https://ria.ru/20231203/kashel-1913491685.html
Врач назвал способ быстро избавиться от затяжного кашля
Врач назвал способ быстро избавиться от затяжного кашля - РИА Новости, 03.12.2023
Врач назвал способ быстро избавиться от затяжного кашля
Вылечить затяжной кашель поможет соблюдение предписаний врача, а также увлажнение воздуха и потребление теплой жидкости, рассказал врач-пульмонолог НМИЦ... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T19:33
2023-12-03T19:33
2023-12-03T19:33
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вылечить затяжной кашель поможет соблюдение предписаний врача, а также увлажнение воздуха и потребление теплой жидкости, рассказал врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Евгений Попов "Российской газете"."Из вспомогательных средств - нужно обильное теплое питье, которое стимулирует выработку мокроты. Мокрота образуется из жидкости, и, если человек пьет недостаточно, мокрота перестает образовываться и кашель затягивается", — объяснил врач.Попов также отметил, что увлажнение в комнате особенно важно в отопительный сезон, когда воздух в помещениях очень сухой. Он добавил, что именно это иссушает слизистые дыхательных путей и мешает выздоровлению. Однако, подчеркнул Попов, следует помнить, что при разных видах кашля — сухом и влажном — применяют разные лекарства, которые должен назначить врач.Ранее гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов заявил, что алкоголь и жирная пища — главные причины возникновения проблем с поджелудочной железой.
https://rsport.ria.ru/20231125/zozh-1911859854.html
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общество, россия, евгений попов, сергей вялов
Общество, Россия, Евгений Попов, Сергей Вялов
Врач назвал способ быстро избавиться от затяжного кашля
Врач Попов: избавиться от кашля помогут увлажнение воздуха и теплое питье
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Вылечить затяжной кашель поможет соблюдение предписаний врача, а также увлажнение воздуха и потребление теплой жидкости, рассказал врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Евгений Попов "Российской газете"
.
"Из вспомогательных средств - нужно обильное теплое питье, которое стимулирует выработку мокроты. Мокрота образуется из жидкости, и, если человек пьет недостаточно, мокрота перестает образовываться и кашель затягивается", — объяснил врач.
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Попов также отметил, что увлажнение в комнате особенно важно в отопительный сезон, когда воздух в помещениях очень сухой. Он добавил, что именно это иссушает слизистые дыхательных путей и мешает выздоровлению. Однако, подчеркнул Попов, следует помнить, что при разных видах кашля — сухом и влажном — применяют разные лекарства, которые должен назначить врач.
Ранее гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов
заявил, что алкоголь и жирная пища — главные причины возникновения проблем с поджелудочной железой.
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