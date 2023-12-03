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Как нам деколонизировать фигурное катание - РИА Новости, 03.12.2023
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08:00 03.12.2023 (обновлено: 08:01 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/skate-1913354691.html
Как нам деколонизировать фигурное катание
Как нам деколонизировать фигурное катание - РИА Новости, 03.12.2023
Как нам деколонизировать фигурное катание
Несколько дней со страниц новостных агентств и СМИ не сходила новость, что двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков якобы высказался, что отстранение от... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T08:00
2023-12-03T08:01
аналитика
спорт
россия
татьяна тарасова
александра трусова
петр чайковский
георгий свиридов
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Несколько дней со страниц новостных агентств и СМИ не сходила новость, что двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков якобы высказался, что отстранение от международных соревнований убивает наше фигурное катание. А потому, подталкивали к выводу комментаторы, нам надо хоть тушкой, хоть чучелком проситься обратно.На самом деле Траньков сказал нечто почти противоположное. Он отметил, что и в изоляции наше фигурное катание не только остается сильнейшим в мире, но и развивается: скажем, по сравнению с эпохой до отстранения серьезно подтянулся уровень у мужчин.Так что сопротивление чиновников ISU возвращению русских спортсменов продиктовано прежде всего страхом: мы снова займем почти весь пьедестал. И не надо им помогать — разумеется, нам не следует самим искусственно поддерживать такую изоляцию, но и униженно лизать попирающий нас чужой конек тоже не следует.С Траньковым и согласилась, и поспорила Татьяна Тарасова: "Безусловно, нам будет тяжело развиваться, если отстранение будет продолжаться долго. Но на данный момент у нас очень хороший уровень. Вчера смотрела соревнования — у нас в каждом виде очень сильные фигуристы. На международном уровне мы бы в каждом из видов были на пьедестале".Это мы с Татьяной Анатольевной и Максимом Леонидовичем смотрели на один и тот же лед московского этапа Гран-при неделю назад. Они — как профессионалы, я — как обычный зритель. И впечатления в целом схожие. Вынужденная изоляция нашего фигурного катания — это и вызов, и угроза, но и возможность.Начнем с того, что большие зрелищные соревнования поехали по всей огромной стране — Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара. И только потом — Москва, а дальше финал в Магнитогорске. Причем есть фанаты, которые реально летают посмотреть соревнования через пять часовых поясов.Еще одно из последствий недобровольной самоизоляции — известных фигуристов у нас стало на порядок больше. Если раньше неспециалист в лучшем случае помнил учениц Этери Тутберидзе, которые и соревновались между собой в финалах всех крупнейших соревнований, то теперь помнишь наизусть куда больше имен. Узнаешь индивидуальный стиль, достоинства и недостатки фигуристов.Впрочем, все эти восторги — лишь прелюдия к крайне неприятному разговору. О музыке, под которую наши фигуристы катаются. Два дня на трибунах "Мегаспорта" я ощущал себя в Пуэрто-Рико или какой-нибудь другой американской колонии.Примерно 85 процентов музыкального материала, под который катаются наши спортсмены на внутреннем соревновании, которым является российский Гран-при, — это американская попса. В лучшем случае — музыка к популярным фильмам и сериалам, в худшем — совершенно затасканные или, напротив, уже позабытые на самом Западе мелодии. Лет сто я не слышал позднего Пресли или дискотеку 80-х, устроенную в короткой программе танцев на льду.Причем ладно бы только мелодии. Хорошим тоном считается вставить в музыку слова, которые окажутся непременно на английском. И вот над московским Дворцом спорта раздается словесное скрипение, доносящееся из другого мира, который только и думает, как бы подогнать побольше убивающего русских оружия и какие бы санкции еще наложить на ту же Валиеву и других наших спортсменов.Возникло впечатление, что с отлучением наших фигуристов от международных соревнований американизированность музыки их программ стала не меньше, а больше. Раньше Камила Валиева каталась под "Болеро" Равеля и "In memoriam" российского композитора Кирилла Рихтера. Теперь — под "Мулен Руж" и "Черную пантеру".Один случай был вообще из ряда вон. Не буду называть фигуристку, она тут не виновата, откатавшую под знаковую и стопроцентно узнаваемую во всем мире русскую мелодию "Улетай" из "Князя Игоря" Бородина… с вокалом на английском языке. То есть мы даже свое родное американизируем. Зачем?Главный аргумент, который я слышал: "Наши фигуристы стремятся к международным стартам и международному признанию, поэтому берут известную у них музыку". Начнем с того, что наших программ этого года "они" точно не увидят (разве что посмотрят по интернету). И этот прогиб никакой другой реакции на Западе, кроме желания прогнуть и унизить нас еще сильнее, не вызовет.Русская классика, включая весь ХХ век, русский фольклор — все это стало неотъемлемой частью мировой культуры, международного культурного кода. Минимально образованный американец знает, кто такие Чайковский, Мусоргский, кто такой Прокофьев. "Катись, Бетховен и передай то же Чайковскому", — голосил Чак Берри, а вслед за ним "Битлз" на заре рок-н-ролла. То есть русский композитор был одним из символов классической музыкальной культуры.Чайковский кажется устаревшим? У Прокофьева есть мелодии для всех наших фигуристов на несколько сезонов вперед. Это доказала Александра Трусова на чемпионате России в 2021-м, великолепно исполнив "Танец рыцарей" из "Ромео и Джульетты" — одну из узнаваемых мелодий, во всем мире ассоциирующихся с Россией. Никакой дихотомии — "провинциальная" русская и "мировая" американская музыка — конечно, нет. Провинциальны здесь по-прежнему американцы.Говорить, что всю классику откатали легендарные советские фигуристы, тоже странно. Мелодии повторяются в мировом фигурном катании раз в пару сезонов, а с эпохи Родниной и Зайцева прошла в этом смысле целая вечность.Нет никакой проблемы и в современной русской музыке, и даже песнях. Тезис, что "русский текст отвлекает и создает проблемы восприятия", звучит несерьезно. Дмитрий Алиев откатывает короткую программу под очень русскую песню Любэ "Река". В Москве получилось не все, но в Красноярске в октябре она обеспечила фигуристу победу. Та же Александра Трусова, уйдя в шоу-программы, великолепно катается под цоевскую "Кукушку".Иными словами, никакого рационального объяснения тотального засилья американской попсы на внутрироссийских соревнованиях в текущих геополитических и спортивно-политических условиях нет. Выглядит это как совершенно неуместный западнический карго-культ, фантомная боль по тем самым международным стартам, на которые наши фигуристы все-таки гораздо чаще приезжали со своими русскими мелодиями, чем поехали в этом году по стране.Разумеется, я не призываю к введению каких-то формальных ограничений, к проработкам, выговорам и прочему убогому административному гопаку. Достаточно осознания проблемы, достаточно задуматься, что что-то не так, что мы, нация великой музыкальной культуры, с таким набором мелодий начинаем напоминать дикарей в восторге пляшущих перед цветными бусами.Давайте просто подумаем и попробуем быть собой. Попробуем кататься под Чайковского и Мусоргского, Прокофьева и Свиридова. Да, и под Цоя и Летова, "Отаву Е" и "Казачий круг" — почему бы и нет. Вся вменяемая часть мира любит и ценит нас, русских, за нашу великую оригинальную культуру, которую не могут отменить все русофобы мира. Если мы будем сами собой, то, право слово, уровень нашего международного признания только повысится.
https://rsport.ria.ru/20231119/figurnoe-katanie-1910417501.html
https://rsport.ria.ru/20231129/morozova_eremenko-1912629561.html
https://rsport.ria.ru/20231123/osokina_gritsaenko-1911063546.html
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https://rsport.ria.ru/20231004/kitay_shou-1900456308.html
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Егор Холмогоров
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аналитика, спорт, россия, татьяна тарасова, александра трусова, петр чайковский, георгий свиридов
Аналитика, Спорт, Россия, Татьяна Тарасова, Александра Трусова, Петр Чайковский, Георгий Свиридов

Как нам деколонизировать фигурное катание

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Егор Холмогоров
Егор Холмогоров
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Несколько дней со страниц новостных агентств и СМИ не сходила новость, что двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков якобы высказался, что отстранение от международных соревнований убивает наше фигурное катание. А потому, подталкивали к выводу комментаторы, нам надо хоть тушкой, хоть чучелком проситься обратно.
