м, великолепно исполнив "Танец рыцарей" из "Ромео и Джульетты" — одну из узнаваемых мелодий, во всем мире ассоциирующихся с Россией. Никакой дихотомии — "провинциальная" русская и "мировая" американская музыка — конечно, нет. Провинциальны здесь по-прежнему американцы.Говорить, что всю классику откатали легендарные советские фигуристы, тоже странно. Мелодии повторяются в мировом фигурном катании раз в пару сезонов, а с эпохи Родниной и Зайцева прошла в этом смысле целая вечность.Нет никакой проблемы и в современной русской музыке, и даже песнях. Тезис, что "русский текст отвлекает и создает проблемы восприятия", звучит несерьезно. Дмитрий Алиев откатывает короткую программу под очень русскую песню Любэ "Река". В Москве получилось не все, но в Красноярске в октябре она обеспечила фигуристу победу. Та же Александра Трусова, уйдя в шоу-программы, великолепно катается под цоевскую "Кукушку".Иными словами, никакого рационального объяснения тотального засилья американской попсы на внутрироссийских соревнованиях в текущих геополитических и спортивно-политических условиях нет. Выглядит это как совершенно неуместный западнический карго-культ, фантомная боль по тем самым международным стартам, на которые наши фигуристы все-таки гораздо чаще приезжали со своими русскими мелодиями, чем поехали в этом году по стране.Разумеется, я не призываю к введению каких-то формальных ограничений, к проработкам, выговорам и прочему убогому административному гопаку. Достаточно осознания проблемы, достаточно задуматься, что что-то не так, что мы, нация великой музыкальной культуры, с таким набором мелодий начинаем напоминать дикарей в восторге пляшущих перед цветными бусами.Давайте просто подумаем и попробуем быть собой. Попробуем кататься под Чайковского и Мусоргского, Прокофьева и Свиридова. Да, и под Цоя и Летова, "Отаву Е" и "Казачий круг" — почему бы и нет. Вся вменяемая часть мира любит и ценит нас, русских, за нашу великую оригинальную культуру, которую не могут отменить все русофобы мира. Если мы будем сами собой, то, право слово, уровень нашего международного признания только повысится.

https://rsport.ria.ru/20231119/figurnoe-katanie-1910417501.html

https://rsport.ria.ru/20231129/morozova_eremenko-1912629561.html

https://rsport.ria.ru/20231123/osokina_gritsaenko-1911063546.html

https://rsport.ria.ru/20230917/figurist-1896793267.html

https://rsport.ria.ru/20230920/muzyka_figurnoe_katanie-1897340621.html

https://rsport.ria.ru/20231004/kitay_shou-1900456308.html

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аналитика, спорт, россия, татьяна тарасова, александра трусова, петр чайковский, георгий свиридов