https://ria.ru/20231203/bespilotniki-1913443527.html
В Британии заявили об активности беспилотников в Красном море
В Британии заявили об активности беспилотников в Красном море - РИА Новости, 03.12.2023
В Британии заявили об активности беспилотников в Красном море
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:56
2023-12-03T12:56
2023-12-03T12:57
в мире
красное море
аденский залив
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива. "UKMTO получило сообщение об активности БПЛА, включая потенциальный взрыв в районе Баб-эль-Мандебского пролива, исходящее со стороны Йемена", - говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.
https://ria.ru/20231121/sudno-1910825036.html
красное море
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, аденский залив
В мире, Красное море, Аденский залив
В Британии заявили об активности беспилотников в Красном море
В Британии заявили об активности БПЛА в Красном море, включая возможный взрыв