https://ria.ru/20231203/feyki-1913509002.html

В Ульяновске заблокировали интернет-ресурсы с фейками о терактах в школах

В Ульяновске заблокировали интернет-ресурсы с фейками о терактах в школах - РИА Новости, 03.12.2023

В Ульяновске заблокировали интернет-ресурсы с фейками о терактах в школах

Десять информационных ресурсов с фейковыми сообщениями о готовящихся терактах в школах Ульяновска были созданы за сутки, все они оперативно заблокированы,... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T22:08

2023-12-03T22:08

2023-12-03T22:09

ульяновск

ульяновская область

россия

алексей русских

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Десять информационных ресурсов с фейковыми сообщениями о готовящихся терактах в школах Ульяновска были созданы за сутки, все они оперативно заблокированы, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что сообщения о планируемых терактах в образовательных учреждениях стали поводом для срочного заседания регионального совета безопасности с участием ФСБ, УМВД, МЧС, Росгвардии и других служб. При этом аналогичные сообщения были распространены в ряде других регионов России, отметил Русских. "За сутки преступники создали около 10 информационных ресурсов, призванных посеять панику и тревогу среди жителей Ульяновска, все они оперативно заблокированы. Работа по отслеживанию и блокировке вредоносных ресурсов будет продолжена", - отметил он. Губернатор добавил, что на заседании были выработаны решения по повышению безопасности. Русских отметил, что жителям региона, работникам образовательных учреждений следует сохранять спокойствие, но быть бдительными и соблюдать элементарные меры безопасности. Глава Ульяновской области также поручил региональному министерству просвещения провести работу по повышению безопасности в учреждениях образования с привлечением правоохранительных органов, родительских комитетов и народных дружин.

https://ria.ru/20231129/terakt-1912749280.html

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ульяновская область

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ульяновск, ульяновская область, россия, алексей русских, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)