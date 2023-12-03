https://ria.ru/20231203/kashel-1913491685.html

Врач назвал способ быстро избавиться от затяжного кашля

Врач назвал способ быстро избавиться от затяжного кашля - РИА Новости, 03.12.2023

Врач назвал способ быстро избавиться от затяжного кашля

Вылечить затяжной кашель поможет соблюдение предписаний врача, а также увлажнение воздуха и потребление теплой жидкости, рассказал врач-пульмонолог НМИЦ... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T19:33

2023-12-03T19:33

2023-12-03T19:33

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россия

евгений попов

сергей вялов

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вылечить затяжной кашель поможет соблюдение предписаний врача, а также увлажнение воздуха и потребление теплой жидкости, рассказал врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Евгений Попов "Российской газете"."Из вспомогательных средств - нужно обильное теплое питье, которое стимулирует выработку мокроты. Мокрота образуется из жидкости, и, если человек пьет недостаточно, мокрота перестает образовываться и кашель затягивается", — объяснил врач.Попов также отметил, что увлажнение в комнате особенно важно в отопительный сезон, когда воздух в помещениях очень сухой. Он добавил, что именно это иссушает слизистые дыхательных путей и мешает выздоровлению. Однако, подчеркнул Попов, следует помнить, что при разных видах кашля — сухом и влажном — применяют разные лекарства, которые должен назначить врач.Ранее гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов заявил, что алкоголь и жирная пища — главные причины возникновения проблем с поджелудочной железой.

https://rsport.ria.ru/20231125/zozh-1911859854.html

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общество, россия, евгений попов, сергей вялов