Петиция о мобилизации украинских депутатов набрала 25 тысяч голосов
Петиция о мобилизации украинских депутатов набрала необходимые 25 тысяч голосов
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Петиция о мобилизации депутатов и чиновников Украины за три дня до окончания сбора подписей набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
Соответствующая петиция была зарегистрирована 5 сентября на сайте Владимира Зеленского. Инициатором выступил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас содержится под стражей в связи с подозрениями в госизмене.
В петиции призывают рассмотреть "неотложные проекты законов, которые способствуют справедливой мобилизации граждан, <...> в частности депутатов и государственных служащих Украины", говорится в тексте.
Петиция на данный момент набрала 25 312 голосов, для рассмотрения Зеленским достаточно 25 тысяч.
В январе 2023-го украинские власти запретили чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Согласно решению СНБО, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины только в служебные командировки.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.