На самом деле Траньков сказал нечто почти противоположное. Он отметил, что и в изоляции наше фигурное катание не только остается сильнейшим в мире, но и развивается: скажем, по сравнению с эпохой до отстранения серьезно подтянулся уровень у мужчин.
Фигурное катание. Контрольные прокаты. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
В России появился фигурист-император. Его нужно показывать миру
19 ноября, 16:32
Так что сопротивление чиновников ISU возвращению русских спортсменов продиктовано прежде всего страхом: мы снова займем почти весь пьедестал. И не надо им помогать — разумеется, нам не следует самим искусственно поддерживать такую изоляцию, но и униженно лизать попирающий нас чужой конек тоже не следует.
С Траньковым и согласилась, и поспорила Татьяна Тарасова: "Безусловно, нам будет тяжело развиваться, если отстранение будет продолжаться долго. Но на данный момент у нас очень хороший уровень. Вчера смотрела соревнования — у нас в каждом виде очень сильные фигуристы. На международном уровне мы бы в каждом из видов были на пьедестале".
Это мы с Татьяной Анатольевной и Максимом Леонидовичем смотрели на один и тот же лед московского этапа Гран-при неделю назад. Они — как профессионалы, я — как обычный зритель. И впечатления в целом схожие. Вынужденная изоляция нашего фигурного катания — это и вызов, и угроза, но и возможность.
Фигурное катание. Гран-при России Красноярье. Танцы. Ритмический танец - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Блатные идут по головам: почему Морозова и Еременко бегут из России
29 ноября, 13:30
Начнем с того, что большие зрелищные соревнования поехали по всей огромной стране — Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара. И только потом — Москва, а дальше финал в Магнитогорске. Причем есть фанаты, которые реально летают посмотреть соревнования через пять часовых поясов.
Еще одно из последствий недобровольной самоизоляции — известных фигуристов у нас стало на порядок больше. Если раньше неспециалист в лучшем случае помнил учениц Этери Тутберидзе, которые и соревновались между собой в финалах всех крупнейших соревнований, то теперь помнишь наизусть куда больше имен. Узнаешь индивидуальный стиль, достоинства и недостатки фигуристов.
Впрочем, все эти восторги — лишь прелюдия к крайне неприятному разговору. О музыке, под которую наши фигуристы катаются. Два дня на трибунах "Мегаспорта" я ощущал себя в Пуэрто-Рико или какой-нибудь другой американской колонии.
Фигурное катание. Гран-при России Идель. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Мы в клетке": честное интервью русских фигуристов, мечтающих об Олимпиаде
23 ноября, 09:00
Примерно 85 процентов музыкального материала, под который катаются наши спортсмены на внутреннем соревновании, которым является российский Гран-при, — это американская попса. В лучшем случае — музыка к популярным фильмам и сериалам, в худшем — совершенно затасканные или, напротив, уже позабытые на самом Западе мелодии. Лет сто я не слышал позднего Пресли или дискотеку 80-х, устроенную в короткой программе танцев на льду.
Причем ладно бы только мелодии. Хорошим тоном считается вставить в музыку слова, которые окажутся непременно на английском. И вот над московским Дворцом спорта раздается словесное скрипение, доносящееся из другого мира, который только и думает, как бы подогнать побольше убивающего русских оружия и какие бы санкции еще наложить на ту же Валиеву и других наших спортсменов.
Возникло впечатление, что с отлучением наших фигуристов от международных соревнований американизированность музыки их программ стала не меньше, а больше. Раньше Камила Валиева каталась под "Болеро" Равеля и "In memoriam" российского композитора Кирилла Рихтера. Теперь — под "Мулен Руж" и "Черную пантеру".
