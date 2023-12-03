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Стали известны подробности ДТП, в которое, предположительно, попал Баста
Стали известны подробности ДТП, в которое, предположительно, попал Баста - РИА Новости, 03.12.2023
Стали известны подробности ДТП, в которое, предположительно, попал Баста
ДТП с автомобилем Maybach в Санкт-Петербурге, где одним из пассажиров, по данным СМИ, якобы был рэпер Баста (Василий Вакуленко), обошлось без пострадавших. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:54
2023-12-03T12:54
2023-12-03T12:54
шоубиз
происшествия
санкт-петербург
авто
баста (василий вакуленко)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. ДТП с автомобилем Maybach в Санкт-Петербурге, где одним из пассажиров, по данным СМИ, якобы был рэпер Баста (Василий Вакуленко), обошлось без пострадавших. Ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщил, что после концерта на "Газпром Арене" автомобиль Maybach, где пассажиром был Баста, столкнулся с Kia при выезде со стадиона. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, Maybach под управлением мужчины 1975 года рождения и Kia Rio под управлением водителя 1995 года рождения столкнулись около 22.40 мск в субботу в районе дома 8 на Южной дороге. "На момент прибытия сотрудников полиции пассажиров в автомобиле "Майбах" не было. Все участники ДТП были осмотрены бригадой скорой помощи и от госпитализации отказались", - говорится в сообщении. Полиция устанавливает обстоятельства дорожной аварии. В видеообращении рэпера Басты, которое он опубликовал в своих соцсетях по итогам концерта в Петербурге, этот инцидент не упоминается.
https://ria.ru/20231010/salibekova-1901788787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, авто, баста (василий вакуленко)
Шоубиз, Происшествия, Санкт-Петербург, Авто, Баста (Василий Вакуленко)
Стали известны подробности ДТП, в которое, предположительно, попал Баста
В ДТП в Петербурге, в которое якобы попал рэпер Баста, никто не пострадал
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. ДТП с автомобилем Maybach в Санкт-Петербурге, где одним из пассажиров, по данным СМИ, якобы был рэпер Баста (Василий Вакуленко), обошлось без пострадавших.
Ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщил, что после концерта на "Газпром
Арене" автомобиль Maybach, где пассажиром был Баста, столкнулся с Kia при выезде со стадиона.
Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ
, Maybach под управлением мужчины 1975 года рождения и Kia Rio под управлением водителя 1995 года рождения столкнулись около 22.40 мск в субботу в районе дома 8 на Южной дороге.
"На момент прибытия сотрудников полиции пассажиров в автомобиле "Майбах" не было. Все участники ДТП были осмотрены бригадой скорой помощи и от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.
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Полиция устанавливает обстоятельства дорожной аварии.
В видеообращении рэпера Басты, которое он опубликовал в своих соцсетях по итогам концерта в Петербурге, этот инцидент не упоминается.