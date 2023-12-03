https://ria.ru/20231203/lukashenko-1913421122.html

Лукашенко встретится с Си Цзиньпином

Лукашенко встретится с Си Цзиньпином - РИА Новости, 03.12.2023

Лукашенко встретится с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3-4 декабря посетит Китай с рабочим визитом, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T08:53

2023-12-03T08:53

2023-12-03T09:26

в мире

китай

си цзиньпин

александр лукашенко

пекин

белоруссия

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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3-4 декабря посетит Китай с рабочим визитом, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином."В Пекине состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. В повестке - вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества", - сообщает агентство Sputnik Беларусь.Также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направленияВ прошлый раз Лукашенко посетил Китай 28 февраля - 2 марта этого года. По оценке первого вице-премьера белорусского правительства Николая Снопкова, экономический эффект от договоренностей, достигнутых и формализованных в рамках визита, превысил 3,5 миллиарда долларов.В частности, Белоруссия прорабатывает возможность привлечения финансирования из Китая на пять инициатив на сумму свыше 500 миллионов долларов по реализации инфраструктурных проектов и закупке оборудования. Белоруссия и Китай нарастят использование нацвалют в торговле, стороны утвердили стратегию совместного промышленного развития, подписали заявление о принципах развития партнерства, Китай готов развивать торговлю сельхозпродукцией с Белоруссией. Кроме того, Лукашенко предложил Китаю создать совместные производства и модернизировать белорусские.По данным минэкономики Белоруссии, в 2022 году белорусско-китайский товарооборот достиг рекордных 5,8 миллиарда долларов. Экспорт белорусских товаров в Китай практически удвоился и составил 1,6 миллиарда долларов. По итогам 2022 года в реализацию проектов в Белоруссии китайские инвесторы вложили свыше 100 миллионов долларов.

https://ria.ru/20231201/lukashenko-1913227850.html

https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html

китай

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, си цзиньпин, александр лукашенко, пекин, белоруссия