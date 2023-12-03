https://ria.ru/20231203/petitsiya-1913446583.html

Петиция о мобилизации украинских депутатов набрала 25 тысяч голосов

Петиция о мобилизации украинских депутатов набрала 25 тысяч голосов - РИА Новости, 03.12.2023

Петиция о мобилизации украинских депутатов набрала 25 тысяч голосов

Петиция о мобилизации депутатов и чиновников Украины за три дня до окончания сбора подписей набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T13:26

2023-12-03T13:26

2023-12-03T17:44

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Петиция о мобилизации депутатов и чиновников Украины за три дня до окончания сбора подписей набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.Соответствующая петиция была зарегистрирована 5 сентября на сайте Владимира Зеленского. Инициатором выступил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас содержится под стражей в связи с подозрениями в госизмене.В петиции призывают рассмотреть "неотложные проекты законов, которые способствуют справедливой мобилизации граждан, <...> в частности депутатов и государственных служащих Украины", говорится в тексте.Петиция на данный момент набрала 25 312 голосов, для рассмотрения Зеленским достаточно 25 тысяч.В январе 2023-го украинские власти запретили чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Согласно решению СНБО, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины только в служебные командировки.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912801323.html

https://ria.ru/20231128/prizyv-1912255547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, верховная рада украины