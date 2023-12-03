https://ria.ru/20231203/klimat-1913406232.html

Климатолог рассказал о важности просвещения школьников на тему климата

Климатолог рассказал о важности просвещения школьников на тему климата - РИА Новости, 03.12.2023

Климатолог рассказал о важности просвещения школьников на тему климата

В новую климатическую доктрину России следовало добавить слова о важности просвещения школьников на тему изменения климата, сейчас многие верят в "выдумки",... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T03:23

2023-12-03T03:23

2023-12-03T03:23

общество

россия

алексей кокорин

владимир путин

экология в россии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В новую климатическую доктрину России следовало добавить слова о важности просвещения школьников на тему изменения климата, сейчас многие верят в "выдумки", заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Двадцать шестого октября 2023 года президент России Владимир Путин утвердил новую климатическую доктрину, в которой достижение углеродной нейтральности РФ к 2060 году названо ключевой целью климатической политики страны. Эксперт считает, что в новой доктрине не хватает упоминания о важности просвещения школьников на тему изменения климата. "В курсе физической географии школьникам надо объяснить, как менялся климат в прошлом, как меняется сейчас, как в будущем будет меняться, чтобы дети, а потом и взрослые понимали, что это не выдумка, что это физические процессы, которые зависят от химического состава атмосферы, на который определенным образом влияет человек, и поэтому мы должны действовать", - сказал Кокорин. Он отметил, что в противном случае дети будут "питаться бредом" из интернета, верить выдумкам про инопланетян или думать, что климат меняется, как в голливудских фильмах-катастрофах.

https://ria.ru/20230802/pogoda-1887758523.html

https://ria.ru/20230515/klimat-1871727738.html

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общество, россия, алексей кокорин, владимир путин, экология в россии