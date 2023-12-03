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В Британии заявили об активности беспилотников в Красном море - РИА Новости, 03.12.2023
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12:56 03.12.2023 (обновлено: 12:57 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/bespilotniki-1913443527.html
В Британии заявили об активности беспилотников в Красном море
В Британии заявили об активности беспилотников в Красном море - РИА Новости, 03.12.2023
В Британии заявили об активности беспилотников в Красном море
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:56
2023-12-03T12:57
в мире
красное море
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива. "UKMTO получило сообщение об активности БПЛА, включая потенциальный взрыв в районе Баб-эль-Мандебского пролива, исходящее со стороны Йемена", - говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.
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в мире, красное море, аденский залив
В мире, Красное море, Аденский залив
В Британии заявили об активности беспилотников в Красном море

В Британии заявили об активности БПЛА в Красном море, включая возможный взрыв

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Красное море. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива.
"UKMTO получило сообщение об активности БПЛА, включая потенциальный взрыв в районе Баб-эль-Мандебского пролива, исходящее со стороны Йемена", - говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.
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