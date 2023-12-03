https://ria.ru/20231203/bespilotniki-1913443527.html

В Британии заявили об активности беспилотников в Красном море

В Британии заявили об активности беспилотников в Красном море - РИА Новости, 03.12.2023

В Британии заявили об активности беспилотников в Красном море

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:56

2023-12-03T12:56

2023-12-03T12:57

в мире

красное море

аденский залив

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива. "UKMTO получило сообщение об активности БПЛА, включая потенциальный взрыв в районе Баб-эль-Мандебского пролива, исходящее со стороны Йемена", - говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.

https://ria.ru/20231121/sudno-1910825036.html

красное море

аденский залив

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, красное море, аденский залив