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Лукашенко встретится с Си Цзиньпином - РИА Новости, 03.12.2023
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08:53 03.12.2023 (обновлено: 09:26 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/lukashenko-1913421122.html
Лукашенко встретится с Си Цзиньпином
Лукашенко встретится с Си Цзиньпином - РИА Новости, 03.12.2023
Лукашенко встретится с Си Цзиньпином
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3-4 декабря посетит Китай с рабочим визитом, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T08:53
2023-12-03T09:26
в мире
китай
си цзиньпин
александр лукашенко
пекин
белоруссия
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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3-4 декабря посетит Китай с рабочим визитом, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином."В Пекине состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. В повестке - вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества", - сообщает агентство Sputnik Беларусь.Также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направленияВ прошлый раз Лукашенко посетил Китай 28 февраля - 2 марта этого года. По оценке первого вице-премьера белорусского правительства Николая Снопкова, экономический эффект от договоренностей, достигнутых и формализованных в рамках визита, превысил 3,5 миллиарда долларов.В частности, Белоруссия прорабатывает возможность привлечения финансирования из Китая на пять инициатив на сумму свыше 500 миллионов долларов по реализации инфраструктурных проектов и закупке оборудования. Белоруссия и Китай нарастят использование нацвалют в торговле, стороны утвердили стратегию совместного промышленного развития, подписали заявление о принципах развития партнерства, Китай готов развивать торговлю сельхозпродукцией с Белоруссией. Кроме того, Лукашенко предложил Китаю создать совместные производства и модернизировать белорусские.По данным минэкономики Белоруссии, в 2022 году белорусско-китайский товарооборот достиг рекордных 5,8 миллиарда долларов. Экспорт белорусских товаров в Китай практически удвоился и составил 1,6 миллиарда долларов. По итогам 2022 года в реализацию проектов в Белоруссии китайские инвесторы вложили свыше 100 миллионов долларов.
https://ria.ru/20231201/lukashenko-1913227850.html
https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html
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в мире, китай, си цзиньпин, александр лукашенко, пекин, белоруссия
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Александр Лукашенко, Пекин, Белоруссия
Лукашенко встретится с Си Цзиньпином

Лукашенко 3-4 декабря посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3-4 декабря посетит Китай с рабочим визитом, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Пекине состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. В повестке - вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества", - сообщает агентство Sputnik Беларусь.
Также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направления
В прошлый раз Лукашенко посетил Китай 28 февраля - 2 марта этого года. По оценке первого вице-премьера белорусского правительства Николая Снопкова, экономический эффект от договоренностей, достигнутых и формализованных в рамках визита, превысил 3,5 миллиарда долларов.
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В частности, Белоруссия прорабатывает возможность привлечения финансирования из Китая на пять инициатив на сумму свыше 500 миллионов долларов по реализации инфраструктурных проектов и закупке оборудования. Белоруссия и Китай нарастят использование нацвалют в торговле, стороны утвердили стратегию совместного промышленного развития, подписали заявление о принципах развития партнерства, Китай готов развивать торговлю сельхозпродукцией с Белоруссией. Кроме того, Лукашенко предложил Китаю создать совместные производства и модернизировать белорусские.
По данным минэкономики Белоруссии, в 2022 году белорусско-китайский товарооборот достиг рекордных 5,8 миллиарда долларов. Экспорт белорусских товаров в Китай практически удвоился и составил 1,6 миллиарда долларов. По итогам 2022 года в реализацию проектов в Белоруссии китайские инвесторы вложили свыше 100 миллионов долларов.
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