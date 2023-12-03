Рейтинг@Mail.ru
Петиция о мобилизации украинских депутатов набрала 25 тысяч голосов - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 03.12.2023 (обновлено: 17:44 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/petitsiya-1913446583.html
Петиция о мобилизации украинских депутатов набрала 25 тысяч голосов
Петиция о мобилизации украинских депутатов набрала 25 тысяч голосов - РИА Новости, 03.12.2023
Петиция о мобилизации украинских депутатов набрала 25 тысяч голосов
Петиция о мобилизации депутатов и чиновников Украины за три дня до окончания сбора подписей набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:26
2023-12-03T17:44
в мире
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_240c45c59ea9e48ba2938f353758d1e6.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Петиция о мобилизации депутатов и чиновников Украины за три дня до окончания сбора подписей набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.Соответствующая петиция была зарегистрирована 5 сентября на сайте Владимира Зеленского. Инициатором выступил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас содержится под стражей в связи с подозрениями в госизмене.В петиции призывают рассмотреть "неотложные проекты законов, которые способствуют справедливой мобилизации граждан, &lt;...&gt; в частности депутатов и государственных служащих Украины", говорится в тексте.Петиция на данный момент набрала 25 312 голосов, для рассмотрения Зеленским достаточно 25 тысяч.В январе 2023-го украинские власти запретили чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Согласно решению СНБО, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины только в служебные командировки.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912801323.html
https://ria.ru/20231128/prizyv-1912255547.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c9ec965298b9829ace65905de06d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Петиция о мобилизации украинских депутатов набрала 25 тысяч голосов

Петиция о мобилизации украинских депутатов набрала необходимые 25 тысяч голосов

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Петиция о мобилизации депутатов и чиновников Украины за три дня до окончания сбора подписей набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
Соответствующая петиция была зарегистрирована 5 сентября на сайте Владимира Зеленского. Инициатором выступил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас содержится под стражей в связи с подозрениями в госизмене.
В петиции призывают рассмотреть "неотложные проекты законов, которые способствуют справедливой мобилизации граждан, <...> в частности депутатов и государственных служащих Украины", говорится в тексте.
Петиция на данный момент набрала 25 312 голосов, для рассмотрения Зеленским достаточно 25 тысяч.
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
На Украине предложили использовать реестр избирателей для мобилизации
30 ноября, 08:18
В январе 2023-го украинские власти запретили чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Согласно решению СНБО, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины только в служебные командировки.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
СМИ: Киев изменит правила призыва для привлечения уклонистов от мобилизации
28 ноября, 00:58
 
В миреУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала