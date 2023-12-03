https://ria.ru/20231203/klimat-1913406232.html
Климатолог рассказал о важности просвещения школьников на тему климата
Климатолог рассказал о важности просвещения школьников на тему климата - РИА Новости, 03.12.2023
Климатолог рассказал о важности просвещения школьников на тему климата
В новую климатическую доктрину России следовало добавить слова о важности просвещения школьников на тему изменения климата, сейчас многие верят в "выдумки",... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T03:23
2023-12-03T03:23
2023-12-03T03:23
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В новую климатическую доктрину России следовало добавить слова о важности просвещения школьников на тему изменения климата, сейчас многие верят в "выдумки", заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Двадцать шестого октября 2023 года президент России Владимир Путин утвердил новую климатическую доктрину, в которой достижение углеродной нейтральности РФ к 2060 году названо ключевой целью климатической политики страны. Эксперт считает, что в новой доктрине не хватает упоминания о важности просвещения школьников на тему изменения климата. "В курсе физической географии школьникам надо объяснить, как менялся климат в прошлом, как меняется сейчас, как в будущем будет меняться, чтобы дети, а потом и взрослые понимали, что это не выдумка, что это физические процессы, которые зависят от химического состава атмосферы, на который определенным образом влияет человек, и поэтому мы должны действовать", - сказал Кокорин. Он отметил, что в противном случае дети будут "питаться бредом" из интернета, верить выдумкам про инопланетян или думать, что климат меняется, как в голливудских фильмах-катастрофах.
https://ria.ru/20230802/pogoda-1887758523.html
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общество, россия, алексей кокорин, владимир путин, экология в россии
Общество, Россия, Алексей Кокорин, Владимир Путин, Экология в России
Климатолог рассказал о важности просвещения школьников на тему климата
Климатолог: в климатической доктрине не хватает слов о школьном просвещении
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В новую климатическую доктрину России следовало добавить слова о важности просвещения школьников на тему изменения климата, сейчас многие верят в "выдумки", заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
Двадцать шестого октября 2023 года президент России Владимир Путин
утвердил новую климатическую доктрину, в которой достижение углеродной нейтральности РФ к 2060 году названо ключевой целью климатической политики страны.
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Эксперт считает, что в новой доктрине не хватает упоминания о важности просвещения школьников на тему изменения климата.
"В курсе физической географии школьникам надо объяснить, как менялся климат в прошлом, как меняется сейчас, как в будущем будет меняться, чтобы дети, а потом и взрослые понимали, что это не выдумка, что это физические процессы, которые зависят от химического состава атмосферы, на который определенным образом влияет человек, и поэтому мы должны действовать", - сказал Кокорин.
Он отметил, что в противном случае дети будут "питаться бредом" из интернета, верить выдумкам про инопланетян или думать, что климат меняется, как в голливудских фильмах-катастрофах.
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