https://ria.ru/20231203/klichko-1913437272.html

Кличко согласился с Залужным в оценке ситуации на фронте

Кличко согласился с Залужным в оценке ситуации на фронте - РИА Новости, 03.12.2023

Кличко согласился с Залужным в оценке ситуации на фронте

Мэр Киева Виталий Кличко согласился со словами главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что на фронте для Киева сложилась патовая ситуация. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T11:59

2023-12-03T11:59

2023-12-03T11:59

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виталий кличко

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко согласился со словами главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что на фронте для Киева сложилась патовая ситуация. Ранее Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация". "Он (Залужный) сказал правду. Люди иногда не хотят слышать правду. Но в конечном итоге ответственность несет он. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но нельзя делать это вечно. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за его отчетливые слова, и напрасно. Я на его стороне", - заявил он в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten. Ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных. Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах ранее сообщило, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного. По его информации, в противном случае Зеленский может попытаться уволить главкома.

https://ria.ru/20231202/zaluzhnyy-1913390537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киев, виталий кличко