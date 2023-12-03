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СМИ: эсминец ВМС США подвергся атакам из Йемена с помощью БПЛА и ракет
СМИ: эсминец ВМС США подвергся атакам из Йемена с помощью БПЛА и ракет - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: эсминец ВМС США подвергся атакам из Йемена с помощью БПЛА и ракет
Американский эсминец USS Carney атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-03T18:32
2023-12-03T18:32
2023-12-04T00:06
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министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ансар алла
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американский эсминец USS Carney атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Пентагоне. "Ракеты и БПЛА были выпущены из Йемена по американскому эсминцу Carney и коммерческим судам в Красном море", — говорится в сообщении.Позднее телеканал Al-Hadath сообщил со ссылкой на заявление Пентагона, что американские войска сбили беспилотник хуситов. По данным СМИ, аппарат двигался по направлению к эсминцу USS Carney и судну Unity Explorer.Ранее этот же телеканал сообщал со ссылкой на источники, что сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Уточнялось, что военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению. Баб-эль-Мандебский пролив — место слияния Красного моря и Аденского залива.Сегодня хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю после прекращения перемирия в секторе Газа.За время военной операции ЦАХАЛ движение "Ансар Алла" несколько раз объявляло о запуске ракет по израильскому городу Эйлат. Также хуситы предупредили о намерении атаковать любые связанные с еврейским государством корабли, призвав другие страны не приближаться к ним в море и отозвать с них свои экипажи.В пятницу в 8:00 мск истек срок действия гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по территории еврейского государства. Израильская авиация начала наносить удары по объектам противника.Движение, в свою очередь, возложило на Тель-Авив ответственность за возобновление боев. Там утверждают, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.
https://ria.ru/20231127/piraty-1912012909.html
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в мире, сша, йемен, израиль, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла
В мире, США, Йемен, Израиль, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ансар Алла
СМИ: эсминец ВМС США подвергся атакам из Йемена с помощью БПЛА и ракет
AP: американский эсминец USS Carney подвергся атаке БПЛА и ракет в Красном море
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Американский эсминец USS Carney атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена, передает телеканал Al Jazeera
со ссылкой на источник в Пентагоне.
«
"Ракеты и БПЛА были выпущены из Йемена по американскому эсминцу Carney и коммерческим судам в Красном море", — говорится в сообщении.
Позднее телеканал Al-Hadath сообщил со ссылкой на заявление Пентагона, что американские войска сбили беспилотник хуситов. По данным СМИ, аппарат двигался по направлению к эсминцу USS Carney и судну Unity Explorer.
Ранее этот же телеканал сообщал со ссылкой на источники, что сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла
" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Уточнялось, что военные корабли США и Израиля
противостояли этому нападению.
Баб-эль-Мандебский пролив — место слияния Красного моря
и Аденского залива
.
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Сегодня хуситы заявили, что возобновят нанесение ударов по Израилю после прекращения перемирия в секторе Газа.
За время военной операции ЦАХАЛ движение "Ансар Алла" несколько раз объявляло о запуске ракет по израильскому городу Эйлат. Также хуситы предупредили о намерении атаковать любые связанные с еврейским государством корабли, призвав другие страны не приближаться к ним в море и отозвать с них свои экипажи.
В пятницу в 8:00 мск истек срок действия гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС
. В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь по территории еврейского государства. Израильская авиация начала наносить удары по объектам противника.
Движение, в свою очередь, возложило на Тель-Авив ответственность за возобновление боев. Там утверждают, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.
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