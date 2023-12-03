https://ria.ru/20231203/feyki-1913509002.html
В Ульяновске заблокировали интернет-ресурсы с фейками о терактах в школах
В Ульяновске заблокировали интернет-ресурсы с фейками о терактах в школах - РИА Новости, 03.12.2023
В Ульяновске заблокировали интернет-ресурсы с фейками о терактах в школах
Десять информационных ресурсов с фейковыми сообщениями о готовящихся терактах в школах Ульяновска были созданы за сутки, все они оперативно заблокированы,... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T22:08
2023-12-03T22:08
2023-12-03T22:09
ульяновск
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россия
алексей русских
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Десять информационных ресурсов с фейковыми сообщениями о готовящихся терактах в школах Ульяновска были созданы за сутки, все они оперативно заблокированы, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что сообщения о планируемых терактах в образовательных учреждениях стали поводом для срочного заседания регионального совета безопасности с участием ФСБ, УМВД, МЧС, Росгвардии и других служб. При этом аналогичные сообщения были распространены в ряде других регионов России, отметил Русских. "За сутки преступники создали около 10 информационных ресурсов, призванных посеять панику и тревогу среди жителей Ульяновска, все они оперативно заблокированы. Работа по отслеживанию и блокировке вредоносных ресурсов будет продолжена", - отметил он. Губернатор добавил, что на заседании были выработаны решения по повышению безопасности. Русских отметил, что жителям региона, работникам образовательных учреждений следует сохранять спокойствие, но быть бдительными и соблюдать элементарные меры безопасности. Глава Ульяновской области также поручил региональному министерству просвещения провести работу по повышению безопасности в учреждениях образования с привлечением правоохранительных органов, родительских комитетов и народных дружин.
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ульяновск, ульяновская область, россия, алексей русских, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Ульяновск, Ульяновская область, Россия, Алексей Русских, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ульяновске заблокировали интернет-ресурсы с фейками о терактах в школах
За сутки заблокированы 10 ресурсов с фейками о терактах в школах Ульяновска