Петр Гуменник и Тилль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Натуральная катастрофа: в российском фигурном катании запрещен Rammstein
17 сентября, 11:30
Один случай был вообще из ряда вон. Не буду называть фигуристку, она тут не виновата, откатавшую под знаковую и стопроцентно узнаваемую во всем мире русскую мелодию "Улетай" из "Князя Игоря" Бородина… с вокалом на английском языке. То есть мы даже свое родное американизируем. Зачем?
Главный аргумент, который я слышал: "Наши фигуристы стремятся к международным стартам и международному признанию, поэтому берут известную у них музыку". Начнем с того, что наших программ этого года "они" точно не увидят (разве что посмотрят по интернету). И этот прогиб никакой другой реакции на Западе, кроме желания прогнуть и унизить нас еще сильнее, не вызовет.
Русская классика, включая весь ХХ век, русский фольклор — все это стало неотъемлемой частью мировой культуры, международного культурного кода. Минимально образованный американец знает, кто такие Чайковский, Мусоргский, кто такой Прокофьев. "Катись, Бетховен и передай то же Чайковскому", — голосил Чак Берри, а вслед за ним "Битлз" на заре рок-н-ролла. То есть русский композитор был одним из символов классической музыкальной культуры.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Цензура и беспредел: как борются с музыкой в фигурном катании
20 сентября, 09:00
Чайковский кажется устаревшим? У Прокофьева есть мелодии для всех наших фигуристов на несколько сезонов вперед. Это доказала Александра Трусова на чемпионате России в 2021-м, великолепно исполнив "Танец рыцарей" из "Ромео и Джульетты" — одну из узнаваемых мелодий, во всем мире ассоциирующихся с Россией. Никакой дихотомии — "провинциальная" русская и "мировая" американская музыка — конечно, нет. Провинциальны здесь по-прежнему американцы.
Говорить, что всю классику откатали легендарные советские фигуристы, тоже странно. Мелодии повторяются в мировом фигурном катании раз в пару сезонов, а с эпохи Родниной и Зайцева прошла в этом смысле целая вечность.
Нет никакой проблемы и в современной русской музыке, и даже песнях. Тезис, что "русский текст отвлекает и создает проблемы восприятия", звучит несерьезно. Дмитрий Алиев откатывает короткую программу под очень русскую песню Любэ "Река". В Москве получилось не все, но в Красноярске в октябре она обеспечила фигуристу победу. Та же Александра Трусова, уйдя в шоу-программы, великолепно катается под цоевскую "Кукушку".
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Пропали с радаров. Русские фигуристы съездили в Китай, но без Валиевой
4 октября, 15:10
Иными словами, никакого рационального объяснения тотального засилья американской попсы на внутрироссийских соревнованиях в текущих геополитических и спортивно-политических условиях нет. Выглядит это как совершенно неуместный западнический карго-культ, фантомная боль по тем самым международным стартам, на которые наши фигуристы все-таки гораздо чаще приезжали со своими русскими мелодиями, чем поехали в этом году по стране.
Разумеется, я не призываю к введению каких-то формальных ограничений, к проработкам, выговорам и прочему убогому административному гопаку. Достаточно осознания проблемы, достаточно задуматься, что что-то не так, что мы, нация великой музыкальной культуры, с таким набором мелодий начинаем напоминать дикарей в восторге пляшущих перед цветными бусами.
Давайте просто подумаем и попробуем быть собой. Попробуем кататься под Чайковского и Мусоргского, Прокофьева и Свиридова. Да, и под Цоя и Летова, "Отаву Е" и "Казачий круг" — почему бы и нет. Вся вменяемая часть мира любит и ценит нас, русских, за нашу великую оригинальную культуру, которую не могут отменить все русофобы мира. Если мы будем сами собой, то, право слово, уровень нашего международного признания только повысится.
Певица Катя Лель на презентации двух новых клипов группы Земляне - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
"Джага-джага" и классика: в Европе подпевают и аплодируют русским
30 ноября, 08:00
 
АналитикаСпортРоссияТатьяна ТарасоваАлександра ТрусоваПетр ЧайковскийГеоргий Свиридов
 
 
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