Рейтинг@Mail.ru
Врач назвал способ быстро избавиться от затяжного кашля - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/kashel-1913491685.html
Врач назвал способ быстро избавиться от затяжного кашля
Врач назвал способ быстро избавиться от затяжного кашля - РИА Новости, 03.12.2023
Врач назвал способ быстро избавиться от затяжного кашля
Вылечить затяжной кашель поможет соблюдение предписаний врача, а также увлажнение воздуха и потребление теплой жидкости, рассказал врач-пульмонолог НМИЦ... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T19:33
2023-12-03T19:33
общество
россия
евгений попов
сергей вялов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812023986_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c233daaba54c876ce6b327e14276bd40.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вылечить затяжной кашель поможет соблюдение предписаний врача, а также увлажнение воздуха и потребление теплой жидкости, рассказал врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Евгений Попов "Российской газете"."Из вспомогательных средств - нужно обильное теплое питье, которое стимулирует выработку мокроты. Мокрота образуется из жидкости, и, если человек пьет недостаточно, мокрота перестает образовываться и кашель затягивается", — объяснил врач.Попов также отметил, что увлажнение в комнате особенно важно в отопительный сезон, когда воздух в помещениях очень сухой. Он добавил, что именно это иссушает слизистые дыхательных путей и мешает выздоровлению. Однако, подчеркнул Попов, следует помнить, что при разных видах кашля — сухом и влажном — применяют разные лекарства, которые должен назначить врач.Ранее гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов заявил, что алкоголь и жирная пища — главные причины возникновения проблем с поджелудочной железой.
https://rsport.ria.ru/20231125/zozh-1911859854.html
https://ria.ru/20231203/vrach-1913465605.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812023986_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_649bde002a03537b41aa5b35212c2145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, евгений попов, сергей вялов
Общество, Россия, Евгений Попов, Сергей Вялов
Врач назвал способ быстро избавиться от затяжного кашля

Врач Попов: избавиться от кашля помогут увлажнение воздуха и теплое питье

© Фото : FreepikВрач слушает дыхание пациента с помощью фонендоскопа
Врач слушает дыхание пациента с помощью фонендоскопа - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Фото : Freepik
Врач слушает дыхание пациента с помощью фонендоскопа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вылечить затяжной кашель поможет соблюдение предписаний врача, а также увлажнение воздуха и потребление теплой жидкости, рассказал врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Евгений Попов "Российской газете".
"Из вспомогательных средств - нужно обильное теплое питье, которое стимулирует выработку мокроты. Мокрота образуется из жидкости, и, если человек пьет недостаточно, мокрота перестает образовываться и кашель затягивается", — объяснил врач.
Дискомфорт в горле - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Врач рассказала, на какую хроническую болезнь может указывать боль в горле
25 ноября, 20:28
Попов также отметил, что увлажнение в комнате особенно важно в отопительный сезон, когда воздух в помещениях очень сухой. Он добавил, что именно это иссушает слизистые дыхательных путей и мешает выздоровлению. Однако, подчеркнул Попов, следует помнить, что при разных видах кашля — сухом и влажном — применяют разные лекарства, которые должен назначить врач.
Ранее гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов заявил, что алкоголь и жирная пища — главные причины возникновения проблем с поджелудочной железой.
Врач принимает пациентку - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Гепатолог назвал еду, вызывающую риск развития рака
Вчера, 16:05
 
ОбществоРоссияЕвгений ПоповСергей Вялов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала